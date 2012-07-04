Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У приморцев появилась возможность получить "платиновые" и "золотые" телефонные номера
ВЛАДИВОСТОК, 29 июня, ZRPRESS. У абонентов ОАО «Ростелеком» Приморского края есть возможность получить красивые, запоминающиеся номера: «платиновые», «золотые» или «серебряные».
«Платиновый» номер состоит из одной повторяющейся цифры, в «золотом» используется две цифры в различных комбинациях, а в «серебряном» - похожие цифры и повторяющиеся комбинации, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
Особенно это актуально для коммерческих структур, которым очень важно, чтобы номер их телефона хорошо запоминался клиентами и эффектно звучал в рекламных сообщениях.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.
Новости тематики
- Tele2 ломает гастрономические стереотипы на фестивале "О, да! Еда!"
- Жители Приморья бьют рекорды по потреблению мобильного интернета
- Tele2 и Фонд "Навстречу переменам" завершили первый этап конкурса социальных предпринимателей
- Tele2 провела интерактивный праздник в День Владивостока
- В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
- В Приморье первый взмах "Крыльев Востока" прошел на сверхскоростях
- Президент МТС Алексей Корня: МТС стремительно трансформируется в IT-компанию
- В России начала работать Единая биометрическая система
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
Новости раздела
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- Tele2 ломает гастрономические стереотипы на фестивале "О, да! Еда!"
- Новый регулярный авиарейс связал Владивосток с южнокорейским Пусаном
- Японские виды на Владивосток
- Море Приморья готово к приему туристов
- Жители Приморья бьют рекорды по потреблению мобильного интернета
- В Приморье экспертный совет по рыбной отрасли возобновил работу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Вышли из строя
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту