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"МегаФон" подготовил сеть к Восточному экономическому форуму во Владивостоке
«МегаФон» провел комплексную подготовку собственной сети к повышенным нагрузкам на объектах Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Базовые станции оператора обеспечат надежную и качественную мобильную связь на острове Русском, где пройдут основные мероприятия форума, городских площадках и гостевых маршрутах.
Накануне Восточного экономического форума специалисты компании «МегаФон» провели технические работы по расширению емкости каналов и повышению надежности работы мобильной связи. 10 базовых станций оператора обеспечат надежное покрытие мобильной связью 2G/3G/4G+ основную площадку событий форума – кампус ДВФУ. Пропускная способность была повышена также и в других местах города, где запланированы деловые встречи и отдых участников. Благодаря проведенным работам клиенты компании смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости и будут иметь возможность получать и отправлять любые объемы информации с помощью мобильных устройств.
Кроме того, оператор обеспечил надежную связь на маршрутах, связывающих аэропорт Владивостока с островом Русским и центром города: проведены комплексные работы по улучшению покрытия на гостевом маршруте «Аэропорт – Владивосток»; еще в начале лета была запущена в эксплуатацию базовая станция на трассе Седанка- Патрокл.
«Восточный экономический форум, который принимает Владивосток, - значимое событие международного уровня, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Учитывая важность и масштаб события, большое количество участников и интенсивность работы, мы позаботились о подготовке сети, чтобы участники ВЭФ всегда оставались на связи, имели доступ к электронной почте и интернет-ресурсам на комфортных скоростях. Кроме того, наши специалисты будут вести усиленный мониторинг базовых станций и каналов связи, обслуживающих мероприятие».
Восточный экономический форум учрежден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В соответствии с Указом, он проводится ежегодно в городе Владивостоке. В этом году он пройдет 6-7 сентября.
Форум соберет представителей государственных органов России и стран АТР, крупных инвесторов, представителей бизнеса и отраслевых экспертов. В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов
Досье "Золотого Рога": ПАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.
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