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Первый поток акселератора "Энергия экспорта" стартовал в Приморье
Программа реализуется краевым Центром поддержки экспорта при содействии Российского экспортного центра и Министерства экономического развития РФ. Участниками стали 15 предприятий малого и среднего бизнеса, которые планируют наладить или увеличить поставки своей продукции в Китай.
Как отметил генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Приморского края Евгений Никифоров, программа нацелена на то, чтобы в короткие сроки предприниматели получили практические навыки работы на китайском рынке.
«Они смогут адаптировать свой продукт, чтобы он стал популярным у конечного потребителя, найдут постоянных партнеров-покупателей из КНР», – обозначил он.
По словам разработчика акселерационной программы «Энергия экспорта» Ильи Романова, в России таких проектов еще не было, Приморский край в этом плане является передовым регионом.
«Мы сформировали команду международных экспертов, у которых большой практический опыт торговли с Китаем. Они помогут участникам этот положительный опыт внедрить на своих предприятиях и реализовать свой экспортный потенциал», – сказал он.
Программа продлится в течение полугода и разделена на три блока. Во время базового курса предприниматели смогут сформировать портрет потенциального покупателя. Второй блок – спецкурс – посвящен темам маркетинга, логистики, правовым вопросам. На третьем этапе участников ждет блок по продажам с учетом особенностей рынка Китая. Каждые два месяца экспортеры будут принимать участие в трехдневном семинаре, а в перерывах будут работать над своим продуктом под руководством менторов. Ими стали 18 экспертов-практиков из США, Франции, Китая и России.
«Качество российских продуктов очень высокое, но мы считаем, что нужно изменить упаковку, изменить маркетинг, все это нужно адаптировать под работу с китайским рынком, тогда результат будет», – отметил бизнесмен, член народного политического консультативного совета КНР провинции Хэйлунцзян Лю Я Дун.
«Я расскажу о тех идеях и концептах, которыми живет население Китая, в зависимости от региона. Это поможет участникам лучше представить портрет потенциального потребителя, понять, как именно позиционировать свой продукт, чтобы он действительно понравился покупателям, стал частью их жизни и быта», – рассказал бизнес-консультант французских предпринимателей на Тайване Аврора Дюмон.
Заявки на участие в акселерационной программе подали более 30 приморских компаний, организаторы отобрали только 15 – наиболее подготовленных к внешнеэкономической деятельности. Среди них производители продукции из рыбы и морепродуктов, меда, сои и кукурузы, каш и даже питьевой воды. Итогом их работы станет презентация своей продукции на бизнес-форуме в Харбине, где участники представят уже адаптированный и подготовленный к продаже товар потенциальным иностранным партнерам и смогут заключить реальные контракты.
Отметим, что запуск регионального акселератора «Энергия экспорта» – одно из ключевых мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого до 2024 года Приморский край должен вдвое увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта.
Фото – Центр поддержки предпринимательства Приморского края
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