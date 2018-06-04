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Tele2 приглашает жителей Приморья в салоны связи за SIM-картами для 4G

04 Июня 2018, 15:08 | Приморье

Владивосток –Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, напоминает жителям Приморского края о необходимости заменить SIM-карту в смартфоне для того, чтобы пользоваться скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G.

Сегодня многие приморские абоненты обращаются в салоны связи для замены SIM-карты. Доля таких обращений в общем объеме растет. Массовая замена старых SIM-карт на новые с поддержкой сетей LTE связана с запуском в апреле технологии 4G в Приморье. Проверить, поддерживает ли SIM-карта стандарт 4G, можно и без визита в салон связи, с помощью простой команды *156# и клавиша вызова. Другие популярные причины обращений в салоны – уточнение информации о тарифах и услугах, покупка оборудования, перенос номера другого оператора в сеть Tele2.

В случае, если SIM-карта абонента не поддерживает 4G, необходимо обратиться для замены в любой удобный салон связи Tele2. Замена SIM-карты производится бесплатно, при предъявлении паспорта абонента. Ознакомиться с полным списком адресов салонов можно по номеру 638 или на сайте tele2.ru.

Чтобы воспользоваться скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G, клиенту Tele2 необходимо иметь смартфон с поддержкой технологии. Информация о том, поддерживает ли устройство возможности 4G, обычно указывается на упаковке или в инструкции. В разделе настроек «Тип сети» телефона нужно выбрать сеть 4G/LTE в качестве предпочтительной. В салонах связи и интернет-магазине оператор предлагает клиентам разные модели 4G-смартфонов.

Если абонент пользуется смартфоном с поддержкой двух или более SIM-карт, то для качественной работы мобильного интернета SIM-карту Tele2 необходимо установить в основной слот, который поддерживает стандарт 4G. Помощь в настройке смартфонов клиентам окажут продавцы-консультанты в салонах связи Tele2.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«С момента запуска LTE в Приморье мы наблюдаем существенный рост трафика в сети. Только в мае текущего года доля трафика 4G в нашей сети составила 45%. Выросло и количество устройств с поддержкой LTE. Сегодня каждый четвертый абонент Tele2 в Приморье пользуется смартфоном 4G. Это говорит о том, что большинство жителей Приморского края уже оценили все преимущества связи четвертого поколения. Также напоминаю, что до конца лета действует акция «Безлимит в 4G». Мы предоставляем безлимитный трафик в сети LTE при подключении или переходе на тарифы «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Мы приглашаем жителей Приморья в салоны связи Tele2 оформить SIM-карты 4G и воспользоваться нашим выгодным предложением».

Напомним, что Tele2, запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Приморском крае в начале апреля. Скоростным мобильным интернетом в стандарте 4G могут пользоваться абоненты Tele2 из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Дальнереченска, Лезозаводска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Партизанска, Большого Камня и Фокино и большинства других населенных пунктов края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  связь 



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