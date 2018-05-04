www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 57.9 р.
EUR: 76.13 р. 10 CNY: 99.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Суперабонент Tele2 присоединился к супергероям MARVEL

04 Мая 2018, 13:11 | Приморье

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает рекламную кампанию в поддержку обновленной тарифной линейки «Мой Tele2». Накануне долгожданной премьеры блокбастера «Мстители: Война бесконечности» суперабонент Tele2 появляется на экране вместе с супергероями. Как и знаменитые персонажи киновселенной MARVEL, он наделен своей фантастической суперсилой.

Tele2 впервые представила новый для российского рынка образ абонента – героя с суперспособностью управлять тарифом и настраивать его параметры легко и точно. Tele2 вдохновила героическая тематика всемирно известных комиксов и выход в широкий прокат долгожданного блокбастера MARVEL «Мстители: война бесконечности» 3 мая.

Новый рекламный ролик показывает членов команды Мстителей в деле: Стражей Галактики за управлением космического корабля, Черную Вдову во время битвы, Тора на пределе своей исполинской силы и Доктора Стрэнджа, который обращает магическую энергию против соперника. Затем появляется абонент Tele2 – героем хочет стать каждый, но теперь такой шанс есть у клиентов оператора. У каждого абонента появилась суперспособность настраивать свой персональный тариф так, как выгодно именно ему.

Абоненты, которые подключатся к тарифам «Мой Tele2» с 18 апреля по 31 мая 2018 года, получат специальные подарки. Среди призов – эксклюзивная цифровая подписка на 7 фильмов киновселенной MARVEL и сувениры с символикой фильма MARVEL «Мстители: Война бесконечности».

Оператор представил обновленную линейку «Мой Tele2» в начале апреля. Тарифный конструктор доступен абонентам оператора во всех регионах присутствия компании. Для удобства абонентов оператор предсобрал три сбалансированных тарифа – «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Их можно оставить неизменными или самостоятельно добавить необходимое количество минут и интернет-трафика исходя из личных потребностей.

Кроме того, абоненты Tele2 могут активировать дополнительные опции, предоставляющие безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам, услугам навигации и стриминговым сервисам. Все добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Мне кажется очень символичным тот факт, что вывод новой тарифной линейки Tele2 ознаменовался партнерством с одним из самых ожидаемых релизов года – блокбастером «Мстители: Война бесконечности». Тема супергероев из киновселенной Marvel стала лучшим способом продемонстрировать преимущества новых тарифных планов, подчеркнуть подход к индивидуальной настройке и выразить суть отношения компании к каждому абоненту – для нас он суперабонент».

Елена Бродская, вице-президент по маркетингу фильмов компании Disney в России и СНГ:

«Выход блокбастера MARVEL «Мстители: Война бесконечности» для нас огромное событие. 10 лет киновселенная MARVEL шла к этой кульминации: здесь все супергерои из предыдущих 17 фильмов, самый страшный злодей и самая важная битва. Мы рады, что компания Tele2 запустила такое же масштабное и эпичное промо в поддержку главного фильма года и своих суперабонентов, и очень гордимся этим партнерством».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: tele2 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru