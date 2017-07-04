"Угольная" проблема решается не на словах, а на деле

Крупнейший угольный порт Дальнего Востока усиливает меры экологической безопасности

Ведущие стивидоры региона начали решать проблему пыления при перевалке угля задолго до памятного обращения юного жителя Находки к президенту России Владимиру ПУТИНУ. Так, единственный в Приморье специализированный угольный терминал АО «Восточный Порт», входящий в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», в период с 2012 по 2016 годы инвестировал 158 млн рублей на реализацию только текущих мероприятий по охране окружающей среды и 105 млн рублей на восполнение морских биоресурсов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Еще 705 млн рублей крупнейший угольный порт страны выделил на модернизацию технологического оборудования, направленного на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. В 2017 году общая сумма запланированных инвестиций на природоохранные мероприятия составляет 150 млн рублей.

В итоге, по оценкам специалистов, «Восточный Порт» сегодня задает пример коллегам по ответственному подходу к организации рабочего процесса и решению экологических проблем.

На прошлой неделе крупнейший угольный терминал России посетила депутат Государственной думы РФ Виктория НИКОЛАЕВА (фракция «Единая Россия»). Напомним, что г-жа Николаева ранее выступила инициатором депутатского запроса в региональный Роспотребнадзор и прокуратуру с просьбой проверить информацию об открытой перевалке угля в порту Находка Приморского края и мерах, принимаемых для защиты окружающей среды.

«Мною были направлены запросы в надзорные органы с целью получения реальной информации социально-гигиенического мониторинга в Находке и принимаемых мерах по предотвращению загрязнения воздуха портовыми компаниями при перевалке открытым способом угля на морские суда», - поясняла Виктория Николаева.

Спустя четыре месяца депутат-единоросс, как и обещала, посетила «Восточный Порт» и лично убедилась в эффективности комплекса мероприятий, реализованных на предприятии. По ее мнению, именно этот терминал сегодня является примером для стивидоров, работающих в порту Находка.

По итогам визита было подписано двухстороннее соглашение сроком на пять лет о сотрудничестве в сфере обеспечения экологической безопасности.

Соглашение предполагает усиление совместной работы по вопросам охраны окружающей среды, информационный обмен и реализацию совместных мероприятий экологической направленности.

«Мы увидели готовность руководства «Восточного Порта» к сотрудничеству, к изменению ситуации, к совместной эффективной работе. Это необходимо для выработки консолидированной позиции государства, общества и бизнеса. Надеюсь, что это соглашение станет серьезным толчком к решению «угольной» проблемы в Находке», – сказала на подписании соглашения Виктория Николаева.

Согласно документу, депутат обязуется способствовать внедрению положительного опыта АО «Восточный Порт» в сфере обеспечения экологической безопасности в области перевалки угля и выйти с государственной инициативой по обращению в Минтранс РФ о формировании межведомственной рабочей группы с целью комплексной оценки технологических и экологических процессов работы угольных терминалов Приморского края.

В свою очередь, «Восточный Порт» обязуется осуществить целый комплекс мероприятий в области реализации экологической политики: внедрение современных технологий в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов, обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживание отходов производства и потребления предприятия, рациональное использование материалов и энергии, проведение мероприятий, способствующих повышению экологического воспитания и просвещения населения.

В ходе визита депутата Государственной думы РФ, который проходил совместно с руководством ООО «Управляющая портовая компания», представителями государственной власти, научных кругов и общественности Находки ознакомились со специализированным технологическим оборудованием, а также с уникальным экологическим комплексом по очистке воздуха и воды, которые позволяют минимизировать воздействие порта на окружающую среду.

«Мы увидели действительно системный подход в работе по подавлению пыли. Технологии и оборудование, которые у многих стивидоров только в планах – здесь уже есть, и все это успешно работает. Да, это стоит дорого, но чистый воздух и здоровье жителей важнее, и руководители терминалов должны разделять эту позицию. Мы проверили уже почти все терминалы, но «Восточный Порт» приятно удивил не только уровнем развития, но и отношением руководства к вопросам экологии и социальной поддержки своих сотрудников», - отметила Виктория Николаева.

Депутату продемонстрировали систему орошения угольных складов, которая состоит из 144 пульверизаторов, специализированный комплекс закрытой выгрузки вагонов с углем с помощью вагоноопрокидывателей, модернизированную в мае 2017 года многоуровневую систему водной очистки «Эколайн», мощную циклонную систему аспирации воздуха, пылеподавление системой «сухой туман».

Сегодня АО «Восточный Порт» является единственным стивидором в Приморье, имеющим собственные установки для очистки сточных вод. Результаты регулярного экологического мониторинга, проводимого собственными аккредитованными лабораториями, показывают соответствие нормативам показателей природной среды в районе производственных площадок.

В целом на терминалах АО «Восточный Порт» в круглосуточном режиме работают 21 установка для очистки воздуха и 8 установок для очистки сточных вод.

В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» и администрация Находкинского городского округа подписали долгосрочное 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере экологической безопасности.

Досье "Золотого Рога": АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский край) крупнейший в России специализированный угольный публичный порт, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля – пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна. За последние 10 лет АО «Восточный Порт» отгрузило более 200 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России.

Стоит отметить, что АО «Восточный Порт» - порт свободного доступа, открытый для всех производителей угля. Наращивание грузооборота остается одной из основных целей работы порта при повышении качества предоставляемых услуг: обеспечение бесперебойной цепочки поставки и отгрузки на наиболее эффективные типы судов для формирования новых маршрутов поставок.

Сегодня в АО «Восточный Порт» реализуется крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО «Восточный Порт» до 39 млн тонн угля в 2019 году. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.

На фото: Депутат Государственной думы РФ Виктория Николаева и управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев ставят подписи под соглашением, которое станет серьезным толчком к решению «угольной» проблемы.

Сергей КУЗЬМИН.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

Владелец порта Посьет ищет покупателя на Эльгу

«Мечел», владеющий угольным портом Посьет в Приморском крае, рассчитывает до конца года определиться с продажей доли в эльгинском проекте иностранному инвестору. При этом переговоры с Внешэкономбанком по финансированию Эльги заморожены.

«Мы («Мечел». - «Золотой Рог») должны до конца года понять, идем ли мы в сделку, какова будет структура сделки. Осенью - к концу года мы должны определиться. Что касается выделения денег (Внешэкономбанком), эти переговоры пока заморожены», - сообщил генеральный директор «Мечела» Олег КОРЖОВ после годового собрания акционеров компании. Глава «Мечела» отметил, что пока конкретики по размеру продаваемой доли в проекте и цене продажи нет. Решения, кто из акционеров будет продавать долю, также нет (сейчас 51% в проекте принадлежит «Мечелу», 49% - Газпромбанку).

«Мечел» и Внешэкономбанк еще в 2014 году подписали соглашения о проектном финансировании эльгинского проекта на $2,5 млрд на 13,5 лет (из них было предоставлено около $171 млн). Реализовать договоренности полностью пока не получилось - как из-за нерешенности проблемы с железной дорогой (ООО «Эльга-Дорога»), которую не удалось продать РЖД, так и из-за смены собственников. Газпромбанк в июне реализовал опцион на 49% в предприятиях Эльгинского угольного комплекса в рамках соглашения о реструктуризации долга «Мечела».

Досье "Золотого Рога": Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, оно расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Добыча на Эльгинском разрезе началась в 2011 году. В группе «Мечел» консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. Игорь ЗЮЗИН и его семья являются бенефициарами 55,04% акций «Мечела».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.