Малый бизнес Приморья получит господдержку

Заявка Приморского края на предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства прошла конкурсный отбор в Министерстве экономического развития РФ.

Как сообщили ZRPRESS.RU в департаменте экономики Приморского края, сумма заявки Приморского края на 2013 год составляет 259,5 миллиона рублей.

Федеральные средства планируется направить на такие направления поддержки малого и среднего бизнеса, как предоставление грантов молодым предпринимателям (до 30 лет), уплата лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);

- возмещение части затрат, связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций;

- возмещение части затрат, связанных с повышением энергоэффективности на предприятиях.

ZRPRESS.RU, Владивосток.