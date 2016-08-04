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Приморскому бизнесу предлагают в аренду казенную недвижимость

04 Августа 2016, 09:40 | Приморье

Департамент земельных и имущественных отношений Приморья в пределах своих полномочий предлагает к сдаче в аренду, безвозмездное пользование и по иным договорам, предусмотренным законодательством, ряд объектов в центре Владивостока. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил представитель департамента, в настоящее время в казне Приморского края находятся объекты недвижимости, которые возможно передать в пользование физических и юридических лиц.

«Это нежилые помещения во Владивостоке: в доме на Всеволода Сибирцева, 4 общей площадью 150,2 квадратных метра и на Луцкого, 8 общей площадью 481,4 квадратных метра», – обозначили в департаменте.

Указанные нежилые помещения являются объектами культурного наследия регионального значения, требуют капитального ремонта, а также проведение восстановительных и реставрационных работ в соответствии с охранными обязательствами памятников.

Специалист уточнил, что согласно санитарным нормам и правилам помещения в здании по улице Луцкого, 8 не подлежат использованию в качестве жилья, поскольку располагаются в непосредственной близости от развязки моста через бухту Золотой Рог.

«С возведением моста данные помещения переведены в категорию нежилых. После этого неоднократно рассматривались варианты размещения в них краевых государственных организаций для реализации государственных полномочий. Однако препятствием стали недостаточная полезная площадь здания и значительный объем средств, необходимых для капитального ремонта  данного объекта культурного наследия. Направлялись предложения об использовании объекта как в краевые государственные учреждения и предприятия, так и в муниципальную администрацию – помещения остались невостребованными», – добавил представитель департамента.

В настоящее время департамент готов рассмотреть любые предложения физических и юридических лиц о дальнейшем использовании нежилых помещений по двум владивостокским адресам, в том числе по длительным договорам пользования.

«При этом в случае заключения договора аренды на имущество казны Приморского края, затраты, понесенные арендатором при проведении капитального ремонта и (или) реконструкции арендуемого имущества, возможно зачесть в счет подлежащей внесению в доход краевого бюджета арендной платы», – акцентировали в департаменте.

Кроме того, в казне Приморского края находится неиспользуемое имущество по адресу: Уссурийск, улица Штабского, 12. Это здание – учебный корпус (лит. А, А1, А2) общей площадью 3,9 тысячи квадратных метров и здание – гараж (лит. Б) общей площадью 62,7 квадратных метра.

Департамент предлагает заключить договор аренды на здания по указанному адресу сроком действия 10 лет. Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: недвижимость  аренда 



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