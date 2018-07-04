Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний

На базу нацелился сахалинский сенатор

Супруга губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО Ирина ГЕРАСИМЕНКО и сын губернатора Никита КОЖЕМЯКО продали принадлежавшие им 48% акций АО «Преображенский рыбокомбинат». Покупателем выступило ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» (ПБТФ), консолидировавшее после того 100% акций рыбокомбината, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Источники Деловой газеты «Золотой Рог» отмечают, что смена акционеров прошла в рамках более масштабной сделки, в результате которой контроль над ПБТФ перейдет холдингу «Гидрострой», близкому к сахалинскому сенатору Александру ВЕРХОВСКОМУ.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Преображенская база тралового флота - одно из крупнейших рыбопромысловых и рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока. Собственными судами ведется вылов рыбы в Охотском, Беринговом и Японском морях. Основу флота составляют два больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и сейнеры-траулеры. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Ремонт добывающих судов компании ведется на современном судоремонтном заводе.

В настоящее время ПБТФ контролирует пул родственников Олега Кожемяко. Так, Ирина Герасименко (официально числится директором Московского представительства ПБТФ) напрямую владеет 28,0529% акций ПБТФ, сестра Олег Кожемяко Ольга КРАВЧЕНКО - 27,4209%. Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко владеют соответственно по 55% и 25% долей ООО «Вымпел», которому принадлежит 13,7013%.

Еще 11,089% акаций напрямую владеет Никита Кожемяко, недавно начавший свой первый серьезный бизнес-проект. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Кожемяко-младший может инвестировать 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития «Михайловский».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.