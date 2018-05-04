Почем ипотека на свежем воздухе

Лишь десять процентов приморцев оформляют ипотеку на покупку частных домов и коттеджей

Общая сумма ипотечных кредитов, оформленных приморцами с начала года, превысила на 40% показатели года прошлого. Суммы кредитов закономерно растут за счет снижения процентов. Средняя ставка, под которую банки выдают жилищные кредиты сегодня, действительно пошла вниз и оказалась в нынешнем году на уровне 9,83%, тогда как годом ранее банки оформляли подобные займы почти под 12% годовых.

Жители Приморья, как правило, оформляют кредит под покупку жилья на 15 лет.

По результатам опроса банковских экспертов, Деловая газета «Золотой Рог» выяснила, что лишь 10% приморцев, решивших взять ипотеку, оформляют ипотечные кредиты для покупки индивидуального жилого дома (коттеджа) с земельным участком. Такую возможность еще недавно предоставляли редкие кредитные организации, сегодня многие представители банковского рынка готовы работать с частным домом в качестве залога, некоторые из них кредитуют даже постройку индивидуального коттеджа.

На свежий воздух

Как замечает начальник департамента розничного кредитования и кредитования МСБ Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ, клиенты чаще всего обращаются за ипотекой на покупку готового жилого дома с земельным участком. По результатам выдач в 2017 году, средняя сумма кредита составила 4 млн рублей, за прошедшие месяцы текущего года она увеличилась до 5,1 млн рублей. Жилые дома, приобретаемые заемщиками, чаще всего имеют два жилых этажа + технический этаж/мансарда, их средняя площадь 200-250 кв. м. Ипотечные сделки на приобретение таунхауса чаще всего разовые. Как правило, это связано с тем, что предложения по продаже данного вида недвижимости носят индивидуальный характер.

Клиенты Дальневосточного банка чаще всего приобретают жилые дома в пригороде, в наиболее озелененных и экологически чистых районах, но при этом не отдаленных от основных объектов жизнеобеспечения (школ, детских садов, поликлиник, магазинов и т.д.).

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ говорит, что банк кредитует приобретение только готового загородного жилья, при этом отмечая, что покупка индивидуального жилого дома с земельным участком пользуется среди потенциальных заемщиков меньшим спросом, чем квартира. Основные факторы, влияющие на стоимость загородного дома, традиционно связаны с его расположением, площадью объекта и земельного участка, материалами, из которых построен дом, качеством отделки. Клиенты ВТБ, получив кредит, в основном ведут индивидуальную застройку в районе станций Седанка, Санаторная, Весенняя Владивостока, приобретают дома в коттеджных поселках, включающих в себя и таунхаусы.

Руководитель банка «ДельтаКредит» во Владивостоке Елена ЕЦЕНКОВА в свою очередь считает, что спрос на ипотечный кредит для постройки индивидуального частного дома или покупки готового частного дома в Приморском крае высок. Клиенты чаще всего предпочитают дома с красивым видом, например, средняя сумма кредита для покупки таунхаусов достигает 7 млн рублей. Также приморские клиенты банка приобретают сборные дома не более двух этажей и площадью не менее 100 кв. м. Заемщики банка «ДельтаКредит» отдают предпочтение районам Зари, Седанки, Патрокла, Снеговой Пади, Чайки, и даже Русского острова, приобретают дома на Весенней, в Садгороде и в Надеждинском, а также в Уссурийске, Находке, Большом Камне и Артеме.

По подсчетам начальника управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Ильи ТКАЧУКА, 10% клиентов, обращаясь в банк, планируют воспользоваться ипотечными программами, позволяющими построить или приобрести индивидуальный дом. Так, например, обстоят дела в Уссурийске. Средняя сумма кредита, которую получают заемщики для подобных целей, во Владивостоке составляет около 5 млн рублей, в Находке и Уссурийске – около 2 млн рублей.

Одно из крупных приобретений заемщиков - двухэтажный коттедж во Владивостоке площадью185 кв. м. Уссурийцы селятся как в центре своего города, так и в окраинных коттеджных поселках, покупая двухэтажные дома в 100 кв. м. В Находке заемщики, приобретая коттеджи от 8 млн рублей, предпочитают районы Кедр, Рица, Врубеля, в поселке Врангель - Царское село. Но чаще всего их выбор выпадает на скромные индивидуальные дома 60-80 кв м.

Залоги и земли

Условия кредитования покупки частного жилого дома (коттеджа) или его постройки в кредитных учреждениях Приморья разнятся, и дело даже не в кредитных ставках. Например, в банке «ДельтаКредит» можно взять ипотеку под покупку жилого дома или таунхауса с земельным участком, рассматривается к оформлению и часть дома с земельным участком. Залоги и земельный участок прилегающей территории являются основными факторами при оформлении подобного ипотечного кредита, хотя для таких нужд иногда предлагают и потребительский.

По словам руководителя Ипотечного центра банка «Приморье» Виктории ПОДОБА, в кредитной организации залогом при покупке готового дома с земельным участком может выступить сам объект недвижимости, но сумма кредита тогда составит не более 50% его общей стоимости. Если клиент готов предложить в качестве залога квартиру в многоквартирном жилом доме, то объем кредита увеличат до 70% от оценочной стоимости данного жилья. Заемщик, желающий построить коттедж на земельном участке, в залог должен предложить только квартиру в многоквартирном доме.

Вячеслав Тогобицкий говорит, что предоставление ипотечных жилищных кредитов на покупку дома с земельным участком в Дальневосточном банке возможно при первоначальном взносе от 30%, кстати, материнский капитал в данном случаем может оказаться хорошим подспорьем. Максимальная сумма кредита – до 70% от приобретаемого жилого дом с земельным участком, что в среднем составляет 10-14 млн рублей.

Для строительства частного дома банк готов оформить клиенту и потребительский кредит под залог имеющейся недвижимости путем оформления кредитной линии, которая дает возможность поэтапной выборки денежных средств. Но, по мнению Вячеслава Тогобицкого, суммы потребительских кредитов, как правило, недостаточно для финансирования индивидуального жилищного строительства, поэтому кредиты на покупку готового жилого дома пользуются наибольшим спросом у клиентов.

Александр Вялков поясняет, что в рамках продукта «Ипотека. Готовое жилье» ВТБ клиент может приобрести индивидуальный жилой дом с земельным участком или таунхаус. Стандартные условия кредитования в данном случае: первоначальный взнос – от 30% стоимости объекта, максимальная сумма кредита - 8 млн рублей. Также банк предлагает и «Нецелевой ипотечный кредит под залог имеющегося жилья». Полученные средства клиент может использовать, в том числе, на приобретение земельного участка и строительство дома.

Ипотечный кредит Примсоцбанка позволяет приобрести готовый жилой дом с земельным участком, земельный участок для дальнейшего строительства индивидуального жилого дома или построить коттедж на уже конкретном участке. Залоговым обеспечением по данным программам является уже имеющаяся в собственности недвижимость, дополнительным залогом может стать и сама земля. Кстати, Илья Ткачук разъясняет, что перевод кредитных средств банк осуществляет напрямую компании, осуществляющей строительство индивидуальных жилых домов, в счет оплаты по договору, заключенному между юридическим лицом и клиентом банка.

Банк «Приморье» готов кредитовать кирпичные, каменные или бетонные индивидуальные жилые дома с этажностью не более трех этажей и площадью не менее 59 кв. м., пригодные для круглогодичного проживания, под их залог, при условии, что на момент оценки в доме вставлены все окна, завершены отделочные работы по фасаду, имеется центральная/локальная канализация, водоснабжение, система отопления, а также постоянное электроснабжение от внешнего источника через присоединенную сеть от энергоснабжающей организации. Допустимо кредитование объектов с неузаконенными пристройками, изменяющими внешние границы объекта, расположенными непосредственно на земле, на уровне первого этажа, за исключением пристроек, изменяющих внешние границы в высоту и в глубину.