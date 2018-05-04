"Арт-рынка во Владивостоке нет"

По мнению директора известной галереи края, в регионе пока так и не сложился круг ценителей искусства и коллекционеров

Галерея современного искусства «Арка» - первая частная галерея в Приморском крае и Владивостоке. Вот уже 23 года она является своеобразным мостиком между художниками и любителями живописи - просто зрителями и возможными покупателями работ. Она создавалась с целью продвижения творчества приморских художников на российскую и международную арт-сцену, участия в региональном художественном процессе. Тогда ее организаторы предполагали, что у проекта будет и коммерческий успех. Но все пошло чуть иначе, и теперь основная деятельность галереи «Арка» - культурно-просветительская работа.

Что сегодня происходит на российском арт-рынке, смогли ли на него выйти приморские художники, как с ними взаимодействуют галеристы, и может ли частная галерея стать успешным коммерческим проектом, - об этом Деловая газета «Золотой Рог» беседовала с директором галереи «Арка» Верой ГЛАЗКОВОЙ.

- Вера Евгеньевна, складывается впечатление, что лет 20 назад частная инициатива на арт-рынке нашего края была гораздо ярче: выставки, вернисажи и даже аукционы, а сегодня - некое затишье. Между тем, художники все так же нуждаются в зрителях и покупателях. Что сегодня происходит на этом рынке, и как «Арка» участвует в художественной жизни края?

- Открывая в 1995 году нашу галерею, мы сразу анонсировали, что это не художественный салон с его камерными задачами, а галерея, которая будет заниматься продвижением приморских, дальневосточных художников на российскую и международную арт-сцену. Мы ориентировались на опыт уже состоявшихся частных галерей в Москве и Санкт-Петербурге, и в тот момент казалось, что перспективы очень радужны, все нам открыто, тем более что во Владивостоке сложилась очень сильная когорта художников. В их числе те, кто был рожден в сороковые годы. Эти художники были в расцвете лет, сильны и очень интересны, в том числе и приморский авангард, которым я хотела заниматься в первую очередь, - то неофициальное искусство, которое развивалось параллельно искусству соцреализма.

Считаю, что многое на пути реализации поставленной цели удалось сделать. Мы представляли приморских художников на международных арт-ярмарках в Москве и за рубежом. Это была первая попытка вхождения в тот самый российский арт-рынок, тогда и мы, галеристы, и художники задавались таким вопросом - а нужно ли нам представляться на западе, за рубежом? Тем более, что говорить о больших продажах не приходилось. И были убеждены - это нужно делать.

В 2007 году я последний раз приняла участие в ярмарке АРТ-Москва, а в 2008-м сообщила своим партнерам, что больше не занимаюсь коммерческой деятельностью, тем более что во Владивостоке ее у нас практически не было, все продажи в основном происходили на выезде. Сегодня основная деятельность галереи «Арка» - культурно-просветительская работа, хотя этот аспект у нас присутствовал всегда, в каждой нашей выставке. Мы вели и ведем тщательный отбор художников, работы которых презентуем в галерее. Мы представляли здесь творчество отдельных авторов из российского пула, зарубежных художников. Работаем с консульствами и посольствами разных стран, которые предлагают нам своих интересных авторов.

- В Приморье не осталось богатых людей, способных вкладываться в живопись?

- Есть, конечно, но им, наверное, это не нужно. Многие состоятельные успешные люди приходят в галереи, но основная масса все-таки художественным творчеством не интересуется, несмотря на то, что все институции Владивостока, работающие в этом направлении, стараются просвещать зрителя, популяризировать творчество наших художников, организуя выставки и презентации.

Успешные люди, возможно, выбирают для себя другие рынки. В моей жизни были диалоги с такими людьми, которым я говорила, что у нас есть прекрасные художники, которые работают действительно на уровне мировых имен, и их можно и нужно покупать. Но, конечно, чтобы дальше продвинуть этого художника, нужны усилия многих и многих институций. Как правило, эти успешные люди выбирали работы не приморских живописцев, а, скажем, неизвестный русский авангард 30-х годов, отправлялись в московские антикварные салоны.

Истинных коллекционеров, живущих в крае, можно пересчитать по пальцам. Есть собиратели, есть люди, которые покупают произведения искусства для оформления интерьера своих квартир и домов. Но тогда они идут в художественные салоны, покупая произведение отнюдь не за их высокую художественную ценность и самобытность, а совсем по другой причине.

Начинающие коллекционеры, те, кто только собрался ступить на этот путь и начать приобретать работы, к нам практически не обращаются. Они, наверное, считают, что знают все сами…

- Возможно, они руководствуются самым простым принципом - мне нравится?

- Это неплохой принцип, на самом деле. Но мы рекомендуем выбирать из работ высокого уровня, а там уже прислушиваться к своим чувствам: нравится - не нравится. А вот определить этот уровень, задать планку для поиска поможет искусствовед: показать, подсказать, рассказать, что вообще сегодня происходит на художественной сцене Владивостока. И мы это с удовольствием делаем. Но пока галерея не стала своеобразным посредником между художником и покупателем.

- У вас нет договоров с художниками о том, что «Арка» продвигает их работы, а они их представляют только через галерею? Ведь такая форма сотрудничества довольно распространена в мире.

- Договоров с художниками на их продвижение мы не составляем. Были договоры на конкретную презентацию нескольких работ на ярмарках. И художник был не вправе их продавать самостоятельно. Но далеко не все эти условия выдерживали. Возможно, непонимание галерейной деятельности у художников не позволило нам двигаться дальше.

Еще один вопрос - неуспешность продаж. От кого она зависит? Наверное, каждый будет высказывать свою точку зрения, но я считаю, что одна из тенденций, которая мешала - стремление художников продавать работы из мастерской. Очень часто были ситуации, когда покупатели приходили в галерею, видели работы художника, получали о нем информацию, а потом шли в мастерскую и приобретали картину там. Здесь как раз вступает вопрос партнерства, непонимания того, что галерея не может все время давать, она, в конце концов, просто закроется.

Но есть и иной аспект, который не позволяет сложиться успешному сотрудничеству - общая экономическая и культурологическая ситуация в том регионе, в котором мы существуем. Думаю, у нас она пока не позволила сформироваться широкому кругу коллекционеров и ценителей искусства. В таком случае, как я могу обещать художнику продажи?

- Что же дает сегодня возможность галерее существовать, с экономической точки зрения сводить концы с концами?

- Наша галерея юридически является некоммерческой организацией, которая может принимать гранты и участвовать в конкурсах на их получение, может использовать спонсорские средства, на которые мы в основном и существуем. И такая ситуация не только у нас, но и во многих частных галереях. И если частные инвесторы приходят к выводу, что больше не могут поддерживать галерею, то участь ее предрешена.

Мы на протяжении последних нескольких лет предлагали различные проекты администрации города Владивостока, как правило, ко дню рождения города, и получали на их реализацию небольшие средства. Например, если готовили фотовыставку, то выделялись средства на фотопечать. Это небольшая, но все равно очень важная для нас помощь.

- В Арке часто бывают гости Владивостока?

- Да, многие о нас знают и включают в свои маршруты знакомства с городом, это туристы из Китая, Республики Корея, других стран.

- Насколько интересно современное творчество приморских художников?

- У нас сильная школа живописи, каждый год Дальневосточный государственный институт искусств выпускает плеяду молодых художников. Среди них, а также среди тех, кто работает уже не один десяток лет, есть авторы разного уровня. Это объективно, так развивается художественный процесс во всем мире, не могут все стать широко известными. Но, по большому счету, Владивосток - интересный город, в том числе и своими талантливыми художниками. Если бы мы задались целью назвать их персонально, поверьте, список оказался бы внушительным.

- А пока в отсутствие зрителя и покупателя некоторые приморские художники сегодня активно работают в Китае, уезжая туда по приглашению галеристов и предпринимателей без холстов и красок, только со своими золотыми руками. Как вы к этому относитесь?

- Это, в том числе, результат отсутствия арт-рынка в России. Приморские художники активно работают, им нужно жить и продавать свои работы сегодня. И каждый для себя сам решает эту проблему, ведь у художника сегодня нет того госзаказа, который у него был в советское время.

В Китае сегодня востребована традиционная российская живопись. И приморские художники выезжают, работают там и пишут то, что хотят китайские галеристы, потому что наши мастера - талантливые люди, и могут это сделать на очень хорошем уровне. Я к этому отношусь вполне позитивно, понимаю, что творческому человеку нужно состояться сегодня. Но, наверное, они должны осознавать, что если выбрали этот путь, то вряд ли попадут в какой-то другой пул художников более высокого уровня. Если кто-то поработает и поймет, что его уже не устраивает это направление, и пойдет дальше, дай бог, чтобы у него получилось!

- Владивосток «осилит» еще несколько частных галерей? Нужны они городу?

- Конечно, нужны, Но как они будут выживать, не знаю… Если они предложат что-то такое, что все захотят купить, это будет большая удача. Но сегодня город не готов покупать…

Значит, будем просвещать будущих ценителей искусства, причем сообща, при участии всех культурных институций Владивостока, частных и государственных. Сейчас, например, совместно мы объединились в большом проекте, который поможет в историческом контексте показать художников Приморья, - к 80-летию Приморского края и отделения Союза художников. У истоков этой организации стояли такие мэтры, как Иван Васильевич РЫБАЧУК и Кирилл Иванович ШЕБЕКО. Галерея «Арка» тоже готовит свою экспозицию, в нее войдут работы членов Приморского отделения Союза художников, персональные выставки которых проходили в галерее «Арка» в разные годы, художников, которых я представляла на российской и международной арт-сцене, с которыми за все эти годы сложились хорошие творческие отношения. Думаю, посетители галереи с интересом познакомятся или встретятся вновь с этими произведениями.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Вы сказали, что здесь картины не покупают. Почему?

- Этот вопрос, пожалуй, не имеет однозначного ответа. Во Владивостоке все эти годы художественные произведения продавались с большим трудом, и как такового арт-рынка не было. Его, по-моему, нет и по сей день, хотя мои коллеги могут не согласиться. На мой взгляд, сейчас его нет и в масштабе страны. Есть какие-то отдельные аспекты в столице, потому что там существует арт-ярмарка современного искусства Cosmoscow, единственная из сохранившихся с конца 90-х, куда можно привозить художников (хотя попасть туда совсем непросто). А что касается нашего местного контекста - его просто нет. Почему? Как-то не сложилось... Покупатели есть, но их немного.

На фото: Директор галереи «Арка» Вера Глазкова: «Мы больше не занимаемся коммерческой деятельностью. Сегодня основная деятельность галереи «Арка» - культурно-просветительская работа».

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