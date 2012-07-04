У приморцев появилась возможность получить "платиновые" и "золотые" телефонные номера

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня, ZRPRESS. У абонентов ОАО «Ростелеком» Приморского края есть возможность получить красивые, запоминающиеся номера: «платиновые», «золотые» или «серебряные».

«Платиновый» номер состоит из одной повторяющейся цифры, в «золотом» используется две цифры в различных комбинациях, а в «серебряном» - похожие цифры и повторяющиеся комбинации, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

Особенно это актуально для коммерческих структур, которым очень важно, чтобы номер их телефона хорошо запоминался клиентами и эффектно звучал в рекламных сообщениях.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.