Плач "Ярославки"

Еще вчера всесильный олигарх сегодня может лишиться своего актива в Хорольском районе

На основателя и основного владельца «РусАла» Олега ДЕРИПАСКУ обрушилась новая напасть – на фоне проблем с санкциями олигарх может лишиться законсервированного актива в Приморском крае. Обещание «разобраться с собственниками» - далеко не первое в практике врио главы региона Андрея ТАРАСЕНКО. Ранее он пообещал сменить частного собственника на государственного в ООО «Дальнегорский ГОК», созданного на базе активов обанкроченного в очередной раз химкомбината «Бор».

На прошлой неделе глава региона в ходе визита в Хорольский район пригрозил ООО «Ярославская горнорудная компания» (ЯрГРК, крупнейший в России производитель флюоритового концентрата, входит в ОК «РусАл») отзывом лицензии на разработку месторождения, если компания в ближайшее время не представит план возобновления производства.

По словам гендиректора ООО «ЯрГРК» Евгения ИСАКОВА, предприятие вело деятельность с 1964 года, сырьевую базу составляют крупнейшие в мире запасы флюорита Вознесенского и Пограничного месторождений. В настоящее время запасы составляют около 19 млн тонн. Кроме рудных месторождений ЯрГРК имеет техногенное месторождение с накопленными отходами обогатительной фабрики, ориентировочно около 15 млн тонн. Однако со второй половины сентября 2013 года производственная деятельность предприятием остановлена не по своей воле.

«У нас узконаправленная продукция, которую мы поставляли на два криолитовых завода на Урале. Они были остановлены, технология устарела, цена упала», - приводит слова г-на Исакова пресс-служба администрации Приморья.

На фоне проблем с заказами собственник полностью остановил производство на заводе для проведения модернизации в связи с изношенностью основных фондов и низким качеством руды.

Два года назад ЯрГРК сообщила, что ждет решения Внешэкономбанка по запросу на предоставление кредита для перезапуска производства и строительства завода по переработке шпата и получения трифторида алюминия. В случае положительного решения строительство завода вместе с запуском производства займет более двух лет.

«Это с учетом сроков приобретения оборудования, наращивания дамбы, проектных работ. Но мы параллельно рассчитываем для себя на руде экономическую модель, смотрим, какая себестоимость, какие затраты на запуск предприятия, какие инвестирования», - говорил Евгений Исаков.

Досье "Золотого Рога": «Ярославская горнорудная компания» является единственным в России производителем и поставщиком флюоритового концентрата, необходимого для производства фтористого алюминия, который, в свою очередь, используется при выпуске первичного алюминия. ЯрГРК обеспечивала более 60% потребностей «РусАла» в этом виде сырья. Компания владеет лицензиями на Пограничное и Вознесенское месторождения флюоритовых руд. ОК «РусАл» в 2012 году стала 100%-ным владельцем «ЯрГРК», докупив 50% у «Русской горнорудной компании».

Сейчас в «РусАле» заявляют, что план модернизации и запуска завода уже готов: «Компания от своих планов не отказывается, предприятие будет запущено в соответствии с ранее обозначенными сроками».

По словам Евгения Исакова, предприятие в последнее время вело разработку новых технологий обогащения с получением высокосортного флюоритового концентрата.

«Мы разрабатывали технологию совместно с нашими китайскими коллегами, опробовали ее в Иркутске на полупромышленных установках. Разработана также технология получения из слюдяного концентрата солей редких металлов. С ноября 2017 года заключили договоры с институтами в Иркутске на разработку проектной документации по модернизации ЯрГРК. Срок ее готовности - январь 2019 года», - сказал г-н Исаков.

Однако глава региона заявил, что озвучиваемые сроки его не устраивают.

«Нельзя не развивать такие запасы. Руда есть, я справки навел. Месторождение нужно разрабатывать, у вас оно заморожено, а мне нужны рабочие места. Здесь целый поселок для этого создавался. Передавайте вашему руководству такое пожелание: если они нам не представят план об открытии производства, будем готовить ходатайство о лишении лицензии», - сказал Андрей Тарасенко.

Он также дал поручение организовать встречу с собственниками компании в ближайшее время.

Дальнегорский ГОК избавят от «капиталистов»

ЯрГРК - далеко не первое предприятие Приморья, попавшее под крепкую руку Андрея Тарасенко. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», во время декабрьского визита на Дальнегорский ГОК врио главы региона сопровождали представители госкорпорации «Ростех», одна из структур которой может выкупить предприятие у московского ООО «Радамант».

«Будем менять частного собственника, нужен государственный контроль. Нынешнему хозяину позвоню сегодня. 16 тыс. рублей зарплата – это просто копейки. Приеду еще и (вице-премьеру) Юрию Петровичу ТРУТНЕВУ доложу. Разберемся. Все знают, что здесь стратегический запас (боропродукции – Прим авт.). Он должен быть правильно оценен, и людской ресурс сохранен. Считаю, что мы на правильном пути. Когда здесь будет госструктура, мы (власти) сможем помогать. Производство, я посмотрел, у вас хорошее, будущее за ним есть. Необходимо только поменять капиталистов, которые выжимают из ГОКа деньги. То, что делает собственник как хозяин, - неправильно, совсем не развивает производство. Я удивлен, что, имея такой рентабельный продукт, совсем не развиваетесь. Пока одно сырье продаете за бесценок, а можно ведь делать конечный продукт, тогда и себестоимость другая будет», - сказал Андрей Тарасенко.

Ежегодно Дальнегорский ГОК добывает около 1 млн тонн сырья, производит около 80 тыс. тонн борной кислоты и боропродуктов. В настоящее время комбинат около 90% своей продукции отгружает на экспорт, однако, из-за сложностей процедур при отгрузке продукции на экспорт через морской терминал Рудная Пристань в порту Ольга, предприятие вынуждено снижать мощности. Ранее главный управляющий отдела минеральных ресурсов японской Marubeni Corporation Мано РЕИТИ отмечал, что с решением вопроса о реконструкции порта Ольга для ГОКа станет возможной закупка серной кислоты, необходимой для производства борной кислоты, не с севера России (Норильск), а из Японии, что позволит сэкономить на транспортировке.

Досье "Золотого Рога": Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Горно-химическая компания «Бор» по иску ООО «Фининвест» (Москва) в связи с непогашенной задолженностью, а в ноябре 2015 года - признал предприятие несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Андрей БЕРСЕНЕВ. В дальнейшем процедура внешнего управления трижды продлевалась, последний раз - до мая 2018 года.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Дальнегорский ГОК» зарегистрировано в ноябре 2011 года в Дальнегорске с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Первым учредителем компании был нынешний гендиректор и владелец московского ООО «Техстройинвест» Геннадий МАТВЕЕВ. В феврале 2014 года у «Дальнегорского ГОКа» появились новые владельцы - 51% выкупило АО «Горно-химическая компания «Бор», 49% - ЗАО «Вольтагиндастриал» (в ноябре 2015 года доля перешла к московскому ООО «Радамант»). В январе текущего года «Радамант» консолидировал на своем балансе 100% капитала «Дальнегорского ГОКа». При этом единственным учредителем «Радаманта» выступает кипрский офшор Emiltrado Ventures ltd, а гендиректором - Иван ПАЛЬОК, он же - руководитель ООО «Кристель», которое ранее выполняло функции управляющей компании АО «ГХК «Бор».

Сегодня у собственников Дальнегорского ГОКа есть еще одна головная боль – в начале этого года ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РусГидро») сообщило об отказе от исполнения договора энергоснабжения комбината в связи с систематическими неплатежами. В дальнейшем стороны урегулировали взаимоотношения, и комбинат получает электроэнергию для энергозатратного производства в полном объеме. Это не мешает энергетикам бороться с химкомбинатом за прошлые долги.

По Данным Деловой газеты «Золотой Рог», 22 мая Арбитражный суд Приморского края начнет судебное разбирательство по иску ДЭК о взыскании с ООО «Дальнегорский ГОК» 44,529 млн рублей основного долга и 1,135 млн рублей пени. В этот же день, в этом же суде назначено судебное разбирательство по иску ООО «Дальнефтепродукт» о взыскании с ООО «Дальнегорский ГОК» 11,980 млн рублей.

При этом ООО «Дальнегорский ГОК» в сентябре 2017 года попытался взыскать около 304 млн рублей с АО «Горно-химическая компания «Бор», но по непонятным причинам вскоре отыграл назад.

«Дальполиметаллу» пришлось сменить гендиректора

Попало под раздачу главы региона и руководство одного из крупнейших в стране производителей свинцового концентрата АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». В конце декабря прошлого года во время посещения комбината Андрей Тарасенко «порекомендовал» собственникам предприятия сменить гендиректора Сергея ЕРМАКОВА.

В ходе встречи с трудовым коллективом, г-н Тарасенко отметил востребованность выпускаемой предприятием продукции и заявил о необходимости модернизировать и расширять производство.

«Хорошее, интересное у вас предприятие, но долгое время в него ничего не вкладывали. Нужно, конечно, новое оборудование закупать, привлекать новые технологии, хочется и плавильный цех восстановить. Нужен перспективный план развития. Сейчас у вас сменится руководитель, надеюсь, он будет дружить с коллективом и слышать его. Будем и с частниками разговаривать, чтобы помогали расширять производство», - сказал врио губернатора.

После «намека» властей новым гендиректором «Дальполиметалла» с 13 марта 2018 года стал хорошо известный дальнегорцам Глеб ЗУЕВ, в свое время успевший поруководить и Ярославским ГОКом, и «Дальполиметаллом».

Досье "Золотого Рога": ГМК «Дальполиметалл» ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов, выпуская до 15% от их общего производства в России. Арбитражный суд Приморского края по заявлению Федеральной налоговой службы в марте 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении ГМК «Дальполиметалл», в октябре - внешнее управление сроком на 18 месяцев. В феврале 2017 года Арбитражный суд Приморского края утвердил мировое соглашение АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» с кредиторами. Суд прекратил производство по делу о банкротстве предприятия. Сумма основного долга перед кредиторами составляет 8 млрд 549,211 млн рублей, в том числе перед ООО «Лимкар» (Московская область, учредитель - Промсвязьбанк) - 7 млрд 779,679 млн рублей. Условия мирового соглашения предусматривают выплату кредиторам задолженности по основному долгу и санкциям четырьмя равными платежами в течение одного года, а погашение начисленных процентов перед всеми кредиторами (за исключением ООО «Лимкар») - частями ежегодно до 20 января 2026 года. Задолженность перед ООО «Лимкар» в размере 8,171 млрд рублей (с учетом процентов) «Дальполиметалл» обязуется погасить в течение десяти лет.