Проекты по защите от наводнений подготовят для пяти районов Приморья

Приморский край направит в этом году 77 110 тыс. руб. на проектирование пяти гидротехнических сооружений для защиты населенных пунктов от наводнений. Эти средства край получил в виде дотаций из федерального бюджета, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По словам и.о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Приморского края Натальи ФЕДОРЕЦ, в 2014 году были заключены договоры на проектирование четырех объектов по защите от наводнений в Красноармейском, Чугуевском, Тернейском муниципальных районах и Лесозаводском городском округе на общую сумму 51 559 тысяч рублей. Оставшиеся средства глава департамента предложила направить на проектирование защитного гидротехнического сооружения в селе Милоградово Ольгинского муниципального района.

Предложение было рассмотрено и поддержано на заседании Координационного совета по вопросам реализации госпрограммы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края на 2013-2017 годы», которое 3 июня провел вице-губернатор Евгений ВИШНЯКОВ.

По данным Примгидромета, наиболее паводкоопасными районами в крае являются Чугуевский, Кировский, Яковлевский, Черниговский, Михайловский, Спасский, Красноармейский и Дальнереченский.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.