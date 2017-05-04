Оптово-распределительный центр "Приморье" вряд ли убьет нелегалов

Действующий бизнес видит лишь появление нового посредника

Строительство оптово-распределительного центра (ОРЦ) «Приморье», первую очередь которого планировалось запустить в конце этого года, отодвигается на неопределенный срок. В этом году он, скорее всего, запущен не будет, пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в руководстве центра. Тем не менее в тестовом режиме он работает.

По словам заместителя директора департамента торговли Татьяны ШИВЫДКИНОЙ, сейчас центр работает только на город Владивосток и на Партизанский район, в дальнейшем будут включены производители и торговые предприятия всех территорий края. Запущен в тестовом режиме он был для того, чтобы технологически отработать процесс.

В то же время отношение бизнес-сообщества края к появлению такого центра, в общем, неоднозначное. Во-первых, бизнес увидел в нем всего лишь нового посредника, который просто заменит какое-то количество действующих посреднических структур, что приведет к их исчезновению, в основном индивидуальных предпринимателей, но принципиально ничего не изменит.

Во-вторых, преимущества поставок через единый распределительный центр для них оказались неочевидны: бизнес сейчас работает по отработанным и понятным для него схемам с поставщиками. «Почему многие розничные продавцы работают напрямую с поставщиками? Наверное, потому что это себя не изжило. Пришел агент в магазин, показал свой товар, акции предложил. И этот механизм взаимодействия работает. А через ОРЦ торговая точка должна сделать заявку, открывает прайс специально обученный человек - этот товар знает, а этот не знает», - отмечает один из предпринимателей.

Татьяна Шивыдкина, ссылаясь на опыт оптово-распределительных центров в центральной части России и в Татарстане, где, по ее словам, эта схема успешно работает, пояснила, почему государство идет на поддержку проектов ОРЦ.

- Во-первых, социальный аспект: это приведет к снижению цены на продукты, - отметила замдиректора департамента. - Второй важный аспект – привозя каждый день свежую продукцию, производители смогут уйти от необходимости готовить ее с пролонгированными сроками годности. Ведь фактически вас, производителей, торговые сети вынудили производить молочную продукцию со сроками годности 10 суток. Где хранить молоко 10 суток? А если продукция будет каждый день уходить, вам не нужно будет делать эти дикие сроки годности, производить новую продукцию и доказывать через Роспотребнадзор, что она в эти сроки не испортится, то есть вы освобождаетесь от большого объема работы.

Кроме того, по словам Татьяны Шивыдкиной, сейчас организовано взаимодействие с потребительской кооперацией, владеющей складскими комплексами по всему краю, которые теперь, очевидно, перейдут ОРЦ. Потребкооперация является одним из крупнейших поставщиков прежде всего бакалейной группы продуктов на территорию края. Но сегодня продукцию, которую она завозит вагонами, реализует оптовым предприятиям. Теперь же эта продукция будет поставляться в оптово-распределительный центр с последующей реализацией предприятиям торговли.

Как пояснил Деловой газете «Золотой Рог» заместитель директора по логистике компании «ОРЦ «Приморье» Виктор ЕРУКАЕВ, распределительный центр не является посредником, это интегратор, то есть так называемая двухсторонняя платформа, которая сводит напрямую производителей и магазины и дает каждому экономические выгоды.

- Перевозка через распределительный центр обходится дешевле, чем доставка своими силами, - говорит Виктор Анатольевич. - У нас во Владивостокской агломерации сегодня работают 3,5 тыс. торговых точек и HoRеCa, которые потребляют продовольствие, и порядка 800 поставщиков в эти торговые точки, из которых 400 - те, что не меньше одного раза в неделю привозят в магазины свою продукцию. Из них чуть больше 50 - это прямые производители, остальные – посредники. Понятно, что таких парков машин, которые позволяли бы развозить во все торговые точки продукцию, у них нет. У каждого поставщика есть свой пул магазинов. Но если взять, к примеру, 300 поставщиков, доставляющих в 300 магазинов продукты, то какая получается сетка развоза? А если бы они все везли на ОРЦ, а там комплектовался бы под каждый магазин заказ и потом доставлялся одной машиной, то понадобилось бы примерно в 10 раз меньше развозных машин.

Но малые и средние предприятия пока не увидели своего интереса в ОРЦ. В «Ратимире», например, Деловой газете «Золотой Рог» ответили, что у предприятия выстроена собственная логистика: «Мы доставляем свою продукцию нашими машинами напрямую в наши же торговые дома», - и пока других вариантов работы не рассматривается. Отказались от комментариев и производители молочных продуктов, сославшись на отсутствие опыта работы по такой схеме. Отреагировали и игроки овощного рынка, довольно проблемного в Приморском крае, не увидев в этом решения основных вопросов рынка.

Овощной рынок Приморья отличается от других продовольственных рынков тем, что оптово-распределительный центр там создан давным-давно и успешно работает, выполняя все необходимые функции, в том числе поставки овощей в наши северные регионы. Именно оттуда уходят овощи на Камчатку, Чукотку, Сахалин, Курилы. Этим центром является база «Дружба» в Уссурийске. Правда, доля теневых потоков на этой базе, по оценкам участников рынка, доходит до 90%. Но сама схема продемонстрировала устойчивость на протяжении многих лет. И именно там уже давно тесно переплелись все существующие масштабные потоки овощей: сибирский, китайский и местный приморский. При этом, как рассказывают игроки рынка, на сегодняшний день сибирское направление в большей степени теневое, чем даже китайское. Все операции с поставщиками осуществляются исключительно через наличный расчет, и о реальных объемах продаж никто не знает. Как сможет конкурировать новый ОРЦ с такой базой и чем сможет привлечь производителей, оптовых и розничных покупателей, работая, очевидно, по более высоким ценам?

Елена АБАШЕВА.