www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Концерн с мировым именем готов сотрудничать с Приморьем

04 Сентября 2014, 11:36 | Приморье

Компания «Сименс» намерена участвовать в крупных проектах, которые реализуются сегодня на Дальнем Востоке, а в частности в Приморье. Сотрудничать регион с компанией намерен в области энергетики и энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, фармацевтики, развития инфраструктуры городов.

Перспективы сотрудничества руководитель экономической службы Приморья Николай Дубинин обсудил с представителями компании.

Уже не один год компания является надежным партнером предприятий региона и Администрации Приморского края. Компания участвовала в реализации ряда крупных проектов, в их числе, в строительстве объектов Саммита АТЭС-2012, а также в поставках оборудования для предприятий края.

В ходе встречи Николай Дубинин рассказал о перспективных инвестиционных проектах, которые сегодня реализуются или готовятся к реализации в крае, о территориях опережающего социально-экономического развития и мерах государственной инвестиционной поддержки.

Также директор департамента обратил внимание немецких партнёров на возможность сотрудничества в области фармацевтики и биотехнологий.

«В Приморье колоссальные запасы морских биоресурсов, есть готовые биотехнологии и разработки научных институтов. Климатические и природные условия обеспечивают край безграничным потенциалом развития в данных областях», - считает Николай Дубинин.

В свою очередь руководитель департамента регионального развития группы «Сименс» в РФ Сергей Кирячек выразил большую заинтересованность в участии в крупных проектах, которые реализуются сегодня в Приморье и на Дальнем Востоке. 

Напомним, к началу 2014 года в регионе уже реализовано более 20 крупных инвестпроектов. А к 2017 году этот показатель увеличится в разы.

«До 2017 года запланировано к реализации более 160 инвестиционных проектов на общую сумму более 110 миллиардов долларов. А также строительство более 280 инфраструктурных объектов общей стоимостью около 10 миллиардов долларов», - заявил глава Приморского края Владимир Миклушевский в рамках Первого Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине во время презентации инвестиционных возможностей Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: энергоснабжение  Сименс  компании  фармацевтика  жкх  энергетика  инвестиции  приморье  бизнес  здравоохранение 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru