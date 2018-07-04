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В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
Место лова организаторы первого соревнования по рыбной ловле среди предприятий и организаций рыбной до последнего держали в секрете
В канун Дня рыбака и промысла иваси "Доброфлот" и в любительской рыбалке подтвердил, что является самой профессиональной рыболовной командой в Приморье.
30 июня администрация Приморского края в рамках празднования Дня рыбака провела первые соревнования по рыбной ловле среди предприятий и организаций рыбной отрасли, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Подготовка к турниру началась заблаговременно, но место лова организаторы до последнего держали в секрете. По словам главного судьи соревнований Дениса Хализова, рассматривалось проведение лова в Уссурийском заливе, но по погодным условиям из-за прогнозируемого сильного южного ветра был выбран Амурский залив.
«В любых соревнования по рыбалке, главное чтобы в районе лова была рыба. Поэтому организаторы состязания силами двух судейских экипажей произвели промысловую разведку. За день до начала соревнований в районе «банки Рында» были найдены и обловлены скопления камбалы, поэтому судейский корпус точно знал, что в координатах места лова рыба есть, и участники ее поймают», - рассказал главный судья.
Пока организаторы разведывали рыбные места, команды готовились к большой рыбалке. Закупали снасти, наживку и спиннинги. Среди участников команда департамента рыбного хозяйства администрации Приморского края, «Восток – 1», «Доброфлот», «Интеррыбфлот», «Владморрыбпорт», ТИНРО-Центра и другие.
В восемь утра все катера встали на заданных координатах. Район лова -Амурский залив напротив острова Русский. В последний момент подошли команды ТИНРО-Центра и территориального управления Росрыболовства. Несмотря на туман, все капитаны точно вышли на акваторию огороженную буями. По регламенту на каждом катере от 2 до 4 человек, которые могут вести лов, хотя при этом на катере количество людей могло быть больше, при условии, что они не возьмут в руки удочки.
Красная ракета, запушенная с судейского катера, разрешила опустить снасти в воду, и уже через 10 минут первая рыба. Ее поймала команда «Владморрыбпорт». Суровые докеры были настроены серьёзно и явно хотели быть в призёрах. Как признались участники команды, они рыбачат десятки лет.
Невдалеке от докеров, кинул якорь катер команды «Интеррыбфлот». Экипаж команды - четыре рыбака и группа поддержки. Очаровательные рыбачки подбадривали своих спортсменов. Было заметно, что ловить рыбу они умеют. Весёлая и улыбчивая команда сразу начала тягать «плоскую».
Еще один участник - команда «Доброфлот» - выставила на состязание управленцев промыслом. Как рассказали ее представители, для рыбаков-промысловиков компании «Доброфлот» было делом чести показать, что они могут ловить рыбу, как в большой рыбалке, так и на удочку.
Готовились к рыбалке и специалисты ТИНРО-Центра. Их команду возглавил директор Алексей Байталюк. По настроению участников было заметно, что профильная наука точно знает, что где рыба есть, и настраивается на хороший результат.
Первый час соревнований показал, рыба есть и ловят все, но как в любой рыбалке у одних клевало лучше, у других хуже. Поэтому некоторые команды переходили с места на место, другие экспериментировали с наживой. Так команда «Дальневосточного союза предприятий марикультуры» использовала свежий гребешок и креветку. Ставку на ракушку сделала и команда «Восток-1».
Необычную тактику лова избрала команда «Доброфлот». Члены команды применили рыбацкую инновацию. Так как основной облавливаемый объект был камбала, то их катер ловил ее в медленном дрейфе на плавучем якоре. Это давало им возможность облавливать большие участки морского дна, чем соперникам.
За процессом ловли рыбы и соблюдением регламента следил Денис Хализов, главный судья соревнований, президент рыболовного клуба «Самарга», идейный вдохновить и организатор всех фестивалей «Сима» и «Лакедра». При этом судьи давали весьма дельные советы экипажам катеров по выбору снастей и тактике лова.
В 12.00 по команде судей, экипажи катеров подняли снасти на борт, и команды пошли на сдачу уловов к пирсу Токаревской кошки. Там их уже ждали судьи. Процесс определения победителей сделали максимально прозрачным. Сразу после швартовки судьи забирали улов в специальных мешках и опечатывали их бирками с названием команд. После того, как к пирсу пришвартовалась команда «Владморрыбпорта» стало понятно, что их мешок, один из самых тяжелых. Портовики радовались, но совсем недолго. Пришедший следом за ними катер «Доброфлота» выгрузил три мешка рыбы. У остальных участников уловы скромнее.
За взвешиванием и разбором уловов наблюдали представители всех команд, а вот определить видовое разнообразие судьям помогал привлеченный в качестве эксперта директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк. Именно он идентифицировал среди уловов рыбу фугу и скумбрию цусимской популяции, которых поймала команда ТИНРО. В прилове также были терпуг, навага, бычки.
Взвешивание зафиксировало рекордный улов команды «Доброфлот». 26 килограмм рыбы позволили занять первое место в номинации «Самый большой улов по весу». На втором месте по уловам - «Владморрыбпорт», команда поймала 12 килограмм. Третье место у команды «Восток -1», их экипаж добыл более 8 кг.
В номинации «Самая большая рыба» также отличились «доброфлотовцы». Бычок весом более 1,2 кг едва уместился на весы, среди их улова и трофейная камбала под килограмм. Вот в номинации «Видовое разнообразие» победила команда ТИНРО-Центра. Они поймали семь видов рыб.
Церемония награждения зафиксировала, что по итогам всех номинаций Кубок губернатора Приморья по любительскому лову завоевал «Доброфлот». Победа в нескольких номинациях сделала его безоговорочным лидером. Директор департамента рыбного хозяйстваПриморского края Сергей Наставшев, выступая на церемонии награждения, поздравил руководителя управления промысла ГК «Доброфлот» Анатолия Данилюка и вручил ему главный приз.
Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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