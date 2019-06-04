Бизнес Приморья вновь выбрал Марину Шемилину

24 общественных объединений предпринимателей Приморья поддерживают Марину Шемилину, претендующую на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Всего на эту должность претендуют два кандидата. Выборы должны состояться в три этапа до конца лета. Как сообщает краевой департамент экономики и развития предпринимательства, сбор предложений от деловых объединений, работающих в регионе более года, завершился 28 мая.

«Документы поступили от 27 объединений предпринимателей, из них 24 выдвинули кандидатуру действующего бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной, три объединения поддержали Дмитрия Ямщикова, который в настоящее время возглавляет Инвестиционное агентство Приморского края.

В поддержку Марины Шемилиной выступили представители всех отраслей, причем, ей доверяет как крупный, так и средний и малый бизнес. За Шемилину такие известные бизнес объединения как «Лига предпринимателей г. Владивостока», Приморская ассоциация лесопромышленников и экспортеров леса, Некоммерческая организация «Ассоциация добытчиков минтая», Некоммерческая организация Приморского регионального объединения работодателей «Конгресс промышленников и предпринимателей (работодателей) «Приморье», Некоммерческая организация «Дальневосточный союз предприятий марикультуры» и другие.

Согласно краевому закону «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей» список кандидатов будет представлен губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Одну из кандидатур глава региона представит на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания Приморского края, которые в ходе тайного голосования примут решение о согласовании кандидатуры на должность бизнес-омбудсмена, либо об отказе.