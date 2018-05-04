Бизнес поощрили "Торговой маркой"

Сильнейшие бренды и проекты региона подтвердили свой высокий статус

Конкурс «Торговая марка года. Дальний Восток» подвел итоги 2017 года. Традиционно конкурсная борьба шла среди наиболее успешных проектов, которые не только усиливают национальную конкурентоспособность, но и формируют экономический имидж региона. Имена лидирующих компаний становятся символами ДФО: их узнают не только в России, но и за рубежом. Среди победителей «Торговой марки года» - бренды издательской компании «Золотой Рог».

Конкурс «Торговая марка года» проводится с 2002 года, его инициатором выступает Союз «Приморская торгово-промышленная палата» (ПТПП). Благодаря ему, отмечаются новые проекты, а сильнейшие торговые марки региона подтверждают свой статус. Победителей оценивает независимая экспертная комиссия, жюри – специалисты в области маркетинга, менеджмента и экономики. В этом году председателем комиссии стал признанный специалист на Дальнем Востоке – доктор экономических наук, профессор кафедры международного маркетинга и торговли, кафедры управления и кафедры менеджмента и экономики ВГУЭС – Александр ЛАТКИН.

В конкурсе учитывается и народное мнение. Проголосовать за любимые марки может каждый житель Дальнего Востока на сайте www.branddv.ru. Все больше и больше жителей дальневосточного региона проявляют активный интерес к данному проекту и голосуют за любимые бренды. В этом году зафиксировано рекордное за всю историю конкурса количество голосов, оставленных в пользу победителя интернет-голосования. Более 28 000 голосов жителей Дальнего Востока было отдано марке «Группа компаний «Юнион».

«Торговая марка» - единственная награда на Дальнем Востоке, которая имеет юридическую силу предоставлять победителям право использования знака «Торговая марка года» в рекламных целях. Знак может размещаться на товаре, упаковке и любых рекламных материалах. Благодаря этому, потребители всегда могут идентифицировать лидеров региона. Ведь знак «Торговая марка года» – это знак качества, подтвержденный конкурсным отбором.

Издательская компания «Золотой Рог» получила сразу пять наград конкурса «Торговая марка года». Золотой приз в номинации «Надежность и профессионализм» завоевали сайт «Zrpress.ru» и журнал «Дальневосточный Капитал». Серебряным призером в этой номинации стала Деловая газета «Золотой Рог». А Гран-при разделили «Группа компаний «Юнион» и «Приморская газета».

Газета «Золотой Рог» стала победителем и в номинация «Региональный бренд» в категории СМИ. Золотой приз также достался марке «Рыбачка Соня» (продовольственные товары), компании «Рекламные сувениры» (непродовольственные товары). Гран-при номинации «Региональный бренд» завоевала торговая марка «Ратимир».

Журнал «Дальневосточный капитал» стал серебряным призером в номинация «Информационное содействие бизнесу». Золото получила марка «Профиль бизнеса», а гран-при номинации достался информационному агентству «Дейта.ру».

Золотой приз номинации «Сила бренда» получили торговые марки: Sudoku (продовольственные товары), «МЯСНОФФ» (непродовольственные товары), AUTO’МИР (СМИ). Гран-при завоевала компания «Доброфлот».

В номинации «Популярный бренд» золото завоевали «Маркет Радио» (СМИ), «МЯСНОФФ» (непродовольственные товары). Гран-при номинации - у компании «Владхлеб». А «Народной маркой» были признаны бренды «Рыцарь Приморья» (продовольственные товары) и Ever neat (непродовольственные товары). Гран-при «Народная марка» получила компания «Ратимир».

Отметили также «Лучшее профессиональное решение» торговых марок «Журнал №1» и «Мир Упаковки». А в номинации «Лучший офтальмологический центр для всей семьи в Дальневосточном федеральном округе» победителем признан «Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии».