В Приморье лесоруб выплатил штраф в 7 млн рублей

Он незаконно спилил 24 дерева, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

В Дальнегорске местный житель осужден за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Преступление совершено в ноябре 2016 года по указанию подсудимого, который возглавлял лесозаготовительную бригаду.

Находясь в 300 метрах от лесосеки, расположенной на территории Мономаховского участкового лесничества Кавалеровского филиала КГКУ «Приморское лесничество», достоверно зная, что разрешительных документов на заготовку древесины в данном месте у него нет, фигурант дал указание своей бригаде произвести заготовку древесины.

В результате этого было незаконно спилено 21 сырорастущих дерева породы «ясень» и 3 сырорастущих дерева породы «береза желтая».

Дальнегорский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Заявленный прокурором иск о взыскании с фигуранта экологического ущерба удовлетворен в полном объеме.

Иван КРЫШАН.