Инвестиции, которые себя оправдают

Власти Приморья поручили ускорить строительство инфраструктуры для территорий опережающего развития

На минувшей неделе губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО и глава Минвостокразвития РФ Александр КОЗЛОВ провели ряд совещаний по вопросам, связанным с созданием инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) в Приморском крае. Среди прочего, обсуждались вопросы ускорения работ по объектам ЖКХ, которые будут обслуживать новые производственные площадки или жилье для будущих сотрудников новых предприятий.

На совещаниях были затронуты вопросы строительства дорог, сетей водоснабжения и водоотведения, газификации. Особое внимание уделили срокам создания объектов инфраструктуры, необходимых для работы судостроительного комплекса «Звезда», а также создания инфраструктуры ТОР «Михайловский». Министр по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов дал распоряжения, которые позволят устранить отставание от графика по ряду объектов и повысить эффективность мероприятий плана. В свою очередь, губернатор Приморья пообещал, что совещания в подобном формате теперь будут проводиться на регулярной основе.

О ходе исполнения инфраструктурных мероприятий, включенных в план-график строительства объектов ТОР, и связанных с этим проблемных вопросах и предложениях доложили генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан КАНУКОЕВ, глава администрации Большого Камня Александр АНДРЮХИН, руководители ответственных региональных организаций, представители компаний-резидентов ТОР и подрядчики. Разговор получился непростым, учитывая, что на начало 2019 года инфраструктурные обязательства Приморского края были выполнены всего на 66%.

- Ввиду несогласованности действий прежней администрации Приморского края с федеральными структурами, провалены все работы по строительству объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Потеряно время. В результате, подорван авторитет власти перед реальными инвесторами, кто на деле сейчас реализует проекты, - ранее отметил Олег Кожемяко в ежегодном отчете перед депутатами Законодательного Собрания. - Подрядчики, проводящие некачественные виды работ, из-за которых Приморский край сегодня срывает выполнение своих обязательств перед правительством России и резидентами ТОР, будут внесены в список недобросовестных поставщиков.

Досье "Золотого Рога": 30 марта 2015 года вступил в силу федеральный закон №473 «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». В Приморье были созданы четыре территории опережающего развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». Одно из главных преимуществ ТОРов – это создание инфраструктуры, необходимой для запуска новых производств, за счет государства.

Не только для заводов, но и для людей

Новые объекты водо- и электроснабжения, строящиеся для ТОРов, позволяют модернизировать сети в прилегающих муниципалитетах и решать задачи государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Например, станция обезжелезивания воды мощностью 35 тысяч куб. м. в сутки, строящаяся в рамках создания инфраструктуры ТОР «Надеждинская», будет обеспечивать водой не только новые производства, но и потребителей Надеждинского района и части Владивостока. Строительство этого объекта по объективным причинам отстает от графика на несколько месяцев, поэтому в настоящее время реализуется альтернативная схема водоснабжения ТОР. Кроме того, в 2018 году в «Надеждинском» был реализован первый этап строительства внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения. Полное развитие системы на площадке намечено на декабрь 2019 года. Этот же срок является дедлайном для завершения строительства сетей электроснабжения, связи, ливневой канализации и автомобильных дорог.

Укрепить энергосистему ТОР «Надеждинская» позволила реконструкция подстанции 500 кВ «Владивосток». Проведенные в 2018 году мероприятия позволяют подключить к нему подстанцию «Промпарк», возводимую для электроснабжения резидентов. Добавим, что в ноябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ распорядился выделить дополнительное федеральное финансирование на создание инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры для действующих инвестиционных проектов, реализуемых в границах территорий опережающего развития. В том числе, ТОР «Большой Камень» на эти цели получит 2,07 млрд рублей, а ТОР «Надеждинская» – 2,33 млрд рублей.

Большой Камень: сети готовы к подключению

Создание крупнейшей в России судоверфи крупнотоннажного судостроения по выпуску гражданских судов водоизмещением до 350 тысяч тонн и судов ледового класса «Звезда» в Большом Камне потребовало серьезного обновления коммунальной инфраструктуры города. Объекты электро-, водо- и теплоснабжения в Большом Камне и без того нуждались в модернизации, а планы развития суперверфи с созданием 7,5 тысяч новых рабочих мест и строительством новых жилых микрорайонов потребовали масштабных мероприятий в сфере ЖКХ.

В соответствии с заявкой КРДВ к сетям водоснабжения и водоотведения подключаются строящиеся микрорайоны для работников судостроительного комплекса «Звезда» - это микрорайоны «Шестой», «Парковый», «Садовый». В 2018 году КГУП «Примводоканал» закончены работы по укладке сетей для микрорайона «Шестой», где возводятся 16 многоквартирных жилых домов первой очереди, и планируется строительство еще девяти. Всего построено около 600 м сетей, канализационная насосная станция. В микрорайоне «Парковый» на 15 домов строительно-монтажные работы в части водоснабжения и водоотведения также выполнены. Здесь проложено 160 м сетей водоснабжения диаметром 135 мм и 504 м сетей водоотведения диаметрами от 140 до 426 мм, возведена канализационная насосная станция. А в апреле 2019 года строители приступили к строительству сетей и двух КНС для микрорайона «Садовый» на 20 домов.

В рамках возведения инфраструктуры для ТОР «Большой Камень» филиал «Приморские электрические сети» АО ДРСК в 2018 году завершил строительно-монтажные работы на подстанции 110 кВ «Садовая», а в январе 2019 года – комплексное опробование подстанции. Это финальный этап наладки оборудования, после которого энергообъект будет готов к подключению потребителей. Подстанция «Садовая» была построена для обеспечения электроэнергией новых жилых микрорайонов «Шестой», «Парковый», «Садовый», «Пятый» и «Нагорный», а также объектов водо- и теплоснабжения. Установленная мощность новой подстанции составляет 80 МВА.

В то же время, строительство объектов социальной инфраструктуры для нынешних и будущих жителей Большого Камня значительно отстает от графика, на что Александр Козлов и Олег Кожемяко обратили особое внимание в ходе недавних совещаний. Мэр города кораблестроителей Александр АНДРЮХИН получил суровый выговор от главы региона.





Отставание по срокам строительства ряда объектов ЖКХ привело к тому, что инвесторы не торопятся выводить свои производства на полную мощность

Свет пришел раньше газа

Создание электросетевой инфраструктуры для подключения резидентов ТОР «Михайловский» стало самым крупным подобным проектом в центральном Приморье. Его реализацией занимался филиал «Приморские электрические сети» АО «ДРСК», завершивший строительство сетей в 2018 году. Сельскохозяйственный кластер, который планируется создать в рамках ТОР «Михайловский» в Приморье, получил две новые подстанции 110 кВ - «Агрокомплекс» и «Ключи», две подстанции 35 кВ - «Дубки» и «Ленинское». Также энергетики построили более 110 км ЛЭП разного класса напряжения. Подача напряжения на энергопринимающие устройства компании «Русагро», основного резидента ТОР «Михайловский», будет осуществляться поэтапно. Полностью выйти на заявленную мощность планируется в 2021 году.

Возведение электросетевых объектов для электроснабжения ТОР «Михайловский» заняло около двух лет. Строительные площадки развернулись сразу в трех районах – Михайловском, Спасском и Черниговском. Сетевая компания выполняла одновременное строительство энергообъектов всех классов напряжения от 10 до 110 кВ. Как отмечают в компании, впервые в истории ДРСК строительство высоковольтных линий и подстанций было вынесено далеко за пределы Владивостока.

Добавим, что важным условием успешного развития проектов резидентов ТОР является возможность подключения новых производств к газу. Как отмечают в администрации Приморья, сейчас Артемовский городской округ и Надеждинский район – самые перспективные места с точки зрения размещения объектов, требующих газификации. Инвесторы могут обращаться в краевой департамент энергетики, чтобы согласовывать свои инвестиционные решения и планы со Стратегией развития Приморского края в части развития газовой и электрической инфраструктуры.

Так, газопровод к ТОР «Надеждинский» пройдет от газораспределительной станции в Заводском через села Кневичи и Ясное, далее – мимо поворота на поселок Новый и полуостров Де-Фриз. В перспективе пяти лет планируется строительство отвода от ГРС в Уссурийске в сторону ТОРа «Михайловский». Добавим, что для газификации суперверфи «Звезда» в ТОР «Большой Камень» в 2016-2017 годах уже было построено около 45 км газопроводов, а также первая газовая котельная в Большом Камне.

На верхнем фото: Наиболее быстрыми темпами были построены сети элекстроснабжения для резидентов ТОР.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА