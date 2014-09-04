Концерн с мировым именем готов сотрудничать с Приморьем

Компания «Сименс» намерена участвовать в крупных проектах, которые реализуются сегодня на Дальнем Востоке, а в частности в Приморье. Сотрудничать регион с компанией намерен в области энергетики и энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, развития инфраструктуры городов.

Перспективы сотрудничества руководитель экономической службы Приморья Николай Дубинин обсудил с представителями компании.

Уже не один год компания является надежным партнером предприятий региона и Администрации Приморского края. Компания участвовала в реализации ряда крупных проектов, в их числе, в строительстве объектов Саммита АТЭС-2012, а также в поставках оборудования для предприятий края.

В ходе встречи Николай Дубинин рассказал о перспективных инвестиционных проектах, которые сегодня реализуются или готовятся к реализации в крае, о территориях опережающего социально-экономического развития и мерах государственной инвестиционной поддержки.

Также директор департамента обратил внимание немецких партнёров на возможность сотрудничества в области фармацевтики и биотехнологий.

«В Приморье колоссальные запасы морских биоресурсов, есть готовые биотехнологии и разработки научных институтов. Климатические и природные условия обеспечивают край безграничным потенциалом развития в данных областях», - считает Николай Дубинин.

В свою очередь руководитель департамента регионального развития группы «Сименс» в РФ Сергей Кирячек выразил большую заинтересованность в участии в крупных проектах, которые реализуются сегодня в Приморье и на Дальнем Востоке.

Напомним, к началу 2014 года в регионе уже реализовано более 20 крупных инвестпроектов. А к 2017 году этот показатель увеличится в разы.

«До 2017 года запланировано к реализации более 160 инвестиционных проектов на общую сумму более 110 миллиардов долларов. А также строительство более 280 инфраструктурных объектов общей стоимостью около 10 миллиардов долларов», - заявил глава Приморского края Владимир Миклушевский в рамках Первого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине во время презентации инвестиционных возможностей Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток.