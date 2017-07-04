Рыбаки края установили новый рекорд

В рыбопромышленном комплексе России около 20% вылова обеспечивает Приморский край

Прошлый год со всей очевидностью показал, что рыбная отрасль в регионе, пережив в предыдущий период определенный спад, вышла на новые показатели: вылов достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это тут же сказалось и на ценах на рыбную продукцию на местном рынке, и на зарплатах рыбаков, и на доходах бюджета Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Среднемесячная зарплата выросла на 16,5%, при этом задолженности по выплате на предприятиях на 1 января 2017 года, по данным Приморскстата, не зафиксировано.

Объемы добычи превысили прогнозы

«Предприятия рыбохозяйственного комплекса внесли существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла», - отметил вице-губернатор Приморья Денис БОЧКАРЕВ.

Вклад предприятий отрасли в консолидированный бюджет составил 3,2 млрд руб., что фактически больше прошлогоднего результата на 41%. Значение отрасли, занимавшей и до этого лидирующее место в структуре промышленности региона и оказывавшей большое влияние не только на экономику Приморского края, но и всего Дальнего Востока, заметно повысилось: доля рыбопромышленного комплекса в отгрузке товаров (собственного производства) в 2016 году составила более 23%.





- В прошлом году ярче всего была лососевая путина, - говорит и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Сергей НАСТАВШЕВ. - Мы впервые за последние годы выловили 4,1 тыс. тонн горбуши. Причем ситуация была сложная. У предприятий закончились договоры на рыбопромысловые участки. Надо было провести конкурсы на закрепление этих участков. Все происходило в ситуации цейтнота: путина вот-вот должна была начаться, горбуша уже подходила. И все необходимое было сделано вовремя. Рыбы оказалось больше, чем прогнозировали, до предприятий были доведены добавки к отведенным ранее 2 тыс. тонн. Это сразу повлияло на цены на рынке. Если в начале путины цены на горбушу на рынке были от 170 руб. за килограмм и выше, то, как только появилась наша, приморская горбуша, цена снизилась до 100 руб., в отдельные дни ее продавали и по 90 руб. и даже по 60 руб. за килограмм.

Кроме этого, в прошлом году наши рыбаки, после 25-летнего перерыва, начали промысел сардины иваси и скумбрии. Дальневосточная сардина (многие помнят ее под маркой «сельдь иваси»), была одним из основных объектов рыбного промысла в СССР, ежегодно её добыча доходила до 1 млн тонн.

«Суточные донесения с промысла вселяют надежду, что рыба пришла к нам всерьез и надолго», - говорят специалисты.





- То, что в районе лова технологическую схему добытчик - плавбаза применяет только компания «Доброфлот», вполне объяснимо, - считает управляющий ГК «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ. - Группа компаний три года целенаправленно готовилась к специализированному промыслу иваси: выкупила у китайцев и модернизировала плавбазу «Всеволод Сибирцев», собрала в штат носителей компетенций этого непростого промысла, переоборудовала флот и сконструировала орудия лова (полтора года потребовалось только на изготовление своими силами одного кошелькового невода). Снасть получилась 200 метров в высоту и более 1 километра в длину, при сухом весе в 40 тонн. У нас на промысле иваси задействованы три рыбодобывающих судна и плавзавод «Всеволод Сибирцев». Это пока единственный процессор в данном районе, но его производственный потенциал огромен и с поставленной задачей судно справляется. Задача экипажа - не просто обработать улов, а произвести из парного сырья конечный продукт - пресервы и консервы. Именно «Доброфлот» после 25-летнего перерыва выступил пионером промысла и вернул России вкуснейший и ценнейший продукт.

Бюджет поддержит

Положительная динамика в отрасли сохраняется и в нынешнем году, приморские рыбаки в целом не снижают темпов роста объемов добычи биоресурсов. Первые 5 месяцев уже продемонстрировали рост к уровню 2016 года на 107%. По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов, увеличен вылов минтая, сельди, трески. По сравнению с прошлым годом значительно увеличился вылов камбалы - до 4,3 тысячи тонн, рост составил 132%. Кроме того, специалисты отмечают хорошую динамику и в отношении кальмара. С начала года добыто почти 4 тысячи тонн этого моллюска, что выше уровня 2016 года в аналогичный период на 124%.

Кроме того, в Москве прошли аукционы, где были определены обладатели долей квот добычи крабов для осуществления прибрежного рыболовства. Стоимость лотов варьировалась от 1 миллиарда до 2,3 миллиарда рублей. Это позволило пополнить российский бюджет почти на 23 миллиарда рублей. Крупнейшим обладателем прибрежных квот краба стало ОАО «ТУРНИФ». Компания выиграла шесть лотов стоимостью более 10,3 миллиарда рублей. Кроме того, на аукционе краба камчатского приобрели приморские компании ООО «Краб Марин», ООО «Приморское», ООО «Антей». Краба синего распределили между собой ООО «Реал Девелопмент», ПАО «НБАМР», ОАО «ТУРНИФ». Краба волосатого четырехугольного приобрели ОАО «ТУРНИФ», ООО «Реал Девелопмент», «Краб Марин». Сразу четыре лота краба-стригуна выиграло ОАО «ТУРНИФ», по одному лоту - ООО «Восход» и ПАО «НБАМР». С победителями аукциона департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края заключит договоры закрепления долей квот для прибрежного рыболовства до 31 декабря 2026 года.

Для поддержки и развития отрасли в крае действует госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае», рассчитанная на 2013-2020 годы. «Приморские рыбаки обеспечивают продовольственную безопасность страны», - неоднократно отмечал губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Несмотря на то, что в этом году финансирование по программе заметно сократилось, приоритетные направления все же получили поддержку. На финансовую помощь смогут претендовать компании, ведущие деятельность в области рыбного хозяйства и аквакультуры.

Как сообщил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев, в 2017 году в краевом бюджете на эти цели предусмотрено 60,3 млн руб., в том числе 40,1 млн руб. на выплату субсидий предприятиям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность, и 20,2 млн - на выплату субсидий предприятиям аквакультуры. Еще 900 тысяч рублей направлено из федерального бюджета на поддержку инвестпроекта научно-производственной компании аквакультуры «Нереида».

Сейчас в общей сложности сформировано 288 рыболовных участков (более 58 тыс. га), из них в пользовании находятся 102 рыболовных (морских) участка (18 тыс. га). В 16 году было выращено 6,870 тыс. тонн биоресурсов, реализовано 1600 тонн.

КСТАТИ

В отрасли начинается смена эпох

А между тем в рыбной отрасли в ближайшее время произойдут важные изменения, которые президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ назвал «эпохальными». Рыбодобывающие компании ожидают сейчас новых правил квотирования, так называемых инвестиционных квот. Суть их сводится к тому, что, заказав постройку судна на российских верфях и по российскому проекту, рыбаки получат право вылавливать дополнительный объем рыбы. Как уже сообщалось, из 20% инвестиционных квот 15% будут привязаны к судам, остальные - распределены между инвесторами береговых предприятий.





- Прошлый год и нынешний - это время перемен, - говорит Георгий Мартынов. - Мы обсуждали вопросы инвестиционных квот, и в этом году соответствующее постановление правительства подписано. Мы начинаем строить новый флот, который будет обеспечен ресурсами. Те, кто будет его строить, а также строить современные рыбоперерабатывающие береговые предприятия, получат дополнительный стимул. Это знаковое событие, такого никогда не было. Оно говорит о серьезном намерении государства обновить промысловый флот. И вообще, государство и в лице президента РФ, и в лице правительства уделяет огромное внимание развитию рыбопромышленной отрасли. Этот год знаменательный еще и потому, что мы фактически приступили к формированию порядка распределения квот на следующие 15 лет. И это тоже очень важно для отрасли, потому что никогда до этого мы квоты на столько лет не распределяли.

На фото: Предприятия рыбохозяйственного комплекса края внесли существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.

Елена АБАШЕВА. Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.