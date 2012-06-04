Гарантийный фонд Приморья выдал поручительств на 632 млн руб.

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ZRPRESS. Гарантийный фонд Приморского края предоставил поручительства на сумму 632 миллионов рублей. 48% из них - поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели (приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных средств).

Как сообщил директор департамента экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края Николай Дубинин, поддержка фонда позволила приморским предпринимателям получить кредиты в банках-партнерах на сумму 1,3 миллиарда рублей. Основная цель кредитов - вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.

Заемщики осуществляют деятельность в самых различных сферах: в торговле, производстве, строительстве, пассажирских перевозках, сельском хозяйстве, сфере услуг, гостиничном и ресторанном бизнесе, организации отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и других.

Кроме того, продолжает действовать программа фонда по поддержке представителей малого бизнеса в монопоселениях Приморья. Для них комиссия за предоставление поручительств существенно снижена. Благодаря этому предприниматели из Арсеньева, Дальнегорска и Лучегорска смогли привлечь кредитные средства в размере 82 миллионов рублей, заключив с фондом договоры поручительства на сумму 52 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.