Приморцы оценили удобство оформления недвижимости через нотариуса

О работе нотариусов Приморского края деловая газета «Золотой Рог» попросила рассказать президента Ассоциации нотариусов «Приморская краевая нотариальная палата», Заслуженного юриста РФ Виктора ПРИЩЕПУ.

- Виктор Павлович, в последние годы Владивосток стал местом проведения значимых для страны мероприятий, в том числе международных. Нотариальное сообщество Дальнего Востока решило поддержать данную тенденцию проведением Координационно-методического совета?

- Отчасти можно сказать и так. Кроме того, Приморская краевая нотариальная палата является крупнейшей дальневосточной палатой, объединяющей 111 нотариусов. Дальневосточный округ является самым большим по территории, но наименее заселенным, поэтому за прошлый год на его территории нотариусами совершено всего 3,64% действий в масштабах страны, из них более 30% приходится на Приморье - 679077 действий.

При этом в последние годы законодатель обратил внимание на правовой институт нотариата, расширяя полномочия нотариуса в намерениях решить важные социальные и экономические проблемы в обществе. Нормативная база, затрагивающая деятельность нотариата, претерпела значительные изменения, так что необходимость проведения Координационно-методического совета нотариальных палат давно назрела, и решением президентов нотариальных палат ДФО местом проведения совещания был выбран наш краевой центр.

Участие в данном мероприятии руководства Федеральной нотариальной палаты - Президента ФНП Константина КОРСИКА, его советников Александра ЯНИНА и Елены ДЖУРИНСКОЙ, начальника юридического отдела ФНП Александра САГИНА и директора Фонда ФНП «Центр инноваций и информационных технологий» Владимира ГОЛОБОКОВА, безусловно, будет иметь исключительное значение в выработке единообразной практики применения законоположений.

- Как вы оцениваете процесс реформирования нотариата?

- Положительно. Общество не стоит на месте и постоянно развивается, вслед за ним идет и законодатель, определяя основные тенденции развития правовой системы. Сегодня наши нотариусы активно используют в работе новые информационные технологии, идет постепенный переход к регистрации нотариальных действий в электронном реестре, который завершится к 2018 году, но уже с июля 2014 года основные действия вносятся в Единую информационную систему нотариата.

Доказал свою эффективность публичный реестр залогов движимого имущества, что подтверждено судебной практикой. Со следующего года будет обновлен функционал публичного реестра отмененных доверенностей, а органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, получат доступ к проверке доверенностей. С июля 2017 года нотариусы начнут вести реестр списков участников общества с ограниченной ответственностью. Все это направлено на избежание фальсификации нотариальных документов.

Решая социальные проблемы на рынке недвижимости, законодатель ввел обязательную нотариальную форму для ряда сделок с недвижимым имуществом. Тем самым обеспечена защита прав и законных интересов сособственников, а также несовершеннолетних и недееспособных собственников имущества, которые нередко становились участниками мошеннических схем и лишались собственности. В целом граждане уже оценили возможность комфортного оформления недвижимости через нотариуса.

- В чем это проявляется?

- В цифрах. Если в 2015 году количество нотариально оформленных сделок с недвижимостью в Приморском крае составило 1931, то показатели первого полугодия текущего года - 2241, то есть за шесть месяцев эта цифра увеличилась на 16% от прошлогоднего результата. Аналогичная ситуация и с передачей нотариусами заявлений на регистрацию в электронном виде. С запуском с июня прошлого года Росреестром портала электронной подачи документов данная возможность активно реализовывается в регионе: если в 2015 году нотариусами подано в электронном виде 131 заявление, то за половину текущего года этот показатель составил уже 346, то есть увеличился в 2,6 раза.

Кроме того, совсем недавно законодатель отменил выдачу регистрирующим органом свидетельства о регистрации права на недвижимое имущество, теперь оно подтверждается соответствующей выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, что также должно дать толчок развитию электронной подачи документов на регистрацию через нотариуса. Помимо этого, теперь за оформлением сделки с недвижимостью стало возможно обратиться к любому нотариусу региона, где находится имущество.

- Недавно законодатель утвердил порядок определения размера оплаты правовой и технической работы нотариусов, отнеся его к компетенции Федеральной нотариальной палаты. Как решается этот вопрос в Приморском крае?

- У нас этот вопрос уже решен. На основании экономически обоснованных расчетов Федеральной нотариальной палатой определены предельные размеры платы за оказание нотариусами услуг правового и технического характера для регионов, в том числе Приморского края, исходя из размера прожиточного минимума. Общим собранием членов нашей нотариальной палаты было утверждено соответствующее постановление, вступившее в силу с 1 августа, при этом принятый у нас размер оплаты по всем нотариальным действиям ниже рассчитанных ФНП пределов. Данное постановление будет действовать до конца текущего года и в дальнейшем будет скорректировано исходя из соответствующих показателей. Ознакомиться с тарифами возможно на сайте нашей нотариальной палаты www.prm-knp.ru в разделе «Информация».