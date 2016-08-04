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Сельхозресурсы Приморья приглянулись ученым из Китая
Китайские ученые представили стратегии сотрудничества в области сельского хозяйства между Китаем и Россией
Сотрудники Академии сельскохозяйственных наук провинции Цзилинь и Хэйлунцзянской Академии сельскохозяйственных наук проанализировали совместные исследования Северо-Востока Китая и Дальнего Востока России и представили стратегии сотрудничества в области агрономии. Ресурсы Приморского края также заинтересовали ученых КНР. Один из исследовательских проектов иностранных представителей сейчас реализуется в Приморье.
Тэн Чжаньвэй, ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом международного сотрудничества Академии сельскохозяйственных наук провинции Цзилинь, и Цзяо Цзян, главный аграрный экономист Хэйлунцзянской Академии сельскохозяйственных наук, подготовили доклад для международной конференции по сельскому хозяйству, которая прошла в ПримНИИСХ. В своем выступлении один из спикеров рассказал о возможностях сотрудничества между Северо-Востоком Китая и Дальневосточным регионом России. Тэн Чжаньвэй представил коллегам перспективы совместной работы и оценку состояния сельскохозяйственной сферы обоих регионов двух стран.
Как отметил спикер, Дальний Восток России и Северо-Восток Китая имеют обширный пояс чернозема, но оба региона пока только развиваются в области сельского хозяйства. Помимо этого, представитель КНР определил наиболее перспективные направления сотрудничества между Россией и Китаем. К ним спикер отнес развитие и продвижение технологий возделывания культур и семеноводства, производство и переработку сои, животноводство.
Несмотря на то что в докладе научного сотрудника из Китая большая роль была отведена взаимодействию с Дальневосточным регионом в целом, в ходе общения со спикером удалось узнать о перспективах партнерских отношений непосредственно с Приморьем. К слову, Тэн Чжаньвэй отметил, что климатические условия Приморского края очень похожи на климат провинции Цзилинь.
- Мы сейчас ведем совместные опыты с русскими специалистами по выращиванию китайского сорта сои в Приморском крае. Кроме этого, перенимаем знания о технологиях семеноводства. Дело в том, что в Китае высокая урожайность, но болезнеустойчивость ниже, чем у местных сортов. Исследования семян, которые выращиваются здесь, могут помочь нам сделать китайские семена более устойчивыми к болезням и паразитам. Наше дальнейшее сотрудничество с коллегами из России зависит от результатов наших опытов, - рассказал Тэн Чжаньвэй.
Представители власти считают, что взаимодействие с Китаем в сфере сельского хозяйства благоприятно скажется на развитии экономики, научного потенциала Приморья и укрепит дружественные отношения с КНР.
- Если ученые Китая интересуются методами выращивания сельхозпродукции в Приморье, мы можем говорить о высоком уровне развития агрономии в нашем крае. Ценно и то, что представители КНР заинтересованы в научных исследованиях, что, возможно, сделает сотрудничество двух стран долговечным и откроет широкие перспективы для Приморского края, - отметил Валерий КАН, депутат Законодательного собрания Приморского края.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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