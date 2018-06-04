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Во Владивостоке в июле начнут восстанавливать дорогу по улице Станюковича
Движение автотранспорта на время проведения работ будет ограничено
1 июля ООО «Каскад-Строй» приступит к капитальному ремонту дороги по улице Станюковича от дома № 28 до дома № 37, которая была разрушена в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года. Строители должны восстановить основание дороги, восстановить асфальтобетонное покрытие проезжей части и пешеходной зоны. Движение автотранспорта на время проведения работ будет ограничено, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении капитального ремонта автомобильной дороги по улице Станюковича с 1 июля по 1 сентября будет ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей на улице Станюковича от дома № 28 до дома № 37. Объезд участка будет осуществляться по улицам Бестужева и Верхнепортовой. ООО «Каскад-Строй» должны организовать установку временных технических средств организации дорожного движения», - сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
По информации застройщика уже в сентябре на улице Станюковича будет запущено двустороннее автомобильное движение. Таким образом, жителям микрорайона Эгершельд вернётся альтернативный проезд.
Напомним, что в результате обрушения подпорной стены на строительной площадке жилого комплекса в феврале прошлого года была разрушена дорога и повреждена теплотрасса. В ноябре 2017 года на участке улицы Станюковича было открыто одностороннее движение по направлению от дома № 1 к дому № 37 для легкового транспорта.
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