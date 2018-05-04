До банкомата - как до Луны

Банк России признает проблемой недоступность финансовых услуг для отдаленных населенных пунктов

Банк России признает, что недостаточный уровень финансовой грамотности населения и бизнеса все еще остается серьезной проблемой. Заключая договор о получении финансовой услуги, россияне подписывают его, до конца не осознавая всех последствий. Центробанк подобная ситуация серьезно беспокоит. Выправить положение призвана Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 гг.

По словам заместителя начальника Дальневосточного главного управления Банка России Василия ПРОКОФЬЕВА, в ходе исследования, проведенного на Дальнем Востока, была создана некая «тепловая карта» региона. Выяснилось, что около 35% населенных пунктов ДФО находятся в так называемой зеленой зоне: для жителей этих населенных пунктов банковские услуги доступны либо полностью, либо в них есть доступ в интернет, банкоматы и электронные терминалы. 46% территории отмечены как «желтые» и «оранжевые» зоны: их не слишком большая удаленность позволяет, при необходимости, обратиться в банк ближайшего крупного населенного пункта.

«В «красных зонах», где финансовые услуги практически недоступны, оказались 5% отдаленных сел и деревень региона. И наша задача на этот год – максимально снизить процент «красных» и «желтых» зон», – добавил Василий Прокофьев

Исследования были проведены и среди предпринимателей Приморья. В итоге, каждый пятый бизнесмен продемонстрировал в ходе опроса низкий уровень элементарной финансовой грамотности. Этот результат привел к запуску совместно проекта Дальневосточного главного управления Банка России и Гарантийного Фонда Приморского края по обучению представителей предпринимательского сообщества.

Начальник управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг на Дальнем Востоке Максим АНИСКЕВИЧ считает, что сложно работать с аудиторией, которая не понимает, для чего ей нужны финансовые инструменты. Подписанное соглашение Банка России с Министерством образования и науки станет очередным шагом для продолжения серии мероприятий по финансовой грамотности, которые проводятся в крае. Подобный обучающий проект уже запущен на сайте http://dengidela.com. 18 апреля стартовал второй онлайн-марафон для всех бизнесменов, которые открыли свое дело или только собираются это сделать. В июне 2018 года запланирована неделя финансовой грамотности для предпринимателей в Приморье, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия).

Спикеры Банка России выразили солидарное мнение о необходимости помощи со стороны общественных организаций, чьи волонтеры могли бы консультировать по вопросам финансовой грамотности жителей отдаленных населенных пунктов, а также для тех граждан, которые находятся в наибольшей зоне риска с точки зрения финансовой грамотности.

Представители одного из ведущих российских банков отметили, что программа «Бизнес-класс», старт которой был дан весной прошлого года, показала, что лишь 10% из числа зарегистрированных дошли до конца обучения и получили сертификаты.

По словам начальника отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России Юрия БОЖОРА, утвержденная Стратегия выявляет три болевые точки, которые присутствуют во взаимодействии кредитных организаций и их клиентов. Одна из них - недоступность финансовых услуг для отдаленных населенных пунктов. Действительно, в целом в России количество отделений банков и банкоматов превышает показатели в развитых странах, но данное распределение неравномерно. Большинство офисов расположено в городах. В первую очередь настораживает факт сокращения количества отделений и банкоматов в малых городах и селах. По словам спикера, этот вопрос находится под пристальным вниманием главы Центробанка Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ. Уже обсуждаются стимулирующие меры для кредитных организаций и возможности специальных соглашений с администрациями регионов.

Совместно с депутатами двух палат Федерального Собрания Банк России создал рабочую группу, куда входят также представители российского общества инвалидов, и разработал дорожную карту по внедрению финансовой доступности услуг и офисов банков для людей с инвалидностью, пожилого и малобильного населения. Дальний Восток станет пилотным регионом в реализации Стратегии ЦБ.

На Дальнем Востоке уже был проведен ряд исследований, изучивших доступность мобильных приложений и различных способов дистанционного доступа для разных клиентов. И в данном плане развеян миф о том, что все ушли в сеть. Поэтому вопрос физического посещения и доступа в отделения банков сегодня по-прежнему актуален.

С точки зрения специалиста по доступной среде Приморского краевого общества инвалидов Анатолия ВОРОНЦОВА, сегодня банкам в крае не хватает элементарных пандусов, не говоря о том, что они должны быть снабжены поручнями и удобным углом подъема. В противном случае пандус не функционален или опасен. Кроме того, нет четких рекомендаций по оформлению цветом направлений в офисах или подъемов к учреждениям. В то время, как желтый цвет является последним в спектре, который может распознать плохо видящий человек. Поэтому и стеклянная дверь должна быть обязательно обозначена желтым кругом, иначе человек посчитает ее проходом и получит травму.

Но как оказалось, чтобы построить пандусы, необходимо выкупить землю у муниципалитетов, такие требования выдвигают местные власти. Юрий Божор заметил, что Банк России вышел с предложением в Минстрой добавить пандусы для инвалидов к банковским офисам в качестве объектов благоустройства.