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Концерн с мировым именем готов сотрудничать с Приморьем
Компания «Сименс» намерена участвовать в крупных проектах, которые реализуются сегодня на Дальнем Востоке, а в частности в Приморье. Сотрудничать регион с компанией намерен в области энергетики и энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, развития инфраструктуры городов.
Перспективы сотрудничества руководитель экономической службы Приморья Николай Дубинин обсудил с представителями компании.
Уже не один год компания является надежным партнером предприятий региона и Администрации Приморского края. Компания участвовала в реализации ряда крупных проектов, в их числе, в строительстве объектов Саммита АТЭС-2012, а также в поставках оборудования для предприятий края.
В ходе встречи Николай Дубинин рассказал о перспективных инвестиционных проектах, которые сегодня реализуются или готовятся к реализации в крае, о территориях опережающего социально-экономического развития и мерах государственной инвестиционной поддержки.
Также директор департамента обратил внимание немецких партнёров на возможность сотрудничества в области фармацевтики и биотехнологий.
«В Приморье колоссальные запасы морских биоресурсов, есть готовые биотехнологии и разработки научных институтов. Климатические и природные условия обеспечивают край безграничным потенциалом развития в данных областях», - считает Николай Дубинин.
В свою очередь руководитель департамента регионального развития группы «Сименс» в РФ Сергей Кирячек выразил большую заинтересованность в участии в крупных проектах, которые реализуются сегодня в Приморье и на Дальнем Востоке.
Напомним, к началу 2014 года в регионе уже реализовано более 20 крупных инвестпроектов. А к 2017 году этот показатель увеличится в разы.
«До 2017 года запланировано к реализации более 160 инвестиционных проектов на общую сумму более 110 миллиардов долларов. А также строительство более 280 инфраструктурных объектов общей стоимостью около 10 миллиардов долларов», - заявил глава Приморского края Владимир Миклушевский в рамках Первого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине во время презентации инвестиционных возможностей Приморья.
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