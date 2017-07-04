Разорительный судоремонт

Рыбаки Дальневосточного региона опасаются жестких мер со стороны Федеральной таможенной службы в отношении своих предприятий

Рыбный бизнес Дальнего Востока не может найти взаимопонимания с таможней. Неожиданным сюрпризом для судовладельцев стали требования к декларированию судоремонтных работ. 19 июня на очередном консультативном совете рыбаки пытались прояснить у таможни ряд нюансов, связанных с определением таможенной стоимости при проведении судоремонта за пределами России.

Судовладельцы выглядели растерянно, так как таможенные чиновники предложили рыбакам декларировать даже «взмах кисточкой». Представители крупных компаний после таможенного ликбеза заговорили о новом витке давления на бизнес. И опасаются, что непокорных будут «воспитывать» уголовным преследованием. А в местных СМИ появилась информация, что рыбаки намерены озвучить свои проблемы на ВЭФ перед президентом.

Совет обескуражил

Предлагаемые новые правила декларирования, спущенные из столицы, отразятся на крупных компаниях. Так, на семинаре было озвучено, что теперь судовладельцы должны декларировать не только ремонт, но и аварийный ЗИП, командировочные расходы специалистов и даже саморемонтные работы экипажей. Любые ремонтные работы за пределами 12-мильной зоны необходимо фиксировать. То есть если на промысле рыбаки заменят шатун, подшипник или форсунку, то это уже должно быть отражено в декларации.

Обоснованность новых требований весьма размыта. При этом никаких кардинальных новелл Таможенный кодекс не выдает. Изменяются некие понятия, и рыбаки опасаются того, что четкой грани между нормативно обоснованными требованиями и «исполнительностью» таможенных чиновников нет.

Легитимность требований пытался прояснить представитель «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК). По его словам, ТК не предусматривал декларирования аварийного ЗИП. Обеспокоенность вызвана тем, что компании могут уже в ближайшее время доначислить сотни миллионов рублей за ранее проведенные ремонты судов за рубежом.

Последние два года РРПК отремонтировала и модернизировала почти весь свой флот. По неофициальной информации, компания провела работ на $55 млн. Теперь таможенная служба может провести камеральные проверки и доначислить предприятию около 20%.

Для предприятия это сотни миллионов рублей, которые оно будет вынуждено оспаривать в судах. Ранее компания активно судилась с таможней по определению таможенной стоимости продукции. В последние несколько лет у РРК было больше двух десятков дел, которые она выиграла, и в решениях судов по отдельным судам сказано, что таможенная служба не имела права корректировать пошлины. И вот теперь новая напасть: сотни исков могут быть поданы уже по судоремонту. И, как в случае с определением таможенной стоимости, даже позиция судов в пользу рыбаков не останавливает таможенное рвение по сомнительному с точки зрения закона опустошению рыбацкого кармана.

«Наша компания судится по ремонту трех судов, - рассказал деловой газете «Золотой Рог» источник из рыбопромысловой компании на условиях анонимности. - Есть положительные решения, есть отрицательные. Но руководство компании теперь боится не доначислений, а возбуждения уголовных дел. Мы видим, как это происходит с нашими коллегами. Даже судебные решения в их пользу не гарантируют им неприкосновенности. При этом конструктивного диалога с таможней нет. Этот консультативный совет, который прошел, был похож на китайское предупреждение».

«Боимся». Это наиболее точный термин, который характеризует взаимоотношения рыбаков и таможни. А ведь президент и правительство призывают все государственные органы помогать и развивать любое предприятие. И предупредили чиновников об ответственности.

Генпрокурор предупредил

29 июня совместная коллегия Гепрокуратуры и Минвостокразвития, состоявшаяся в Хабаровске, решала, как оградить бизнес от государственных структур, которые откровенно мешают развитию предпринимательства.

«В послании Федеральному Собранию президент РФ отметил, что целая армия контролеров по-прежнему мешает работать добросовестному бизнесу. Хочу отметить, что сражаться с этой армией бизнесу далеко не всегда по силам. Если проанализировать, как обстоят дела у нас на Дальнем Востоке, то выясняется: за 2,5 года было проведено более 130 тыс. проверок. И это не считая доследственных мероприятий и проверок, проведенных в рамках оперативно-розыскной деятельности», - заявил на коллегии вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

Не остался в стороне и генеральный прокурор Юрий ЧАЙКА. И таможенные органы получили оценку своей деятельности. «Должностными лицами таможенных органов стоимость товаров, ввезенных предпринимателями для реализации инвестиционных проектов, необоснованно корректируется в сторону ее увеличения. Не на всех пунктах пропуска через государственную границу в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток обеспечивается должный контрольно-пропускной режим», - заявил Юрий Чайка.

То, что «споры» с таможенными органами оборачиваются уголовными делами, рыбаки уже знают. Недавно одно из старейших добывающих предприятий России РК «Восток-1» направило в СМИ пресс-релиз, в котором ответило на информацию о возбуждении против него уголовного дела из-за уклонения от таможенных платежей.

В официальном пресс-релизе предприятия сообщается, что претензии таможни по уклонению от оплаты таможенных платежей выглядят как попытка закошмаривания бизнеса.

«Относительно выставленных претензий по занижению таможенной стоимости. Предшествующие четыре года таможенные чиновники вели странную политику по назначению таможенной стоимости по декларациям на выпуск продукции. На постоянной основе корректировали стоимость в сторону значительного завышения таможенной стоимости. Рыболовецкому колхозу приходилось платить большие дополнительные деньги, чтобы выпустили продукцию. Доходило до абсурда. Так, в мае 2015 года наш мелкий глубоководный краб был скорректирован по цене самого дорогого камчатского краба, таможенная пошлина была увеличена в 6,5 раз.

На основополагающие аргументы и представленные расчеты инспектора зачастую не реагировали, и мы были вынуждены обращаться в суд. На протяжении последних четырех лет таможенная стоимость была завышена по 169 декларациям на продукцию. Причем в 68 случаях после дополнительной проверки таможня самостоятельно принимала нашу первоначальную цену. По корректировкам таможней остальных 101 декларации в сторону завышения предприятие выиграло все судебные процессы.

Учитывая указанный в пресс-релизе пункт обвинения «занижение стоимости продукции» и указанный таможней в обвинении период четыре года, это будет уже 170-я попытка увеличить таможенную стоимость продукции, но уже за весь четырехлетний период.

Деньги зависли в таможне

Есть и негативная сторона этих действий, превратившихся в систему. Таможня за счет завышения стоимости продукции фактически «изъяла» из оборота компании 123 млн рублей. Задержка по возврату составляла в среднем до 9 месяцев, и на этот период предприятие лишалось заработанных средств. Это явное злоупотребление правом, так как обоснованность цен и их соответствие условиям поставки были уже проверены и независимо от оснований проверки цены подтвердятся вновь», - сообщает пресс-релиз компании.

Ранее из-за возбужденного стараниями таможни уголовного дела пострадала компания «Доброфлот». Сегодня ее руководитель Александр ЕФРЕМОВ категорически избегает общения с прессой. От комментариев к новым требованиям по судоремонту представитель воздержался, заявив, что проблем у предприятия и так хватает. И хотя уголовное дело, по неофициальной информации, прекращено за отсутствием события преступления, коллегам по цеху наглядно продемонстрировали, что даже отсутствие нарушений не гарантирует комфортную среду ведения бизнеса. Предпринимателям тяжело одновременно развивать бизнес и отбиваться от проводимых следственных действий.

«Мы видим, что помимо фискальных функций таможенники возложили на себя функции тарифного регулятора, законодателя и правоприменителя, трактуя положения законов так, как им выгодно в конкретный момент времени, - характеризуют взаимоотношения рыбаков и ФТС еще в одной компании. - При этом у них есть возможность придать своим толкованиям обратную силу и открутить все назад на три года. Наша компания на консультативном совете пыталась уточнить, откуда берутся дополнительные компоненты определения таможенной стоимости. Ответа нет. Со стороны таможни идет своеобразная трактовка ТК, и уже в 2018 году, если не будет разумного взаимодействия с рыбаками, строительство судов под инвестквоты может начать буксовать. На каждое судно можно дополнительно накинуть таможенной стоимости и сделать его неокупаемым. Ведь почти все комплектующие будут закупаться за рубежом, и как таможня определит стоимость по их приобретению и установке на корпус, неизвестно».

На фото: Сети, накинутые Федеральной таможенной службой на рыбаков, становятся все более запутанными и неподъемными.

Евгений СИДОРОВ. Фото из архива.