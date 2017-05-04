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В Приморье запахло гелием
Проект обслуживания гелиевых контейнеров стоимостью 5,1 млрд рублей будет реализован в ТОР «Надеждинская»
ООО «Газпром газэнергосеть гелий» (входит в АО «Газпром газэнергосеть») объявило о планах построить в Надеждинском районе Приморского края один из крупнейших в мире логистических центров обслуживания гелиевых контейнеров. Хаб расположится на площади 16 га, объем инвестиций в проект составит 5,1 млрд рублей.
«Газпром газэнергосеть гелий» уже стала резидентом ТОР «Надеждинская». С 2012 года АО «Газпром газэнергосеть» - оператор ПАО «Газпром» по реализации газообразного и жидкого гелия на территории РФ.
Мощность центра составит 60 млн нормальных кубометров в год (нм3/год) в пересчете на газообразный гелий с возможной перспективой увеличения до 120 млн нм3/год. Планируется, что "Газпром газэнергосеть гелий" создаст к 2026 году более 300 рабочих мест.
Запуск логистического центра запланирован на 2021 год, вместе с Амурским газоперерабатывающим заводом.
«В состав центра войдут комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изо-контейнеров (используются для транспортировки жидкого гелия), а также установка сжижения гелия. На объекте будет осуществляться обслуживание заполненных жидким гелием контейнеров, прибывающих с Амурского газоперерабатывающего завода для последующей отправки в порт и погрузки на суда для экспортных поставок», - приводятся в сообщении слова генерального директора «Газпром газэнергосеть гелий» Анатолия КИМА.
Отмечается, что проект откроет широкие перспективы экспортных поставок гелия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Досье "Золотого Рога": ТОР «Надеждинская» создана постановлением правительства РФ №629 от 25 июня 2015 года. В АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) на данный момент поступило 44 заявки для реализации проектов в данной ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 46 млрд рублей. В настоящее время резидентами ТОР «Надеждинская» являются 18 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 17 млрд рублей и перспективой создать более 3 тыс. рабочих мест.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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