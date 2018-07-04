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Приморье получит пас от железнодорожников
Край получит электрички, которые используются в перевозках болельщиков на Чемпионате мира по футболу
Глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в ходе рабочей поездки в Москву встретился во вторник, 26 июня, с генеральным директором - председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом БЕЛОЗЕРОВЫМ. Главной темой встречи стало обновление парка пригородных электропоездов в крае.
По итогам встречи Андрей Тарасенко отметил, что после Чемпионата мира по футболу в России останется определенное количество электричек, которые планируется передать в пользование регионам.
«Мы договорились, что несколько поездов прибудут для эксплуатации в Приморье. Это позволит нам обновить свой парк электропоездов. На первом этапе нам нужно до пяти электричек», - подчеркнул врио губернатора.
Также глава региона обсудил с руководителем «РЖД» изменения графика движения поездов и тепловозов, работающих на доставке грузов в Приморье и из края.
Еще одним из основных вопросов встречи стала перспектива строительства скоростной железной дороги между Приморьем и китайским городом Муданцзян. Ранее этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах Андрея Тарасенко с китайскими компаниями и руководителями провинций в ходе визита главы Приморья в Китай 13-17 июня.
«Наша сторона готова к работам по проектированию и созданию колеи. Колея будет наша, уже есть автоматы, которые позволяют из одной колеи плавно переходить в нашу российскую систему. Такие примеры есть в Европе», - отметил Андрей Тарасенко.
Напомним, развитие транспортной инфраструктуры Приморского края ранее глава региона обсуждал на совещании с помощником Президента РФ Игорем ЛЕВИТИНЫМ. Предполагается, что этот вопрос, а также развитие в регионе спортивной инфраструктуры, войдут в повестку заседания Президиума Госсовета, который пройдет в рамках ВЭФ-2018 в сентябре этого года под руководством Президента Владимира ПУТИНА.
Кроме того, в администрации Владивостока сообщили, что вполне возможно, что в обозримом будущем приморцы смогут ездить в КНДР и Республику Корея на пассажирских поездах.
Об этом стало известно в ходе встречи заместителя главы администрации Владивостока Сергея ШЕРСТЮКА с официальной делегацией южнокорейского города Тэчжон во главе с советником по международным вопросам администрации города ЛИ Ын Чхоль.
Глава южнокорейской делегации также отметил, что жители Тэчжона и Владивостока в перспективе могут стать свидетелями строительства транскорейской международной магистрали. Планируется, что она свяжет Южную Корею, Корейскую Народно-Демократичную Республику и Россию. По его словам, Владивосток в этом трехстороннем взаимовыгодном сотрудничестве будет играть одну из главных ролей.
«В связи с наступившим потеплением на корейском полуострове мы надеемся, что уже совсем скоро можно будет путешествовать на поезде из Сеула в Москву. Таким образом, наши страны соединит надежный железнодорожный путь, - отметил Ли Ын Чхоль. - И я думаю, наши дороги будут соединены в недалеком будущем. Лично я хочу из Тэчжона по железной дороге доехать хотя бы до Владивостока».
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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