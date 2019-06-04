Платите за то, что действительно нужно!

Сэкономить на индивидуальных и «общедомовых» платежах за электроэнергию можно, соблюдая несколько простых правил

Современная городская квартира «начинена» электрическими приборами гораздо в большей степени, чем 10-15 лет назад. Но облегчающие быт устройства, несмотря на внедрение принципов энергоэффективности, способствуют росту общего потребления энергии в квартире. Кроме того, уже несколько лет собственники жилья оплачивают не только собственное, но и общедомовое потребление электричества. И хотя платежка «за свет» - не самая значимая статья расходов, на ней можно и нужно экономить.

От перестановки слагаемых сумма… изменяется

Для снижения индивидуальных платежей за электроэнергию специалисты советуют обратить внимание на бытовые приборы, потребляющие наибольшее количество электричества. В первую очередь, это холодильник, который категорически не советуют ставить возле источников тепла – батарей или плиты. Холодильник будет расходовать меньше энергии, если поставить его возле наружной стены, и чем больше воздушный зазор между задней стенкой холодильника и стеной – тем меньше будут затраты энергии. Кроме того, в холодильник не следует ставить горячую пищу или оставлять дверцу открытой.

В Приморье, где почти отсутствует газифицированный жилой фонд, большое количество энергии потребляют электроплиты. Готовка пищи на медленном огне, использование посуды с ровным дном, диаметр которого должен обязательно быть больше, чем у конфорки – верные способы пусть немного, но сократить расходы на оплату электричества. А при стирке белья рекомендуется полностью загружать барабан стиральной машины и использовать особые режимы (повышенная температура воды, дополнительный отжим) только в случае необходимости. Сократить потребление энергии утюгом можно при использовании гладильной доски с теплоотражателем; а утепление окон и хорошее техническое состояние радиаторов отопления позволят отказаться от использования в квартире мощных электрических обогревателей и сэкономить сотни, если не тысячи, киловатт-часов.





Безмолвные потребители

Добавим, что все бытовые электроприборы, продаваемые в РФ, маркируются в зависимости от своей энергоэффективности – самые экономичные устройства имеют класс «А», более энергозатратные – класс «В», и так далее. Но независимо от класса энергоэффективности и мощности бытовых электроприборов, специалисты советуют всегда выключать их из розетки после использования: любой гаджет продолжает потреблять энергию и в режиме ожидания.

Тем, кто много работает и пользуется электроприборами в основном в вечернее и ночное время, сэкономить на электроэнергии позволит установка многотарифных счетчиков. Потратив несколько тысяч рублей на такой прибор, владелец жилья сможет платить за электричество в ночные часы по тарифу, который значительно дешевле дневного. Правда, перед установкой многотарифный прибор учета следует перепрограммировать на тарифные зоны, действующие в Приморском крае, обратившись в специализированную организацию. Интервалы тарифных зон по месяцам устанавливаются Федеральной антимонопольной службой.

Досье "Золотого Рога": В соответствии с постановлением департамента по тарифам администрации Приморского края, с 1 июля 2019 года в регионе изменился тариф на электроэнергию для населения. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, стоимость киловатт-часа электроэнергии составит 3,04 рубля. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток, составит 3,5 рубля за 1 киловатт-час в дневное время и 1,31 рубля – в ночное. В сельских населенных пунктах стоимость киловатт-часа после 1 июля 2019 года станет равна 2,66 рубля, а владельцы двухтарифных счетчиков будут платить за киловатт-час 3,06 рубля днем и 1,15 рубля ночью.

ОДНи затраты для всех

Уже почти 10 лет помимо потребления электроэнергии в своей квартире, собственники и наниматели жилья в многоквартирных домах оплачивают еще и общедомовые начисления (ОДН). В 2017 году изменился порядок взимания платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, - средства получала управляющая организация в составе платы за содержание жилого помещения, которая затем рассчитывалась за поставленное в дом электричество с ресурсоснабжающей организацией.

Общее количество электро-

энергии, поступающее через входное распределительное устройство во внутридомовые сети дома, фиксируется общедомовым прибором учета, а затем поступает в квартиры и места общего пользования. Электрическая энергия, поступившая в квартиру, измеряется индивидуальными приборами учета. Вся остальная энергия расходуется для работы приборов освещения помещений общего пользования и для работы электрического оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Как правило, ОДН за электричество для собственника жилья составляет гораздо меньшую сумму, чем платеж за потребление электро-

энергии в отдельно взятой квартире. Если же общедомовые начисления сопоставимы с индивидуальными или превышают их, то это повод для беспокойства. Вероятнее всего, речь идет о недобросовестных потребителях электричества, подключившихся к электросетям МКД – это могут быть магазины или офисы в самом доме или по соседству, гаражи.

Потреблять «общую» электроэнергию могут и жильцы квартир, ранее отключенных от электроснабжения за неуплату, но незаконно опять подключившиеся к сети, а также те, кто по-прежнему не имеет прибора учета у себя в квартире и платит за электричество по нормативу. В зависимости от количества комнат в квартире, количества проживающих в ней людей, а также наличия электроплиты и горячей воды, величина норматива может варьироваться от 111 до 516 киловатт-часов на человека в месяц. Однако не факт, что этот норматив перекроет реальные затраты электроэнергии в помещении.

При возникновении подозрений в воровстве энергии следует провести инвентаризацию общедомового электрооборудования и выяснить схемы подключения коммерческих структур – сделать это могут специалисты УК или ТСЖ. Кроме того, сообщить о незаконных подключениях можно по телефону Единого информационного центра ПАО «ДЭК» 8-800-100-3-777 (звонок бесплатный).

Еще один ресурс для экономии на оплате ОДН – это сокращение объема потребления электричества непосредственно в местах общего пользования. Во многих многоквартирных домах в населенных пунктах Приморья уже давно применяются датчики, реагирующие на движение и включающие свет в подъезде только когда это необходимо. Замена ветхой проводки и установка энергосберегающих ламп также позволяют снизить расход электричества. А поскольку энергосбережение и рациональное использование ресурсов являются одними из главных принципов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2021 годы», акцент на энергосбережение делается и при проведении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Например, устанавливаемые по программе капремонта современные лифты потребляют до 30% электроэнергии меньше, чем старые подъемники. Поэтому замена лифтового оборудования также напрямую отражается на величине общедомовых начислений за электричество.

ВАЖНО

В соответствии с постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 года №491, в состав общего имущества включаются межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование), а также иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

На фото: Два года назад изменился порядок взимания платы за электроэнергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Фото Виктора КУДИНОВА