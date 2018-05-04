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Спорткомплекс до финиша не добрался
Генпланом развития нового жилого района Владивостока Снеговая падь было предусмотрено строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором бы имелись три функциональных блока - блок ледовой арены размером 60х30 метров с трибунами на 1148 мест, центральный блок с административными и вспомогательными помещениями, гардеробом, кассой, торговыми местами, залами спортивных единоборств и тяжелой атлетики, тренажерного зала с раздевалками и - блок универсального назначения для массовых видов спорта с 518 зрительными местами, бассейном 25х16 метров с вышками для прыжков в воду и залом на 165 человек.
Рядом со зданием ФОКа предполагалось построить четыре автостоянки на 400 мест. Стоимость строительства комплекса по первоначальному проекту была определена в 955 млн рублей (есть и более дешевая версия - 531 070 000 рублей. Именно в такой сумме был определен контракт между заказчиком и подрядчиком к началу строительства).
Заказчиком этого нужного для города объекта изначально стало МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа», а генподрядной организацией - ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России».
Когда строительство только начиналось, военные строители были оптимистичны. Они полагали, что смогут построить этот комплекс, как и «Фетисов-Арену» к саммиту АТЭС 2012 года. Но ни тот, ни другой объект к желанному сроку ввести не успели. В дальнейшем дата сдачи по ФОКу в Снеговой пади передвинулась на 2013 год. Затем между подрядчиком и заказчиком начались споры по объемам выполненных работ, выяснилось, что проект надо поправить и улучшить. Проект улучшили, и уже в феврале-марте 2014 года собирались строительство возобновить. Затем перенесли реанимацию стройки на конец 2014-го - начало 2015-го. Но так и не возобновили. Выяснилось, что подрядчик не оправдал надежд, и с ним пришлось расстаться. Причем подрядчик ушел не просто так, а прихватив солидный аванс, который затем стал предметом судебных разбирательств - должен ли вернуть, и сколько.
Экспертиза объекта в декабре 2016 года оценивала достройку ФОКа примерно в 1,6 млрд рублей, объем выполненных работ - в 422 миллиона, а готовность - в 28%. В том же году суд вынес решение в пользу Дирекции и обязал «Дальспецстрой» вернуть в бюджет неотработанные авансовые 394 миллиона плюс 57 млн - по процентам за пользование чужими средствами. Однако вернуть средства оказалось проблемно. К тому времени относится и начало поисков Администрацией Владивостока инвесторов, которые желали бы достроить этот злополучный ФОК.
В конечном счете, уже несколько лет нога строителя не ступала на брошенный объект. Смена власти в крае и городе посеяла надежды, что в замороженную стройку вдохнут новую жизнь и успешно завершат.
В середине декабря прошлого года на брошенном объекте побывал врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО. Сопровождавший его и.о. главы городской администрации Алексей ЛИТВИНОВ пояснил, что строительство ФОКа было начато в 2011 году и до расторжения договора с ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» этим подрядчиком на объекте была выполнена примерно треть всех строительных работ - фундамент, весь каркас, который в основном был уже обшит. И на этом все встало.
На вопрос руководителя края, сколько потребуется средств на достройку объекта, руководитель города тогда ответил: «По предварительным данным примерно 1,4 миллиарда рублей. Но срок действия полученной ранее экспертизы истек, будем проводить новую, чтобы получить корректные цифры».
Тогда Администрация Владивостока питала надежды, что удастся привлечь инвесторов и завершить строительство, благодаря государственно-частному партнерству. В связи с этим шла подготовительная работа по организации конкурса на право заключения концессионного соглашения.
Попытка привлечь бизнес к достройке объекта, видимо, оказалась неудачной. И уже новый глава города Виталий ВЕРКЕЕНКО на встрече с представителями бизнеса в конце минувшего января сообщил, что ФОК в Снеговой пади не представляется возможным достроить, а затем эксплуатировать за счет бюджета города. И по этой причине недостроенный объект было решено передать в собственность Приморского края, о чем с Андреем Тарасенко была достигнута соответствующая договоренность. При этом он сказал, что на достройку требуется все-таки миллиард рублей, что на 400 миллионов меньше, чем называлось в декабре.
Впрочем, о реальной стоимости объектов такого плана, наверное, стоит судить по «Хаяттам». В конечном итоге цифра может оказаться совсем другой. Однако, если достройка не затянется, то затраты на нее могут быть минимизированы.
Надежда, что ФОК смогут теперь достроить побыстрее, возникла в связи с предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио в 2020 году.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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