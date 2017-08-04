ТОР "Надеждинская" потянуло на сладенькое

Компания «Производственно-логистический комплекс «Приморский кондитер» («ПЛК «Примкон») продолжает работу по созданию производственного комплекса кондитерских и хлебобулочных изделий, а также комбината питания в ТОР «Надеждинская», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Статус резидента компании присвоен в декабре 2015 года. Объем капиталовложений в проект составит более 3 млрд рублей. Планируется создать одну тысячу рабочих мест.

В рамках проекта компания запустит семь новых производственных линий по выпуску кондитерских и хлебобулочных изделий, комбинат питания по изготовлению высококачественной продукции различной степени готовности. Мощность будущего производства составит 90 тысяч тонн продукции в год.

На новом заводе планируется выпускать как новые продукты, так и модернизация существующих, а также производство композитных продуктов по совмещенным технологиям.

По словам управляющего директора Группы компаний «Приморский кондитер» Сергея Легкого, стратегической целью нового производства является организация эффективного производства, которое позволит выпускать качественные, востребованные на рынке АТР продукты по конкурентным ценам. «Перед нами стоит несколько принципиальных задач - создать современное, высокотехнологичное и эффективное производство с применением существующих технологий и оборудования на новой площадке. Мы планируем применить в новом производстве самые передовые технологии, ввести высокую степень автоматизации и производительности линий», - отмечает Сергей Николаевич.

В настоящее время резидентом уже выполнены изыскательные работы, ведется проектирование будущего производства и планирование территории. К строительству завода планируется приступить в начале 2018 года. Завершение строительных работ намечено на начало 2019 года.

Как отмечает Сергей Легкий, «решение об организации нового производства на территории опережающего развития «Надеждинская» вызвано, прежде всего, необходимостью дальнейшего развития компании. Сегодня существующие производственные площади заняты на 100%, возможности масштабного развития практически отсутствуют».

На фабрике «Приморский кондитер», история создания которой насчитывает уже 111 лет, производится более 300 наименований кондитерских изделий. В цехах располагается современное многопрофильное кондитерское производство. На предприятии работают более 500 человек. «Сегодня достаточно сложно найти готового специалиста, приходится обучать на рабочих местах. Для этой цели в качестве учебной площадки используем нашу производственную базу. Мы видим перспективу в совместных программах с ВУЗами по организации дуального образования. Также, на предприятии успешно работает практика наставничества», - говорит Сергей Николаевич.

Реализация инвестиционного проекта Группы компаний «Приморский кондитер» требует определенной инженерно-транспортной инфраструктуры, которая создается для всей территории ТОР «Надеждинская» Корпорацией развития Дальнего Востока совместно с Администрацией Приморского края. На сегодняшний день организовано выполнение строительно-монтажных работ по объектам газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, дорожно-транспортной инфраструктуры 13,85 км, в том числе, строительство двухполосной автомобильной дороги «Зима Южная-Раздольное-Хасан» с дополнительными примыканиями и автобусными остановками. Все работы ведутся в соответствие с утвержденным планом-графиком.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": ТОР «Надеждинская» создана постановлением Правительства РФ №629 от 25 июня 2015 года. В Корпорацию развития Дальнего Востока поступила 51 заявка для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 48 млрд рублей с перспективой создать около 6 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР «Надеждинская» являются 24 компании, реализующие проекты с объемом инвестиций более 18 млрд рублей и перспективой создать более 3 тысяч рабочих мест.