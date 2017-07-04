Газ и уголь: найти разумный баланс

Программа газификации Приморья понемногу двигается, но котельные до сих пор жгут уголь или мазут

В сентябре 2011 года Владимир ПУТИН, тогда занимавший пост премьер-министра РФ, вместе с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ в торжественной обстановке запустил первую очередь магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Это событие не только открыло новую страницу в энергетике региона, но и опосредованно повлияло на перспективы жилищно-коммунального хозяйства края. Не секрет, что основным видом топлива на приморских котельных на протяжении многих лет являлся мазут, и приход газа в край дал надежду на изменение ситуации.

Краевой государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» предусмотрено постепенное уменьшение количества котельных, работающих на дорогом привозном мазуте. Однако в качестве замены мазуту, как правило, выступает не природный газ, как это планировалось изначально, а уголь. Эксперты убеждены, что оптимальным вариантом для теплоэнергетического комплекса Приморского края будет использование для выработки тепловой энергии как природного газа, так и местных углей.

Однако обо всем по порядку. Разработанная еще до саммита АТЭС программа газификации Приморского края предусматривала газификацию в срок до 2015 года 20 муниципальных образований края вдоль магистрального газопровода и газопровода-отвода до газораспределительной станции (ГРС) «Врангель». Затем планы стали скромнее – в настоящее время предусматривается строительство газопроводов-отводов и ГРС в 41 населенном пункте 11 муниципальных образований края. Однако из-за нехватки бюджетных средств большинство мероприятий программы газификации по-прежнему остаются нереализованными. Например, в 2015 году на мероприятия по газификации было выделено всего 230 млн рублей плюс 16 млн рублей дополнительно на систему газоснабжения спорткомплекса «Фетисов Арена».

Таким образом, к настоящему времени газифицированы только объекты генерации во Владивостоке. Остальные муниципальные образования пока значительно отстают от краевой столицы. Ожидается, что «пионером» в плане перевода небольших котельных на газ станет Уссурийск, где одновременно с прокладкой газопровода ведутся работы по проектированию перехода на голубое топливо муниципальных котельных. В минувшем году тогдашний директор краевого департамента энергетики Денис КУЦЕНКО, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного Собрания, в качестве срока перевода котельных Уссурийска на газ обозначил 2018 год. Добавим, что примерно в это же время возможность подключения к газу должна быть обеспечена на территориях опережающего развития (ТОР), созданных в Приморье.

Сроки газификации третьего по величине города края – Находки – были обозначены на состоявшемся несколько месяцев назад совещании с участием вице-губернатора Евгения ВИШНЯКОВА. Администрацией города разработана муниципальная программа «Создание и развитие газоснабжения Находкинского городского округа». На начальном этапе, ориентировочно до 2020 года, в Находке предполагается построить шесть газорегуляторных пунктов и трубопровод высокого давления суммарной протяженностью почти 10 км по направлению от границы городского округа к микрорайонам ул. Шевченко, Сидоренко, Постышева, Перевальной и Садовой. Таким образом, созданная инфраструктура обеспечит возможность подключения к системе газоснабжения первых пяти котельных.

Но пока одним из приоритетов в рамках модернизации котельных в Приморском крае остается уход от использования дорогого мазута в пользу сжигания местных углей. Зимой этого года, выступая перед депутатами Законодательного Собрания с отчетом, директор КГУП «Примтеплоэнерго» Алена ГРИГОРЬЕВА акцентировала, что даже в случае ускорения темпов газификации оплата за голубое топливо уйдет за пределы края.

– Мы считаем, что стоит увеличивать объемы добычи местного угля. Это приведет к появлению новых рабочих мест, налоговым поступлениям. Газ мы в программе модернизации использовали, если нет возможности перейти на уголь, – например, в Находке, Спасске-Дальнем и на нескольких других объектах, которые находятся в близости от основного магистрального газопровода, - отметила Алена Григорьева.

- Сегодня мы отстаем как по устранению мазута, так и по газификации. В отличие от европейской части страны, где существует вся необходимая инфраструктура для подключения котельных к газу, у нас такой инфраструктуры нет. Не совсем понятно и то, сколько будет стоить газ для конечного потребителя, - комментирует председатель Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае Игорь ОБУХОВ. – В моем представлении, топливный баланс Приморья должен быть газоугольным. Можно перейти на газ полностью, но нельзя забывать, что добыча угля в Приморье – это рабочие места и налоги. Тем более что современные технологии позволяют низкосортные бурые угли сжигать с высоким экономическим эффектом и без вреда окружающей среде.

Александр САЛКОВ.