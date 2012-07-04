"Транснефть" закладывает 2 млрд рублей налоговых отчислений в бюджет Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля, ZRPRESS. АК "Транснефть" в 2012 году и далее планирует налоговые отчисления в бюджет Приморья в объеме около 2 млрд рублей ежегодно, сообщил на встрече с журналистами пресс-секретарь компании Игорь ДЕМИН.

По его словам, такие показатели забиты в проект соглашения, который "Транснефть" планирует подписать с администрацией края.

В рамках соглашения "Транснефть" в частности готова профинансировать строительство ряда объектов в Дальнереченске, Черниговке и Анучино, а также автомобильных дорог и электросетей. В том числе в Дальнереченске могут быть построены детсад на 240 мест, стадион и лыжная база. Детсады на 11 мест каждый могут появиться в Сибирцево и Анучино.

В рамках соглашения с Хабаровским краем, которое пока также находится на стадии проекта, планируются налоговые отчисления в бюджет региона в объеме не менее 500 млн рублей в 2012 году, в 2013-2015 гг. – уже по 1,4 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».