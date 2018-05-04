"Когда дворник Вася сможет купить себе квартиру с одной зарплаты?"

Жилье в Приморье будет дорожать, уверены эксперты рынка недвижимости

В Приморском крае нет предпосылок к снижению цен на недвижимость, зато цена квадратного метра обещает медленно, но верно идти в рост вслед за спросом, пришли к выводу эксперты в ходе 25-й международной строительной выставки «Город», которая прошла во Владивостоке 24-25 апреля.

Открывая конференцию «Жилая застройка: текущее состояние, перспективные форматы и локации застройки», директор ООО «Городской риэлторский центр» Сергей КОСИКОВ задался ироничным вопросом – «Когда дядя Вася, дворник, сможет купить себе квартиру с одной зарплаты во Владивостоке?», однако прямого ответа на вопрос, конечно же, не прозвучало. Зато, судя по комментариям экспертов строительной отрасли, в ближайшее время купить себе квартиру во Владивостоке, не влезая в беспросветные долги, не сможет не только дворники но и приморец со средним доходом.

По данным Росстата, средняя заработная плата в Приморье в 2017 году составила около 34 тыс. рублей. Во Владивостоке органы местного самоуправления (городская администрация) утверждают, что средняя зарплата горожанина в первом квартале 2017 года составляла 47 тыс. рублей, а во втором квартале достигла уже 50 тыс. рублей.

Жилье не дорожает и не дешевеет

По словам Сергея Косикова, средняя цена квадратного метра во вторичном сегменте рынка недвижимости Владивостока сегодня составляет 95,6 тыс. рублей.

«Вторичный рынок определяет все ценообразование недвижимости. Конечно же, 95,6 тыс. рублей за кв. м – это средняя температура по больнице, и отталкиваться от этого показателя сложно. Мы знаем, что в центре Владивостока метр стоит гораздо дороже этого среднего показателя, как и квадратный метр в гостинках столицы Приморья. В то же время, в неликвидном жилье та же цифра будет гораздо ниже», - отмечает риэлтор.

По словам Косикова, предпосылок для снижения цен или для их стремительного роста во Владивостоке нет.

- Спрос на недвижимость растет медленно, количество сделок растет в основном за счет роста ипотеки, - описал Косиков. – Как бы ни пытались собственники жилья в 2014 году привязать стоимость квартир к доллару, этого так и не произошло: как бы ни менялись курсы валют, мы наблюдаем, что жилье не дорожает и не дешевеет по этой причине.

Утерянная доля

Другие эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость первичного рынка в связи с изменениями в 214 ФЗ «О долевом строительстве», которые вступят в силу с 1 июля 2018 года. Причем, стоимость квадратного метра застройщики начнут повышать не ради увеличения прибыли, а ради компенсации издержек, которые возрастут.

- Проблемы строительного рынка в основном носят технический характер, связанный с несовершенством градостроительного законодательства в России, - отметил заместитель директора строительной компании «Новый Дом» Владимир ТОРОВ. – Один только закон о застройке за все время своего существование претерпел 96 редакций, что означает, что правила игры меняются слишком часто, и слишком большое внимание приходится уделять тому, чтобы подстраиваться под них. Что касается закона «О долевом строительстве», который вот-вот вступит в силу, то это законодательство также слабое и несовершенное, оно носит противоречивый характер. При этом, противоречивость закона не мешает применять к застройщикам штрафные санкции, вплоть до приостановки деятельности. К примеру, по новым правилам застройщик, работающий в рамках договора о долевом строительстве, обязан публиковать одну и ту же информацию (промежуточную бухгалтерскую отчетность и др. данные) в нескольких источниках – на официальном сайте компании, а также в единой информационной системе жилищного строительства. Последняя до сих пор не работает корректно, хотя обязанность вступила в силу еще с 1 января этого года. На вопрос – «Как заполнять данные в системе?» - никто не отвечает четко, но за неверное заполнение – штрафы.

«Новый дом» давно работает в рамках закона о долевом строительстве. Уже сегодня мы видим, что изменения законодательства сказываются на стоимости жилья для дольщиков, которых так стремятся защитить от недобросовестных застройщиков, не думая при этом о том, что добросовестные игроки рынка будут терпеть издержки, которые будут закладываться в конечную цену квадратного метра. Стоимость квадратного метра в новострое уже подросла, и тенденция к росту сохраняется. Уход от долевого строительства приведет к уменьшению предложения, к росту спроса и, как следствие, к росту цен. Мы будем и дальше продолжать стройку по 214ФЗ, пока что это – самая защищенная форма строительства в России. Хорошо, что изменения вводятся по периодам, это позволит рынку избежать шока и подготовиться.

Сергей Косиков согласился с тем, что затраты на строительство с обновлением 214ФЗ вырастут, однако вряд ли это значительным образом отразится на ценах.

- Доходность долевого строительства для застройщика уже упала, - отметил Косиков. – Однако на ценах это значительным образом не отразилось. Мы видим только, что, стремясь сохранить доходность, застройщики начали обращать чрезмерное внимание на строительство малогабаритного и эконом-жилья, а также на жилье бизнес-класса. Да, строительство в этих сегментах позволяет сохранять более высокую маржинальность, однако предложение и в эконом-, и в премиум-сегментах сегодня превышает спрос во Владивостоке. В классах «Бизнес» и «Комфорт+», предложение в которых в сумме составляет 27% от всего рынка, превышение предложения отмечается втрое. В «Эконом» и «Малогабарит» дисбаланс спроса и предложения в 2017 году начал выравниваться, но происходит это медленно. Так, на 58% присутствующих на рынке объектов этих сегментов сегодня приходится 55% спроса. При этом спрос на жилье класса «Кофморт» составляет 30%, а предложение на рынке – только 18%. У жилья этого класса очень обширная аудитория, спрос которой не удовлетворяется. Если посчитать все проекты в этом сегменте, то «не в замке» окажутся только 6 проектов, а доступными к покупке – и того 2,5 проекта. Что касается строительства домов, таунхаусов и коттеджей, предложение здесь также большое, но спроса – мало. Этот рынок остается самым конкурентным в крае, и его можно отнести к премиум-классу по уровню цен, но по расположению не в черте города – нельзя. Перспективным могло бы стать строительство многоквартирных малоэтажных домов, так как спрос на них есть, но почти нет предложения. Такое жилье также можно отнести к классу «Комфорт», которого сегодня как раз-таки не хватает. Для роста этого рынка в регионе необходима прежде всего политическая воля.

Дорого - быстро не продается

Несмотря на убежденность аналитиков в необходимости строительства жилья для среднего класса, в Приморье и во Владивостоке продолжают возводить относительно дорогие дома. Так, стоимость жилья в закрытом клубном поселке «ГринПарк», который находится в районе Садгород Владивостока, колеблется в пределах 10-13 млн рублей за просторный коттедж или четырехкомнатную квартиру в таунхаусе, и 5,5 млн за среднего размера квартиру – 48 кв. м.

Как отметил директор по продажам компании «Эталон Недвижимость» Евгений СОБОЛЕВ, при строительстве «ГринПарка» принимались самые «нестандартные» решения.

- Если была возможность посадить зеленую ель за 7 тыс. рублей штука, то мы брали и сажали голубую ель за 40 тыс. рублей штука, - смело заявил Соболев.

Видимо, подобные «нестандартные» решения и легли в основу высокой себестоимости объектов «ГринПарка», а также к тому, что за несколько лет компании-застройщику так и не удалось распродать все квартиры в таунхаусах и коттеджах поселка.

Не менее солидные цены планирует к реализации своих еще не возведенных, но уже спроектированных объектов компания «ДНС-Девелопмент», руководители которой, тем не менее, заявляют о своем намерении строить доступное жилье.

- Чтобы жилье было доступным, его нужно строить много, и разного, - отметил коммерческий директор компании Андрей АРТАМОНОВ. – Чтобы строить много и в разных категориях, сохраняя при этом доступность, необходима собственная производственная база, чем мы и занимаемся. В частности, на территории ТОР «Надеждинская» мы реализуем проект завода железобетонных изделий.

В строительство жилой недвижимости «ДНС-Девелопмент» подались совсем недавно. До этого строительная компания успешно реализовывала строительные проекты в рамках коммерческого сегмента недвижимости, например частный промышленный парк «Авиаполис Янковский». В жилом сегменте у компании сейчас два проекта – загородный поселок на 145 домов в Надеждинском районе, а также ЖК «Формат» в зеленом районе города Владивостока на территории лесной зоны Варяг. Объекты компания намерена продавать уже после строительства, то есть – без доли. При этом, по словам Артамонова, стоить недвижимость в двух объектах будет от 5 до 11 млн рублей.

Первый объект, загородный поселок «Новый Де-Фриз», представит собой формат «квартир на земле». Дома, таунхаусы и дуплексы площадью от 100 кв. м будут продаваться вместе с небольшими прилегающими участками, на которых поместится мангал или детская площадка, а вот гараж уже не поместится. К тому же, в первые три года на земельный участок с покупателем будет заключаться договор аренды – чтобы владельцы не настроили вокруг своих участков заборов и не изменили общий стиль поселка. Проект предусматривает также строительство частного детского сада, школы, супермаркетов, а также инфраструктуры – дороги, подключение к сетям, в частности – к воде, с которой в Надеждинском районе, по словам экспертов, всегда были проблемы. Второй объект, «ЖК Формат», подразумевает строительство 100 тыс. кв. м жилой недвижимости, а также школу, детский сад, крупный торговый центр.