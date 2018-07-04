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Болиды ННК рулят в новом окрасе
Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
В прошлые выходные в Благовещенске впервые прошел очередной этап всероссийских соревнований по экстремальному автоспорту - дрифту РДС-Восток. В столицу Приамурья приехали 20 гонщиков со всего Дальнего Востока. Впервые среди них оказалась молодая команда Группы компаний ННК в новой экипировке и тюнинге, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как и ожидалось, победу в парных заездах одержал действующий чемпион по дрифту Максим СЕДЫХ из Владивостока. На второе место поднялся победитель одиночных заездов Егор ШУМИЛКИН (Хабаровск), третий - представитель Благовещенска Макар ЧЕРНЫШ. А вот пилотам команды ННК не повезло. Как рассказала Деловой газете «Золотой Рог» Валерия МАКАГОНОВА, этот заезд в сезоне для нее вообще был первым. В квалификации она набрала 92,7 балла и в итоге вышла на 9-е место. Но по сетке в парные заезды попала на Катю СЕДЫХ, которая вполне может составить конкуренцию и своему мужу-чемпиону. «Со счетом 14:12 я не прошла дальше. И все ж особая благодарность - нашему генеральному спонсору - Группе компаний ННК. Без них мы бы вообще на 3-й этап не попали». Напарник молодой гонщицы из Владивостока - хабаровчанин Евгений СОЛОНЕНКО уступил ветерану дрифта. Тем не менее, в общем зачете команда ННК заняла 3-е место.
Мероприятие отметилось сразу несколькими достижениями: соревнования по дрифту такого масштаба в Благовещенске прошли впервые, более того, картодром «Юбилейный» стал первой трассой для РДС-Восток - все дальневосточные соревнования серии проходили на площадках. Еще одним достижением стало количество зрителей, присутствовавших на соревнованиях - цифра удивила даже местных спортивных функционеров.
Фото пресс-службы Группы «ННК».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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