Китай обдирает приморский бизнес как липку

Проблема массовой подделки продукции приморских производителей на территории Китая остро стоит уже несколько лет. По данным Деловой газетой «Золотой Рог», наибольшей «любовью» у ушлых китайских предпринимателей пользуются мороженое и мед. Именно эти сладкие деликатесы, под видом российских продуктов, производятся и продаются в КНР особенно активно.

«В 2016 году полноценное сотрудничество нашего завода с китайскими партнерами продлилось всего два-три месяца. Тогда поставки мороженого в КНР достигали объема до 60%. Очень скоро надобность в нашей продукции у китайцев отпала. Они научились подделывать приморское мороженое торговой марки «Морж» на территории Поднебесной, и экспорт этого холодного десерта упал до нуля», - рассказал гендиректор Арсеньевского молочного завода Юрий МИНКИН.

Контрафактное мороженое внешне практически не отличается от продукта, выпускаемого Арсеньевским заводом, на нем указаны даже контакты предприятия.

«Конкурировать с подделкой мы не можем. Китайские жители не видят отличий нашего, российского мороженого от «Андрей-Маша», как обозвали продукт «партнеры» из КНР. Низкое качество и, соответственно, низкая цена китайского контрафактного мороженого в конце концов дискредитировали марку «Арсеньевского молочного завода» на территории Китая», - прокомментировал Минкин.

Действительно, схема, разработанная китайскими предпринимателями, предельна проста. Покупая одну партию того же мороженого, на данную продукцию они получают весь пакет документов и исчезают. Действие сертификата прекращается через полгода. Затем история повторяется, но уже через другую фирму.

«Интересно, что спустя два года подобных мероприятий наши «друзья» из Поднебесной решили совершенно снизить объемы закупок. Теперь нас просят продать не 15-18 тонн продукции - то есть груженую машину, а коробок сто - не более. При этом, мороженое им, как таковое, и не нужно, главное - получить документы. Мы так работать не намерены», - возмутился директор Арсеньевского молочного завода.

Юрий Минкин сообщил, что готов лично пригласить представителей власти КНР для предъявления доказательств.

«Помимо документов, у нас имеется запись, как работники китайской фабрики фасуют мороженое в нашу упаковку. Уверяю вас, так же дело обстоит с большинством продукции приморских производителей. Особенно активно подделывают кондитерские изделия, например, торт «медовик», и приморский мед», - рассказал он.

«Приморский мед отличается от китайского повышенным качеством. В связи с этим после девальвации рубля объем экспорта нашей продукции в КНР значительно увеличился, - рассказывает председатель Союза пчеловодов Приморья Рамиль ЕНИКЕЕВ. - Промышленность Китая использует наш мед в качестве базового для составления медовых композиций (когда на 1 часть натурального меда приходится 5-10 частей искусственного сырья). Нередко использовались и подложные сертификаты, когда купив небольшую партию меда, китайские предприниматели получали документы и в дальнейшем их использовали для более крупной партии некачественного, но дешевого меда. Сейчас, в связи с тем, что правительство КНР ищет различные способы лоббирования своей медовой отрасли, такие схемы используются реже».

Согласен с ним и генеральный директор ООО «Хмель» Василий БЕЛЕЦКИЙ, который, несмотря на признание факта подделки приморского меда на территории Китая, отмечает тенденцию к снижению суррогата.

«На мой взгляд, спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Хотите продуктивно работать в Поднебесной - продавайте продукт не посредникам, а напрямую покупателям. Открывайте на территории Китая собственные точки продаж, рекламируйте свой продукт, чтобы те же китайцы понимали: здесь - качество, там - нет», - пояснил он.

«Мы уделяем большое внимание вопросу международной торговли и серьезно изучаем следственно-причинную связь. На сегодняшний день план действия по борьбе с вышеуказанными проблемами находится в разработке», - прокомментировали ситуацию в генеральном консульстве КНР во Владивостоке