"Транснефть" выдала техусловия на подключение ВНХК к системе нефтепроводов

НК "Роснефть" получила технические условия на подключение Восточной нефтехимической компании (ВНХК) к магистральной системе нефтепроводов

Техусловия выданы сроком на один год - до 30 мая 2015 года.

Реализация проекта ВНХК на Дальнем Востоке будет осуществлена в III очереди: I очередь (2014-2020 гг.) - нефтепереработка мощностью 12 млн т/год нефти; II очередь (2014-2022 гг.) - нефтехимия мощностью по сырью 3,4 млн т/год; III очередь (IV квартал 2028 г.) - нефтепереработка 12 млн т/год нефти и нефтехимия мощностью по сырью 3,4 млн т/год (реализация строительства предполагается при условии соответствующей рыночной конъюнктуры). Общие инвестиции в проект составят 1,3 трлн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток