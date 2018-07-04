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Угольной пыли в Приморье станет меньше
Две новые подметально-уборочные машины вакуумного типа, поставленные за 37 млн рублей отечественной компанией «Колуман Рус», довели парк такой пылеуборочной техники АО «Восточный Порт» до трех единиц, что позволит значительно сократить разлет пыли за пределы территории порта.
Эта закупка спецмашин была проведена компанией, входящей в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», в рамках реализации комплекса природоохранных мероприятий, согласованных стивидорами Находки с Росморречфлотом, Росприроднадзором, Росгидрометом и Администрациями Приморского края и Находкинского городского округа в марте и мае этого года. В целом на природоохранные цели по борьбе с угольной пылью до 2021 года холдинг запланировал потратить более 1 млрд рублей. Основные затраты определены на модернизацию и установку дополнительного технологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению.
Ранее, с 2012 по 2017 годы, холдинг и АО «Восточный Порт» вложили в модернизацию оборудования, очистных сооружений, систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря и проведение экологических акций около 1,2 млрд рублей.
Сегодня своя аккредитованная лаборатория компании ведет регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля, идет поэтапное внедрение наилучших технологий перевалки угля.
Эти меры дали определенный результат - АО «Восточный Порт» стал первым угольным дальневосточным портом, которому присвоен сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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