В Приморье на границе протестировано уникальное сканирующее оборудование

На прошлой неделе в МАПП «Пограничный» прошли комплексные испытания технологического оборудования нового инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) СТ-6035, который применяется для интроскопии крупногабаритных объектов таможенного контроля большегрузных автомобилей. Пока что он работает в тестовом режиме, поскольку еще не запущен в эксплуатацию строящийся пункт пропуска. Как сообщили представители компаний-разработчиков, комплекс заработает в полную силу, когда будет запущена вся таможенная система.

Комплекс сконструирован в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница», заказчиком было определено место в Приморском крае в Пограничном. На строительство был объявлен конкурс, в результате которого СТ-6035 был разработан в рекордно короткие сроки группой компаний, включающей в себя компанию «Скантроник Системс» и предприятия, входящие в холдинг «Росэлектроника», в тесном сотрудничестве с НИИЯФ МГУ. Бюджет проекта составляет 250 млн руб. – сюда входит все сооружение, оборудование для персонала, система коммуникаций, системы видеонаблюдения и проч.

- Компания «Скантроник Системс» была основана в 2010 году физиками, математиками, программистами и профессионалами в области техники, - рассказал Сергей СИМОЧКО, заместитель председателя совета директоров ООО «Скантроник Системс». - При создании данной системы были использованы лучшие отечественные приборы и компоненты. Были изучены все образцы техники передовых зарубежных компаний, определены достоинства и недостатки, что позволило уйти от определенных ошибок и привнести нечто новое, используя отечественные технологии.

Основная особенность ИДК СТ-6035, которой нет ни у одного из мировых производителей подобных систем, - возможность четкого определения четырех групп материалов, включая минералы и тяжелые металлы, притом что иностранные производители могут получить максимально 2 группы («органика» и «неорганика»). Распознавание групп материалов позволяет инспекторам как таможенной службы, так и служб безопасности различных ведомств обнаружить взрывчатку и ее компоненты. Также введена абсолютно новая функция на основе новейших алгоритмов – оценочное взвешивание как всего транспортного средства, так и тех грузов, которые находятся внутри.

- По требованию оператора комплекс выделяет место, которое необходимо оценить, и почти сразу же данные о весе и материале объекта поступают к оператору, - сообщил Сергей Симочко. - Другие параметры, такие как проникающая способность, возможность обнаружения различных предметов, также не имеют себе равных для такой техники и превышают зарубежные аналоги, которые сейчас используются таможенной службой РФ. Система уже была протестирована и выявила проволоку толщиной 0.5 мм без преград. Программное обеспечение позволяет из изображения, полученного при сканировании, выделить и исследовать любые компоненты.

Возможности техники позволяют сканировать движущийся транспорт на скорости до 70 км в час. Через комплекс смогут проходить не только большегрузы, но и железнодорожные составы – при этом сканироваться будет только сам состав после прохождения локомотива, во время которого люди не засвечиваются.

- Комплекс позволяет узнать, что провозится в транспорте, без его разгрузки, - сказал Александр КОЧНЕВ, замдиректора холдинга «Росэлектроника». - Проникающая способность комплекса составляет 400 мм стали, когда как у других компаний она не превышает 300 мм. Картинка, получаемая при сканировании, выходит очень четкой. На встрече с представителями находкинской таможни они сообщили, что их приборы зарубежного производства не дают такого качества изображения.

Порядок сканирования следующий: транспортное средство заходит в ворота, причем конструкция въезда риверсная – то есть заезжать можно с обеих сторон. Специальные отбойники ограничивают движение транспорта ровно посередине, поскольку большегрузными фурами бывает тяжело управлять и им не хватает маневренности. Машина останавливается, водитель выходит (это необходимо по законодательству РФ в целях радиационной безопасности), сам процесс сканирования занимает порядка минуты, после чего водитель садится в транспортное средство и выезжает. Уровень радиации при сканировании безвреден для любых товаров, техники и продуктов питания. Разработчики утверждают, что пропускная способность комплекса оценивается в 20 автомашин в час.

На пунктах таможенного контроля сейчас используются в основном подобные системы иностранных производителей, но они не лишены недостатков. Производители скрывают код программного обеспечения и ограничивают доступ оригинальных запчастей на рынок. Поэтому в приоритете – пользоваться отечественными разработками, которые, кроме прочего, подразумевают легкое встраивание в ведомственные системы. «Все наше немецкое оборудование прослужило уже более пяти лет, и Федеральная таможенная служба прямо ставит вопрос о его модернизации именно с заменой некоторых частей на отечественные компоненты», - сообщил Сергей Симочко.

Технологии, которые использованы в новом инспекционно-досмотровом комплексе, могут быть адаптированы под разные задачи – от способа их применения зависит стоимость производства. Пока можно наверняка сказать, что такое производство будет мелкосерийным, потому что технологии и оборудование являются сверхсложными.

Юлия ХАМАГАНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.