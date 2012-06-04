Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гарантийный фонд Приморья выдал поручительств на 632 млн руб.
ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ZRPRESS. Гарантийный фонд Приморского края предоставил поручительства на сумму 632 миллионов рублей. 48% из них - поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели (приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных средств).
Как сообщил директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края Николай Дубинин, поддержка фонда позволила приморским предпринимателям получить кредиты в банках-партнерах на сумму 1,3 миллиарда рублей. Основная цель кредитов - вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.
Заемщики осуществляют деятельность в самых различных сферах: в торговле, производстве, строительстве, пассажирских перевозках, сельском хозяйстве, сфере услуг, гостиничном и ресторанном бизнесе, организации отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и других.
Кроме того, продолжает действовать программа фонда по поддержке представителей малого бизнеса в монопоселениях Приморья. Для них комиссия за предоставление поручительств существенно снижена. Благодаря этому предприниматели из Арсеньева, Дальнегорска и Лучегорска смогли привлечь кредитные средства в размере 82 миллионов рублей, заключив с фондом договоры поручительства на сумму 52 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Новости тематики
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- До последнего покупателя
- Удар ниже причала
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- Деградация агломерации
- Корея потирает руки
- Дерипаска может "переехать" на остров Русский
- Бизнес Хабаровска защищает свои права
Новости раздела
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- До последнего покупателя
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела