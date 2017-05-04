Приморской свинине рано на экспорт

Первоочередной задачей свиноводческого бизнеса на Дальнем Востоке является закрытие потребностей внутреннего рынка, считает генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий КОВАЛЕВ.

«В европейской части России, в принципе, рынки близки к насыщению, импортозамещение практически состоялось, и поэтому дальнейшее развитие возможно только за счет экспортного потенциала. Соответственно, серьезные инвесторы набрались опыта и компетенций, создали серьезные компании в центральной части России, в том числе на Урале и в Восточной Сибири, и теперь готовы к освоению Дальнего Востока. Сейчас ставятся две принципиальные задачи. Первая - занять внутренний рынок (мяса) Дальнего Востока, поскольку он во многом остается импортозависимым. И второе - создать потенциальную базу для выхода на экспортные рынки, прежде всего Юго-Восточной Азии», - сообщил Юрий Ковалев на площадке II Международного инвестиционного форума «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017».

По словам эксперта, в настоящее время более половины мирового экспорта свинины (более 3 млн тонн ежегодно) сегодня уходит в Китай, Японию и Южную Корею.

«Россия пока в этом не принимает активного участия, так как первоочередно стояла задача насытить внутренний рынок. Это более легкая задача, и, в принципе, она выполнена. На Дальнем Востоке задача собственного обеспечения (свининой) будет решена, скорее всего, в ближайшие 2-3 года. Вторая задача – создать плацдарм для экспорта. Сегодня никто, конечно, не может заниматься такими вещами, как строить отдельные предприятия под экспортные поставки. Потому, что это очень рискованные инвестиции: неизвестно, откроют границы (для российского мяса) или нет, снимут ли ветеринарные проблемы. Поэтому как только будут открыты экспортные рынки, будет несложно мультиплицировать производство и открывать экспортное направление. Я хотел бы подчеркнуть, что экспорт мяса - это очень важно, но на данный момент это не основное на Дальнем Востоке. Основа – это все-таки внутренний рынок», - сказал Юрий Ковалев.

Олег КЛИМЕНКО.