Для жителей аварийного жилья во Владивостоке строят новые дома

Во Владивостоке, в поселке Трудовое, продолжается строительство сразу трех многоквартирных трехэтажных домов, где в скором времени смогут справить новоселье жители бараков и аварийных домов.

Муниципальные дома для переселения из ветхого и аварийного жилья строятся во Владивостоке впервые за долгие десятилетия. Это стало возможным благодаря городской программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по распоряжению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

Дома с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами возводятся с применением монолитной технологии. Общее количество квартир в трех домах - 84, каждая - со всеми коммунальными удобствами, горячей и холодной водой, с внутренней отделкой. Фасады будут утеплены и отделаны керамогранитом. Рядом с домами запланированы благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки, парковочные места.

Неподалеку в поселке – школа, детский сад, вся необходимая социальная инфраструктура и даже школа искусств.

- Строительство началось в декабре прошлого года, и на сегодня мы уже практически подвели под кровлю стены, начинаем монтаж кровель. Параллельно устанавливаем окна, на очереди – работы по установке внутренних перегородок, стяжка бетонных полов, затем - облицовки здания, после чего на объект зайдут отделочники, - сообщил начальник участка Сергей ВЛАСОВ.

Работы ведутся на трех строительных площадках одновременно, что позволяет рационально использовать рабочее время. Дома небольшой этажности оптимальны с точки зрения стоимости и сроков строительства. Да и по комфортности это лучшее решение.

А новоселами в этих домах станут семьи, которые живут сейчас в старых аварийных домах, без всяких коммунальных услуг, на улицах Грязелечебница, 60 лет ВЛКСМ, 9-я Рабочая, Героев Хасана, Коммунаров и других.

- Недавно сюда приезжал будущий новосел – человек почтенных лет, который решил посмотреть – действительно ли дома строятся. Приехал с явным недоверием, а увидев, что стройка кипит, признался, что ждал этого 30 лет и что теперь ждет, когда сможет зайти в свою новую квартиру, с ванной, туалетом, горячей водой! – рассказали строители.

На минувшей неделе ход строительных работ на Порт-Артурской проверил глава Владивостока Игорь Пушкарев. Представитель подрядной организации доложил, что стройка идет по графику.

- Город впервые за десятки лет строит муниципальное жилье, и эту программу мы будем продолжать, - сказал мэр по итогам рабочей поездки. - В новые дома переедут люди из десяти аварийных бараков, из домов, которые находятся в крайне плохом состоянии, без всяких удобств. К сожалению, эта проблема до нас в городе копилась годами, и вот сейчас мы делаем все возможное, чтобы жители ветхих домов во Владивостоке как можно быстрее получили новое, комфортное жилье и справили новоселье.

Муниципальное строительство во Владивостоке планируется и в дальнейшем. Помимо трех домов на улице Порт-Артурской, в краевом центре планируется строительство еще одного 120-квартирного жилого дома.

К слову, в декабре 2013 года 55 семей получили ключи от благоустроенных квартир в новом доме в районе Седанки.

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.