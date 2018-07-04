www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

Приморье получит пас от железнодорожников

04 Июля 2018, 11:40 | Приморье

Край получит электрички, которые используются в перевозках болельщиков на Чемпионате мира по футболу

 

Глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в ходе рабочей поездки в Москву встретился во вторник, 26 июня, с генеральным директором - председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом БЕЛОЗЕРОВЫМ. Главной темой встречи стало обновление парка пригородных электропоездов в крае.

По итогам встречи Андрей Тарасенко отметил, что после Чемпионата мира по футболу в России останется определенное количество электричек, которые планируется передать в пользование регионам.

«Мы договорились, что несколько поездов прибудут для эксплуатации в Приморье. Это позволит нам обновить свой парк электропоездов. На первом этапе нам нужно до пяти электричек», - подчеркнул врио губернатора.

Также глава региона обсудил с руководителем «РЖД» изменения графика движения поездов и тепловозов, работающих на доставке грузов в Приморье и из края.

Еще одним из основных вопросов встречи стала перспектива строительства скоростной железной дороги между Приморьем и китайским городом Муданцзян. Ранее этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах Андрея Тарасенко с китайскими компаниями и руководителями провинций в ходе визита главы Приморья в Китай 13-17 июня.

«Наша сторона готова к работам по проектированию и созданию колеи. Колея будет наша, уже есть автоматы, которые позволяют из одной колеи плавно переходить в нашу российскую систему. Такие примеры есть в Европе», - отметил Андрей Тарасенко.

Напомним, развитие транспортной инфраструктуры Приморского края ранее глава региона обсуждал на совещании с помощником Президента РФ Игорем ЛЕВИТИНЫМ. Предполагается, что этот вопрос, а также развитие в регионе спортивной инфраструктуры, войдут в повестку заседания Президиума Госсовета, который пройдет в рамках ВЭФ-2018 в сентябре этого года под руководством Президента Владимира ПУТИНА.

Кроме того, в администрации Владивостока сообщили, что вполне возможно, что в обозримом будущем приморцы смогут ездить в КНДР и Республику Корея на пассажирских поездах.

Об этом стало известно в ходе встречи заместителя главы администрации Владивостока Сергея ШЕРСТЮКА с официальной делегацией южнокорейского города Тэчжон во главе с советником по международным вопросам администрации города ЛИ Ын Чхоль.

Глава южнокорейской делегации также отметил, что жители Тэчжона и Владивостока в перспективе могут стать свидетелями строительства транскорейской международной магистрали. Планируется, что она свяжет Южную Корею, Корейскую Народно-Демократичную Республику и Россию. По его словам, Владивосток в этом трехстороннем взаимовыгодном сотрудничестве будет играть одну из главных ролей.

«В связи с наступившим потеплением на корейском полуострове мы надеемся, что уже совсем скоро можно будет путешествовать на поезде из Сеула в Москву. Таким образом, наши страны соединит надежный железнодорожный путь, - отметил Ли Ын Чхоль. - И я думаю, наши дороги будут соединены в недалеком будущем. Лично я хочу из Тэчжона по железной дороге доехать хотя бы до Владивостока».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: двжд  транспорт  футбол  тарасенко 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru