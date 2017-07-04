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Tele2 перенесет остатки неиспользованных услуг на В2В-тарифах

04 Июля 2017, 17:40 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым на телекоммуникационном рынке России предложил услугу переноса остатков корпоративным клиентам. Теперь B2B-абоненты смогут использовать не израсходованные в текущем месяце минуты, SMS и мегабайты в следующем периоде, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В начале этого года Tele2 представила революционный для российского  телекоммуникационного рынка продукт. Впервые минуты, мегабайты и SMS, купленные клиентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорали» в конце месяца, а переносились на следующий период. Услуга была разработана для частных абонентов, но в мае уникальным сервисом стали пользоваться и корпоративные клиенты Московского региона. Тестирование услуги переноса остатков в В2В-секторе столичного региона дало положительные результаты, после чего Tele2 решила применить успешный опыт на федеральном уровне.

С 30 июня сервис стал доступен всем корпоративным абонентам оператора. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы. Помимо услуги переноса остатков, корпоративную линейку Tele2 отличает еще одно преимущество: в поездках по России интернет-трафик расходуется из основного пакета, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифных планах пользователям доступны безлимитные звонки внутри контракта.

Руководителям компаний в Приморском крае Tele2 предлагает корпоративный тариф «Альфа»: он содержит максимальный объем минут, сообщений и интернет-трафика по выгодной цене. За 900 рублей в месяц пользователи получают 2000 минут, 15 Гб интернет-трафика и 2000 SMS или MMS на все номера России.

Тариф «Бета» разработан для корпоративных клиентов, активно пользующихся голосовыми услугами и интернетом. Пакет услуг стоимостью 450 рублей в месяц включает 1000 минут, 7 Гб интернет-трафика, 1000 текстовых или мультимедийных сообщений.

Тарифный план «Гамма» подходит клиентам, которые являются активными пользователями мобильного интернета. В абонентскую плату 250 рублей входят 600 минут, 5 Гб мобильного интернета и 500 SMS или MMS на все номера России.

Досье "Золотого Рога": Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. После закрытия сделки по созданию нового федерального оператора мобильной связи путем интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую область. По итогам II квартала 2016 года абонентская база компании составила 38,9 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения как для физических лиц, так и для бизнеса. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, отличный уровень сервиса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  связь 



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