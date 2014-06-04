Квартет "Паризии" связал Париж и Владивосток

В рамках проекта «Мастера мирового исполнительского искусства» при поддержке компании «Газпром» в Приморском театре оперы и балета выступили французские музыканты

Импрессионизм Клода ДЕБЮССИ, авангардизм Дариуса МИЙО и поздний романтизм Сезара ФРАНКА не слишком хорошо известны в России. В Приморье музыка этих французских композиторов и вовсе исполняется крайне редко. Квартет «Паризии» (Париж) и руководитель «Трио имени Рахманинова» пианист Виктор ЯМПОЛЬСКИЙ (Москва) восполнили этот пробел, подарив Владивостоку потрясающий концерт французской камерной музыки в рамках проекта «Мастера мирового исполнительского искусства».





С инициативой привезти в Россию один из лучших камерных коллективов Европы выступили Посольство Франции в России и Французский институт. Поддержали проект ОАО «Газпром» и GDF Suez – крупнейшие и динамично развивающиеся энергетические компании России и Франции, которые традиционно оказывают поддержку масштабным культурным проектам, имеющим национальное и международное достояние.

Стартовал проект в Париже в мае этого года. Затем концерты квартета «Паризии» прошли в Санкт-Петербургском Государственном Эрмитаже и в Третьяковской галерее в Москве. Завершающей точкой российского турне французских музыкантов стало выступление на сцене Приморского театра оперы и балета.





«Квартет «Паризии» существует более 30 лет, в творчестве коллектива соединились традиция и современность, история музыки и ее сегодняшний день. Поэтому, когда Посольство Франции обратилось ко мне с предложением поработать с квартетом в России, я с большой радостью согласился, - говорит руководитель «Трио имени Рахманинова» Виктор Ямпольский. – За поддержкой я обратился к компании «Газпром», с которой мы сотрудничаем уже более 10 лет и совместными усилиями реализуем множество серьезных культурных программ. Поддержала компания и этот проект – таким образом, виртуозную игру французских музыкантов смогли услышать профессионалы и любители музыки в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке. Несмотря на то, что сейчас в мире происходят различные политические турбулентности, сотрудничество в области культуры и искусства продолжается. И это вселяет оптимизм».

Концерт в Малом зале Приморского театра оперы и балета прошел при полном аншлаге – на нем присутствовали как профессиональные музыканты – студенты и преподаватели Дальневосточной академии искусств, – так и обычные зрители, желающие услышать музыку французских авторов в исполнении носителей традиций.

«Конечно, сегодня, благодаря Интернету, мы имеем возможность быть в курсе самых разных культурных событий в стране и мире. Но это только усиливает интерес к настоящему, «живому» искусству, - говорит Наталья СТОЛЯРОВА, доцент кафедры педагогики ДВФУ, преподаватель «Теории и методики музыкального воспитания». – Особый шарм звучанию исполненных произведений придало современное прочтение классики музыкантами. Причем исполненные произведения не относятся к популярной классике, что, несомненно, обогащает наши представления о музыкальном искусстве. Мы, в свою очередь, благодарны подвижникам, спонсорам этого концерта - ОАО «Газпром», GDF Suez, Посольству Франции в Москве».

«Я просто в восторге от коллектива, который сегодня услышал, - делится впечатлениями от концерта профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, художественный руководитель Приморского народного ансамбля скрипачей «Элегия» Леонид ВАЙМАН. – Французская музыка требует в исполнении особого изыска. Послушав произведения Мийо, Дебюсси и Франка в исполнении французских музыкантов, приморская публика смогла приобщиться к огромному пласту европейской культуры».

Переполненные впечатлениями, выходили с концерта и сотрудники Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов компании «Газпром трансгаз Томск».

«Концерт очень понравился. Это духовная пища, оздоровление организма после трудовых будней, - говорит Роман МОЖАРОВСКИЙ, заместитель директора Приморского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». - Я считаю, что такие концерты необходимы для людей, для наших сотрудников. Мы привезли почти половину Приморского филиала – всех тех, кто смог побывать на концерте без ущерба для производственного процесса. И остались очень довольны».

В этом году Приморскому филиалу «Газпром трансгаз Томск», который обеспечивает надежную транспортировку природного газа столице Приморья, исполняется пять лет. Помимо своей основной работы, газовики стараются быть в гуще культурных событий.

« Два года назад впервые мы устроили своим работникам поездку на творческий вечер композитора Эдуарда Артемьева, который при поддержке «Газпром трансгаз Томск» вместе с томским симфоническим оркестром гастролировал на Дальнем Востоке,– говорит специалист по кадрам Приморского филиала Наталья Шпигун. – Концерт французских музыкантов – это еще один незабываемый подарок для нас, это настоящее открытие. Хочется вновь и вновь возвращаться в театр, чтобы запитываться невероятной энергетикой искусства, учиться его понимать».

Большое значение выступление в России имело и для французских артистов: «Нам очень интересно, как воспринимают французскую музыку в России, - говорит скрипач Арно ВАЛЛАН. – Во время концерта происходит живой обмен эмоциями между исполнителем и слушателем через музыку, и это очень важно. Россия – страна с богатейшими культурными традициями, и возможность именно здесь, на родине моего любимого писателя Федора ДОСТОЕВСКОГО, представить шедевры французской музыки лично для меня имеет колоссальное значение. Кроме того, что во время нашего турне мы не только знакомили слушателей с французской культурой, мы сами очень многое узнали – посетили Государственный Эрмитаж, познакомились с картинами русских художников в Третьяковской галерее, побывали во Владивостоке – городе-мечте, где соединяются воедино различные культурные направления».

Выступлением на сцене театра российско-французский культурный обмен не закончился. Музыканты провели мастер-класс для студентов Дальневосточной государственной академии искусств. А уже осенью компания «Газпром» планирует продолжить проект и познакомить российские регионы с мастерством итальянских вокалистов.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.