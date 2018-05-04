Хождение по МУПам

Кому выгодна критика в адрес муниципальных предприятий Владивостока?

Избранная осенью прошлого года Дума Владивостока вслед за главой города Виталием ВЕРКЕЕНКО решила проанализировать деятельность муниципальных предприятий. В минувшую среду, 25 апреля, этим занялся комитет гордумы по экономической политике и муниципальной собственности.

Краткое резюме этого жесткого разговора, временами похожего на допрос глав МУПов, можно сформулировать так: от муниципальных предприятий требуют работать эффективно и прибыльно, как коммерческие структуры; социальная значимость работы МУПов при этом вторична.

Работу предприятий изучили исключительно сквозь призму рентабельности и эффективности, что, как известно, не является сильной стороной практически всех организаций с госучастием. Кроме того, решения о дальнейшей судьбе некоторых МУПов новым главой уже приняты, и на этом фоне жесткая критика в адрес предприятий выглядит скорее как попытка «вписаться в тренд».

Где деньги, МУП?

Единственным предприятием, не получившим серьезных замечаний от членов комитета, стал МУП «Центральный» - он де-факто выполняет функции муниципальной управляющей компании, обслуживающей неприбыльные дома, «брошенные» коммерческими УК. По словам руководителя МУПа, в 2017 году «Центральный» получил 82 млн рублей дохода, что почти на 67% больше показателей предыдущего года.

Символическую чистую прибыль в 672 тысячи рублей в 2017 году получил другой МУП, «Муниципальная недвижимость». В бюджет Владивостока уже в текущем году перечислена часть прибыли – 168 тысяч рублей. Как уточнила первый замглавы Владивостока Екатерина ХИМИЧ, с 1 января 2018 года МУП «Муниципальная недвижимость» преобразован в муниципальное казенное учреждение и готовится к слиянию с другим муниципальным учреждением («Комплексное развитие земель» - прим. автора), а его имуществом теперь распоряжается управление муниципальной собственности.

Зато немало критики прозвучало в адрес работающего на полном самообеспечении МУПа «Стоматологическая клиника «Самсон», от которого помимо материальной «независимости» потребовали еще и выполнения функций местного значения. Слова директора МУПа Татьяны ГОНТАРЬ о том, что оказываемая клиникой услуга простого протезирования пользуется большой популярностью у пенсионеров и других социально незащищенных граждан, действия на депутатский корпус не возымели. Клинику упрекнули в размещении свободных средств на банковском депозите (в результате чего в 2017 году был получен дополнительный доход) и даже в «рисовании» цифр в отчете. Звучали даже призывы закрыть учреждение, а его помещения сдать в аренду или отдать расположенной по соседству поликлинике №4. Но в итоге от «Самсона» потребовали предоставить данные о возрастной и социальной структуре посетителей, а также предоставить программу по повышению эффективности работы.

Возвращение блудного «Босфора»

Другой мишенью для критики стал МУП «Морская береговая инфраструктура» (далее – МБИ), где некоторое время назад сменился руководитель. Предприятие эксплуатирует несколько пирсов на островных территориях Владивостока, полуострове Песчаном и в районе Спортивной гавани. Кроме того, в ведении МБИ находится паром усиленного ледового класса «Босфор Восточный», приобретенный муниципалитетом и затем капитально отремонтированный в 2013 году.

Как выяснилось на заседании комитета, паром был передан в аренду коммерческой организации, поскольку она имеет больше судов, и себестоимость обслуживания рейсов будет дешевле. Депутатский корпус усомнился как в целесообразности такой меры, так и в целесообразности покупки парома. Депутаты прошлого созыва, в 2013 году голосовавшие за выделение денег на покупку и капремонт «Босфора Восточного», почему-то промолчали, а суть рассуждений других народных избранников сводилась к тому, что арендатор парома «добивает «корыто», которое «дешевле потопить», чем субсидировать прибрежные морские перевозки из казны города. Более сдержанной в оценках была и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Владивостока Алла ЕГОРОВА: по ее словам, МБИ не выполняет практически никаких функций, кроме сдачи причалов и паромов в аренду, а практически вся получаемая выручка идет на оплату труда семи сотрудников учреждения.

Крайне запутанная ситуация сложилась с МУП «Стеклотара», которое де-факто не осуществляло деятельность с 2008 года. Несколько недель назад глава Владивостока Виталий Веркеенко распорядился ликвидировать данный МУП. Однако депутаты призвали градоначальника повременить с этим решением, поскольку некогда принадлежавшее МУПу имущество было передано двум ООО еще в период работы администрации Владимира НИКОЛАЕВА. Одно из обществ действует до сих пор, поэтому некоторые депутаты всерьез считают, что спустя 12 (!) лет муниципалитет мог бы претендовать на долю в нем.

Повторение пройденного

В ходе обсуждения председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ обратил внимание на другой аспект работы муниципальных предприятий: сумма перечисленной в бюджет Владивостока МУПами прибыли сопоставима с доходами от сдачи недвижимости в аренду.

- У нас много имущества, которое просто сдается в аренду и не участвует в выполнении социальных функций или решении вопросов местного значения. Фактически доходы, получаемые от сдачи в аренду, идут на поддержание текущей деятельности МУПов. Если все имущество передать на баланс УМС (управление муниципальной собственности – прим. автора), думаю, количество денег, поступающих в бюджет, кратно вырастет, - отметил Исаков. Однако начальник управления муниципальной собственности Андрей ЕЛЬКИН уточнил, что требования при сдаче в аренду имущества МУПов те же, что и при выставлении объектов аренды, принадлежащих непосредственно городу.

- Когда управление дает согласие на сдачу МУПом какого-либо объекта в аренду, мы ставим условие, чтобы начальная цена аренды была не ниже той, что определена в ходе независимой оценки. Это те же требования, которые мы выполняем сами при сдаче в аренду имущества казны, - подчеркнул руководитель УМС.

- МУПы рассматриваются исходя из уставных задач, которые стоят перед ними, и той прибыли, которую они должны генерировать в процессе своей деятельности. Вопросы есть, и достаточно серьезные, - признал по итогам заседания председатель Думы Владивостока Андрей БРИК. - По истечении полугода работы мы вернемся к изучению ситуации в этих МУПах, посмотрим их доходность, насколько эффективно составлены программы их развития. Затем будем рекомендовать администрации и главе города принимать решения о том, будет ли тот или иной МУП продолжать деятельность, или будет ликвидирован.

Хочется верить, что подобное обсуждение не преследует своей целью склонить точку зрения главы Владивостока, который еще продолжает входить в курс дел, в нужную кому-то сторону, и не преследует цель создать почву для увольнения «неугодных» руководителей и перехвата контроля над объемами муниципального имущества и финансовыми потоками.

Досье "Золотого Рога": Предыдущая волна «ревизии» МУПов происходила после избрания мэром Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Тогда руководителям муниципальных предприятий тоже пеняли на низкую отдачу от их работы и неэффективность использования муниципального имущества, переданного им для хозяйственной деятельности: из 45 действовавших к осени 2008 года МУПов отчисления от прибыли в бюджет произвели только 13. Остальные являлись либо убыточными, либо недействующими.