В Приморье снят карантин по ящуру

Распоряжением врио Губернатора края Владимира Миклушевского снят карантин по ящуру животных на территории населённых пунктов Спасского муниципального района и городского округа Спасск-Дальний, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Ограничительные мероприятия сняты во всех населённых пунктах района, за исключением села Зеленодольское, а также территорий в границах свиноводческих комплексов ООО «Мерси трейд» и ООО «Спасский бекон».

Как сообщили в ветеринарной инспекции Приморского края, основанием для снятия карантина стал тот факт, что в течение 21 дня после ликвидации всех животных-вирусоносителей ни одного заболевания не было зафиксировано.

«Своевременно принятые жёсткие меры – уничтожение больных животных в карантинной зоне, полная дезинфекция животноводческих объектов и наложение карантина не дали эпизоотии распространиться», - отметил начальник инспекции Дмитрий Кузин.

Снятие карантина ожидают, в первую очередь, сельхозпроизводители Спасска-Дальнего и Спасского района, которые испытывали сложности с реализацией продукции животноводства.

По словам специалистов, мониторинг ситуации на территории этих муниципальных образований продолжится ещё в течение года. План пост-карантинных мероприятий включает в себя вакцинирование, особый режим использования пастбищ, наблюдение за животными как на предприятиях, так и в личных подворьях.

ZRPRESS.RU, Владивосток