Владивосток устал ждать доступную рыбу

Теперь за создание специализированного рыбного магазина берется государство

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» («Нацрыбресурс», находится в ведении Росрыболовства), известное «эффективным управлением» портовыми причальными стенками, на прошлой неделе озвучило планы по созданию в России сети рыбных магазинов. Одна из точек до конца года должна появиться во Владивостоке. При этом местные рыбаки говорят, что «ведомство бежит впереди паровоза», так как обеспечить специализированный магазин свежей продукцией во Владивостоке на данный момент весьма проблематично.

Первый специализированный рыбный магазин под брендом «Портовый» был открыт в конце 2017 года на территории Калининградского морского рыбного порта. Он продает рыбу и рыбопродукцию напрямую от промысловиков, минуя торгово-посреднические организации. В этом году планируется открыть три магазина. Первый из них - в Мурманске - примет покупателей в августе-сентябре. Затем магазины появятся в Южно-Сахалинске и Владивостоке.

Магазины будут открываться в арендованных помещениях, их средняя площадь составит от 200 кв. метров.

Цены в них будут на 20% ниже, чем в других торговых точках, заверяет Росрыболовство. «За счет чего?», - удивляются приморские рыбаки. Не секрет, что сегодня цену формируют посредники, разгоняя собственную маржу до 100%.

«Решение о дальнейшем развитии сети будет приниматься по результатам оценки деятельности первых магазинов, их востребованности у населения», - заявили в Росрыболовстве.

Досье "Золотого Рога": ФГУП «Нацрыбресурс» было создано в соответствии с распоряжением правительства РФ в сентябре 1999 года для развития транспортно-логистической системы поставки рыбы и рыбопродукции на территорию России, восстановления и поддержания причалов и портовой инфраструктуры в рыбных терминалах морских портов для организации своевременного и качественного обслуживания рыбопромыслового флота. В настоящее время в его ведении находится 130 портовых гидротехнических сооружений протяженностью около 21 км, которые расположены в 16 морских рыбных терминалах четырех рыбопромысловых бассейнов России. Больше всего ГТС - 110 протяженностью около 17 км - находится на Дальнем Востоке.

«Мы уже неоднократно говорили, что цена рыбака составляет 30-40%, иногда 50% от стоимости рыбы на прилавке, - заявил глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ в недавнем интервью «Российской газете». - При этом доля логистических затрат - менее 10%. Очевидно, что остальная маржа остается либо в торговых сетях, либо в руках перекупщиков. В оптово-розничном звене тоже необходимо принимать меры, но эта работа - уже за пределами компетенций Росрыболовства. У розницы очень сложные запросы, и, конечно, рыбакам не всегда выгодно и комфортно работать с ритейлом. Сети платят за продукцию только после реализации, а рыбакам нужны деньги сразу, чтобы готовиться к следующему промысловому сезону. Сети также требуют регулярные круглогодичные поставки, причем постоянного ассортимента продукции. По сути дела, обеспечивать поставки в сети на конкретных условиях - задача не рыбаков, а оптового звена. Поэтому мы за то, чтобы в России появлялись крупные рыбные оптовики, отвечающие требованиям современного рынка.Тем не менее, все больше рыболовецких компаний работают с сетями напрямую. Многие предприятия, которые ранее занимались только выловом, начали производить продукцию сами. И это - уже готовый продукт для розницы, для конечного потребителя».

Отметим, что инициатором создания многофункционального рыбного рынка во Владивостоке уже выступила рыбопромышленная компания «Акватехнологии», владеющая собственными судами и перерабатывающим заводом для вылова и переработки рыбы и марикультуры. Начать строительство четырехэтажного здания на Набережной Цесаревича планируется в текущем году. Реализовывать проект будет ООО «Фар Лайн ДВ», которое в марте этого года вошло в число резидентов Свободного порта Владивосток. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», единственным учредителем резидента выступает гендиректор и совладелец ООО «Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО, а гендиректором – бывший руководитель департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края, а затем вице-губернатор Игорь УЛЕЙСКИЙ.

На фото: Кто только не берется торговать рыбой в Приморье.

Фото из архива.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.