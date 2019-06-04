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Общественное телевидение Приморья победило в "Рублевой зоне"
04 Июня 2019, 09:39 | Приморье
"Правдоруб" - программа "Общественного телевидения Приморья" - названа лучшей программой страны о финансах. Автор и ведущий проекта, Андрей Горюнов завоевал главный приз конкурса региональной финансовой журналистики "Рублевая зона".
Мероприятие проводится пятый год подряд в различных городах. Генеральный партнёр конкурса - Союз Журналистов России. Программа о том, как считать свои деньги и не потратить лишнего, стартовала на канале в апреле. Она стала теледебютом Андрея и сразу получила признание на федеральном уровне.
Андрей Горюнов, ведущий, автор проекта "Правдоруб":
Победа на "Рублевой зоне" дала мне основания думать, что я в журналистике и журналистика во мне, и программа - пока это не зря. Можно продолжить этим заниматься, брать новые темы, делать новые выпуски, работать для жителей Приморского края и рассказывать им о том, что считать свои деньги совсем не стыдно, а полезно и необходимо.
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Теги: Рублевая зона отв прим конкурс
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