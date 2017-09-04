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Cамое масштабное событие в сфере информационной безопасности доберется до Владивостока
7 сентября во Владивосток в отеле "Азимут" состоится конференция "Код информационной безопасности", на которой выступят эксперты в области защиты информации из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока.
“Код информационной безопасности” - самая масштабная на постсоветском пространстве серия конференций по информационной безопасности, охватывающая 5 стран и 26 городов, в этом году впервые включила Владивосток в список городов проведения.
В течение дня эксперты обсудят тренды, технологии и управление ИБ. В программе уделено много внимания актуальным вызовам кибербезопасности для государственных и коммерческих информационных систем и методам защиты.
В числе докладчиков: Сергей Чекрыгин (Check Point, г. Москва), Дмитрий Иванов (Доктор Веб, г. Москва), Евгений Мардыко (Конфидент, г. Санкт-Петербург), Наталья Ким (Positive Technologies, г. Москва), Евгений Лужнов (Лаборатория Касперского, г. Москва), Петр Лебедев (ESET, г. Москва), Андрей Помешкин (Системы информационной безопасности, г. Новосибирск), Дмитрий Кандыбович (StaffCop, г. Новосибирск).
Конференцию завершит интерактив с залом. Спикеры и аудитория совместно сформулируют 10 главных проблем информационной безопасности по мнению приморского ИБ-сообщества и наметят пути их решения.
После Владивостока в течение этой осени “Код ИБ” примут еще 12 городов.
К бесплатному участию в конференции приглашаются сотрудники департаментов ИТ и ИБ, а также представители СМИ. Регистрация и аккредитация на сайте.
В числе постоянных спикеров “Кода ИБ” самые авторитетные в сфере ИБ эксперты: Алексей Лукацкий, Рустем Хайретдинов, Андрей Прозоров, Максим Степченков, Евгений Климов, Дмитрий Мананников и многие другие;
Конференции “Код ИБ” стабильно получают высокие баллы участников за ценный контент и хорошую организацию (средний балл 9,4 из 10 - по итогам 2016 г.);
Начиная с 2004 г. тысячи ИБ-руководителей и специалистов познакомились на “Коде ИБ с ведущими экспертами и разработками ИБ, а также друг с другом;
«Код ИБ» рассказал много полезного ИБ-специалистам таких организаций, как PricewaterhouseCoopers, X5 Retail Group, ОАО "РЖД", УРАЛСИБ, Банк ВТБ 24 и многих других;
О «Коде ИБ» пишут ведущие отраслевые и деловые СМИ (3dnews.ru, Anti-malware.ru, SecurityLab.ru, Global CIO, BIS Journal, Эксперт, National Business и многие другие);
У конференции есть талисман - Кот ИБ;
Саундтрек “Кода ИБ” стал культовым в ИБ-сообществе;
Участники делятся впечатлениями о конференциях, используя хэштеги #codeib, и #КотИБ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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