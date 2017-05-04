Умный дом уже настоящее

Ведущие операторы подготовили платформу программируемой системы жилого дома

На втором Восточном экономическом форуме в сентябре 2016 года премьер-министр Японии Синдзо АБЭ предложил президенту РФ Владимиру ПУТИНУ вместе сделать Владивосток еще более комфортным городом за счет применения передовых технологий. Речь идет в том числе о строительстве так называемых «умных домов» Smart Wellnes и борьбе с пробками на дорогах за счет внедрения системы умных светофоров. Уже сегодня собственные устройства или сервисы, связанные с концепцией «умного дома», представляют ведущие операторы. Так, ПАО «МегаФон» уже предложило рынку первую разработку в рамках интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Речь идет о программируемой системе жилого дома, которая обеспечивает интеграцию с инженерными системами (в первую очередь вентиляции и кондиционирования), системами безопасности (видеонаблюдение и контроль доступа), системами распределения видеоконтента, а также их взаимосвязанную «сценарную» работу.

Любая из систем домашней автоматизации в любом случае делает жизнь владельца загородного дома несколько комфортнее, и этого уже достаточно, чтобы владелец дома захотел ее как минимум протестировать.

Как отмечает вице-президент Deutsche Telekom по платформе Connected Home Томас РОКМАНН, основным преимуществом «умного дома» для пользователей является возможность удаленного управления, кроме того при все большем внедрении в эту сферу искусственного интеллекта система сможет запоминать привычки пользователя и действовать в соответствии с ними.

Без скорости - никак

По словам директора Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Андрея ЛЕВЫКИНА, основным условием для развития IoT-технологий (ЖКХ, «Безопасный город», дорожная сеть, транспорт, образование, здравоохранение, культура и др.) является наличие передовых технологий беспроводной связи. У «МегаФона» уже готова основа для умных городов - это сеть 4G/LTE-Advanced, позволяющая достигать скорости мобильной передачи данных свыше 200 Мбит/с, что в разы выше скоростей в обычной сети и в десятки раз быстрее 3G.

«На сегодняшний день LTE-Advanced - самая передовая технология из тех, что используются на действующих сетях мобильной связи. Скорости передачи данных, которые она обеспечивает, позволяют реализовать самые современные решения в сфере M2M (machine-to-machine, объединяет телекоммуникационные и информационные технологии для автоматизации бизнеса. – Прим. авт.), что, безусловно, востребовано сегодня во всех сферах экономики», - говорит Андрей Левыкин.

Место для презентации новых технологий «МегаФон» выбрал в соответствии с веянием времени – в возводящемся ускоренными темпами «городе будущего» Циолковском рядом с космодромом «Восточный».

Досье "Золотого Рога": Космодром «Восточный» строится близ города Циолковского (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он стал первым национальным космодромом гражданского назначения и позволил обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016г. Сеть «МегаФона» была развернута на всех этапах строительства космодрома «Восточный». На первом этапе при отсутствии дорог, энергоснабжения и технологических площадок были развернуты передвижные базовые станции. В дальнейшем построена полноценная сеть стандарта 2G/3G/4G. Циолковский – первый город в России, оснащенный системами «Умный дом» и «безопасный город» еще на стадии проектирования. В сентябре 2016 года «МегаФон» первым из операторов развернул в «городе будущего» телекоммуникационную сеть LTE-Advanced.

«В последнее время на первый план выходит безопасность. И в этом нам могут помочь технологии. Сегодня предлагаемые решения помогают повысить комфорт в доме и быть спокойными, когда вас нет дома», - отмечает директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА.

Отметим, что с 2009 года в России действует федеральный закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, предусматривающий ряд шагов по повышению энергоэффективности зданий, строений и сооружений.

«Для высокотехнологичных услуг нужна качественная сеть, а для ее запуска необходимы разрешения на стройку. Дальний Восток с легкой руки президента Владимира Путина в последнее время переживает самый настоящий инвестиционный бум. Нам, операторам, конечно, хочется, чтобы все новые инструменты развития региона учитывали пожелания телеком-отрасли, которая уже сегодня предлагает рынку сверхскоростной интернет и самые продвинутые решения на его основе», - говорит Антонина Пронина.

Умный дом – система устройств, способных удаленно контролировать дом, а также работать в рамках сценариев, не предусматривающих участие человека. Эта система предоставляет возможность удаленно управлять своим загородным домом или городской квартирой.

Life Control

В апреле «МегаФон» начал продажи наборов оборудования для умного дома Life Control в 46 городах с населением свыше 450 тыс. человек. Стоимость базового комплекта – 15 120 рублей. Не такая уж и непосильная плата за дополнительный комфорт и безопасность.

Базовый комплект, помимо контроллера, управляющего устройствами умного дома, включает умную розетку (для дистанционного включения и выключения подключенных к ней устройств), датчик протечки воды и датчик движения. За дополнительную плату можно добавить Wi-Fi-видеокамеру, датчик дыма, датчик по уходу за растениями и т. д. - всего 12 дополнительных устройств.

Основной функцией «Центра умного дома» является автоматизация работы устройств.

Центр умного дома объединяет устройства разных технологий в единую экосистему. Управление ведется со смартфона абонента с помощью специального мобильного приложения. Статистику работы датчиков и видеоархив можно отслеживать в «личном кабинете». При этом трафик данных с устройств и датчиков не тарифицируется (очень важно для любителей видеотрансляций с домашней камеры), а сделанные записи абонент может хранить в облачном хранилище.

Вот список лишь некоторых возможных сценариев:

1. Открыли дверь в кладовку, при этом сработал датчик открытия и включил умную лампу.

2. Датчик качества воздуха обнаружил загрязнение и включил воздухоочиститель с помощью умной розетки.

3. В вашем саде на дачном участке находится датчик ухода за растениями, если почва становится сухой, датчик отправляет на умную розетку команду «Включить», и включается система полива.

4. На крыльце в загородном доме установлен датчик движения, если активирован режим «Я дома», то, когда вы подойдете к крыльцу, включится свет, если активирован режим «Не дома», то отправится e-mail- и push-уведомление, тогда можно будет посмотреть по камере, что происходит.

5. В датчик качества воздуха встроен датчик температуры, если станет прохладно, то включится электрический конвектор, подключенный через умную розетку.

6. Чтобы не мучиться мыслями, выключили ли вы утюг или нет, просто откройте мобильное приложение и посмотрите расход электроэнергии умной розеткой, если есть потребление, значит утюг включен, тогда отключите его. Также проверьте, что все в порядке, с помощью Wi-Fi-камеры.

7. Датчик протечки зафиксировал воду на полу в ванной, сразу же перекрывается шаровый кран, подключенный через умную розетку, а вам отправляется сообщение.

Кто следующий?

МТС пока не продает устройства для умного дома, но работает в смежном направлении, занимая лидерскую позицию на российском рынке интернета вещей. По данным AC&M-Consulting, доля МТС в подключенных сим-картах М2М/IoT составляет 43%. Так, компания предлагает своим абонентам ряд сервисов на основе М2М, которые позволяют контролировать работу устройств на расстоянии с мобильного гаджета, и умных устройств, в том числе часы и фитнес-трекеры. К тому же в марте МТС стала первым оператором, который предложил частным пользователям тариф для подключения автоматических устройств - подписка на него стоит 470–670 рублей в год в зависимости от региона. За эти деньги абонент получит 300 Мб месячного трафика для своего устройства, оно также сможет отправить 30 сервисных sms, а для охранных систем предусмотрено еще 30 мин голосовой связи.

«ВымпелКом» тестировал мобильную охранную систему еще в 2012 году. Услуга была запущена в пилотном варианте в Южном и Сибирском регионах РФ под названием «Дом под присмотром», а в корпоративном – сразу по всей стране под названием «Билайн: Видеоконтроль». Но особого распространения это предложение не получило.

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) пока не предлагал рынку решения, связанные с IoT, но наверняка не останется в стороне от прогресса.

Большим поклонником технологии «умный дом» является директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр ЛОГИНОВ, уже пообещавший реализовать такой проект в Уссурийске и Владивостоке.

Кстати, самый молодой российский город Иннополис, расположенный в Татарстане, может полностью оборудовать свои дома интеллектуальными счетчиками для ЖКХ.

Интеллектуальные счетчики для ЖКХ позволяют собирать данные с приборов учета в автоматическом режиме, эта информация передается напрямую управляющим компаниям. Одно из таких решений уже представил «МегаФон» в партнерстве с китайской Huawei и российским разработчиком информсистем в сфере ЖКХ «Большая тройка».

По данным IKS Consulting, общий потенциал рынка приборов интеллектуального учета в России превышает 206 млн интеллектуальных счетчиков.

Олег КЛИМЕНКО.